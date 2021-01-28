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GeriGüncel Öztürk Dolgun ve dik göğüslere sahip olabilirsiniz
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Haberler>Yazarlar>Güncel Öztürk>Dolgun ve dik göğüslere sahip olabilirsiniz

Yazarlar
Fotoğraf: iStock
28.01.2021 - 09:48 |  Son Güncelleme:

Dolgun ve dik göğüslere sahip olabilirsiniz

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
guncelozturk@gmail.com
Dolgun ve dik göğüslere sahip olabilirsiniz
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Göğüs büyütme estetiği fiziksel olarak görünümü geliştirir, özgüveni artırır, kıyafet seçiminde özgürlük sağlar, sosyal ilişkilerde kişiye rahatlık sağlar. Göğüs büyütme estetiği kadının genel vücut yapısıyla uyumlu, dolgun ve dik bir görünüm sağladığı sürece başarılı bir sonuca ulaşılmış demektir.

Eğer hastanın meme büyütme ameliyatından fiziksel olarak beklentileri sağlıklı ve gerçekçi ise bu ameliyat için uygun demektir. Bu hastanın en ideal görünüme ulaşmak için en uygun cerrahi yaklaşımı seçmesini sağlar. Doktorunun önereceği şekil, implant ölçüsü ve cerrahi yöntemi dikkate almasını sağlar.

Göğüsler çok küçük ya da az gelişmişse, çok küçük olduğu için vücut şeklinin orantısı bozuluyorsa ve bu yüzden kalçalar daha geniş görünüyorsa, aşırı küçüklüğünden dolayı, göğüsleri destekleyen sutyen ya da destekli mayo ve bikini seçilmek zorunda hissediliyorsa, göğüslerin üst kısmı boş görünüyorsa, göğüsler asimetrik ya da birbirinden farklı boyut ya da şekilde görünüyorsa, şu anda memelerde “meme implantı” var ve sorun yaratıyorsa, bir ya da iki göğüste birden normal olmayan ya da doğal durmayan ya da uzun ince ve uzun bir görünüm varsa meme büyütme ameliyatı uygun bir seçenek olabilir.

Özgüvenin artmasına yardımcı olur

Dolgun ve güzel göğüslere sahip olmak kadınlarda özgüvenin artmasına yardımcı olur. Daha kadınsı hissedilmesine ve daha kadınsı görünülmesini sağlar. Daha rahat ve çok daha çeşitli kıyafet seçebilir, giyilen giysilerin daha çok yakıştığı hissedilir. Daha simetrik görünen göğüslere sahip olunabilir. Gebelik, bebek emzirme ve kilo kaybı nedeniyle oluşan değişiklikler düzeltilmiş olur.

Meme estetiğinde izler genellikle göğüslerin doğal kıvrımlarına saklanarak yapılır. Başlangıçta kırmızı bir çizgi şeklinde görünse de zamanla gözle görülmeyecek şekilde iyileşerek kaybolur. Göğüs dikleştirme ve küçültme ameliyatlarında izler biraz daha fazla olur. Ancak bunlar da iyileştikçe beyaz bir çizgi halini alır. Gelişen teknoloji sayesinde kesikler gittikçe kısalıyor. Örneğin temassız meme estetiği tekniği ile sadece birkaç santimlik belli belirsiz iz kalıyor.

Meme boyutu ve şekli boy, kilo ve genel vücut yapısı göz önüne alınarak belirlenir. Bunun yanı sıra göğüs kafesinin dar ya da geniş olması, yine doğal göğüslerin büyüklüğü gibi etmenler de hesaplamalar sırasında göz önünde bulundurulur. Memenin ideal boyutunu ve şeklini belirlerken amaç kolay taşınması, vücudun genel hatlarıyla uyumlu olması en önemlisi doğal ve estetik göğüslere sahip olunmasıdır.

Boyun gençleştirme nedirBoyun gençleştirme nedir?

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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr.
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