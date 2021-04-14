Çene çok küçük veya zayıf olduğunda, etli bir boyun ve aşırı büyük bir burun görünümü oluşturabilir. Çene büyütme, bu kritik özelliğin boyutunu artırmak ve yüzünüzün geri kalanına denge getirmek için uygulanır.

Eğer gömülü çene, tanımlanmamış çene hattı, aşırı sivri veya kare çene şekliniz varsa, çene büyütme estetiği yaptırabilirsiniz. Çene büyütme işlemi implant kullanılarak cerrahi tekniklerle yapılabilir ya da çene dolgusuyla ameliyata gerek olmaksızın yapılabilir.

Çene dolgusu nasıl yapılır?

Çene dolgusu için anestezi gerekmez. Ancak eğer hasta tarafından talep edilirse lokal anesteziyle cildiniz uyuşturulabilir. Çene dolgusunda dolgu malzemesi cildin altına küçük iğneler aracılığı ile enjekte edilir. Çene dolgusu seansı yaklaşık 15 dakika sürer.

Doğru bir tedavi planı ile belirgin bir çene hattı sağlanabilir, yapısal özellikleriniz belirgin bir şekilde keskinleştirebilir, yüzünüzün ve çenenizin konturları önemli ölçüde geliştirilebilir.

Kalıtımsal yani ailesel özellikler estetik özellikler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve çenedeki estetik kusurların düzeltilmesinde ameliyat, dolgu ve liposuction teknikleri kullanılabilir. Tüm hastalar için çene çizgisini artıracak tek bir teknik mevcut değildir. Ayrıca ameliyatlı ve ameliyatsız teknikler olarak da değişkenlik gösterir. Cerrahi teknikler kalıcı çözümler sunarken ameliyat, anestezi ve iyileşme süresi gerektirir. Cerrahi olmayan teknikler yani dolgu ve liposuction teknikleri hızlı ve pratik çözümler sunan, iyileşme süresi gerektirmeyen, özellikle ameliyat korkusu olan ve iyileşme süresi için yeterli vakti olmayan kişiler için çok daha cazip bir seçenektir. Bunun dışında cerrahi operasyon geçirmeyi düşünen hastalar için ameliyatsız teknikler ön bir deneme süreci imkanı sunar.

Güçlü bir çene şekli ve çizgisi, gençliği, canlılığı ve çekiciliği simgeler. İyi bir çene kemiği yapısı, sadece kat kat ya da yağlı olmayan bir cilt yapısı sayesinde görülebilir. Dolgu malzemeleri enjeksiyonu ile artan çene projeksiyonu, daha 'V' şeklinde bir yüz şekli oluşturabilir. Bu, çenenin oranları yüzün diğer özellikleri ile uyumlu hale getirebilir ve yüzün genel estetiği artırılabilir.