Burun şekli ameliyatsız düzeltilebilir

Ameliyatsız teknikler ile burnundaki sorunlardan kurtulmak isteyen hastalar dolgu enjeksiyonu tekniklerinden faydalanabilir. Cerrahi teknikler ile benzer sonuçları sunan bu yöntem ağrısız, hızlı sonuç veren ve iyileşme süreci gerektirmeyen bir prosedürdür.

Ameliyatsız burun estetiğinde amaç buruna şekil vermek ve kontur uygulaması yapmaktır. Burun küçültme ve aşırı travmatik sorunlar hariç burundaki bütün şekil bozuklukları düzeltilebilir. Bu operasyonda botoks ve dolgu malzemelerinden faydalanılır. Dolgu maddeleriyle istenilen sonuçlara çok daha çabuk ulaşılır. Üstelik iyileşme süresini de gerek olmaz. Bu teknik ile burundaki kemer, asimetri gibi sorunları düzeltip, genel görünüşünüz iyileştirilebilir.

Hızlı ve güvenilir sonuçlar

Operasyon ortalama 15 dakika sürdüğü için öğle arası estetiği olarak bilinir. İhtiyaca göre botoks ve/veya dolgu enjeksiyonu tedavileri uygulanır. Kırışık tedavisinde kullanılan bu yöntemler artık tümsek, kemer, asimetri ya da burun ucu düşüklüğü gibi burun estetiği sorunlarında da kullanılmaktadır. Üstelik bu tekniklerden diğer yöntemlere kıyasla hemen sonuç alınır ve iyileşme sürecine ihtiyaç olmaz. Ancak bu prosedür burnun boyutunu etkilemez, sadece burnun konturunu düzeltir, böylece burun daha estetik bir görünüme kavuşur. Ameliyatsız burun estetiği, bıçak altına yatmadan daha hoş bir görünüme sahip olmak isteyenler için oldukça uygun bir yöntemdir. Geçici bir prosedür olan bu işlemi kullanılan malzemenin türüne göre 1 ya da 2 yıl içinde tekrarlatmanız gerekir.

Bu prosedür, burundaki tümsek ve çıkıntılar gibi estetik kusurları düzeltmek için uygundur. Büyük çaplı burun hasarları ya da boyut küçültme için uygun bir prosedür değildir. Bu tip durumlar için cerrahi müdahale gereklidir. Cerrahi operasyon için yeterli vakti olmayan, narkoz ve ameliyat korkusu olan hastalarımız için uygundur. Eğer sizin de ameliyat korkunuz varsa ya da iyileşme süreci için bekleyecek süreniz yoksa bu tekniklerden faydalanabilirsiniz.