Baharda enerjinizi artıracak estetikler

Bahar aylarına daha enerjik girmek için minimal botoks, ışık dolgusu, kaş kaldırma, dudak dolgusu ve saç botoksu gibi estetik tekniklerden faydalanılabilir. Mimik kırışıklıkları, gözaltı morlukları, kaş düşüklükleri, dudaktaki hacim eksiklikleri ve sönük saç sorunları ameliyatsız uygulamalar ile giderilebilir.

Ameliyatsız burun estetiği

Sıvı rinoplasti ile burun küçültme dışındaki diğer bütün estetik sorunlar ameliyatsız olarak tedavi edilebilir. Burun kemeri, burun deliği asimetrisi ya da burun ucu düşüklüğü gibi sorunlar birkaç dakika içinde ameliyata gerek olmaksızın düzeltilebilir.

Kırışık tedavisi

Minimal botoks tedavisiyle kaş arası, kazayakları, gülümseme çizgileri ve boyun kırışıklıkları tedavi edilebilir. Minimal dozlarda uygulanan enjeksiyon tedavisiyle mimik hareketleri kısıtlanmadan kırışık tedavisi mümkün.

Göz altı morlukları

Göz altı morluğu ve torbaları çok erken yaşlarda ortaya çıkabilir. Işık dolgusu ile ameliyatsız olarak gözaltı morluğu, çukurluklar ve torbalanmalar tedavi edilebilir. Yüzdeki yorgun, bitkin ve yaşlı görünüm engellenebilir.

Dudak dolgusu

Eğer çok ince dudaklar nedeniyle kişi sinirli, mutsuz, gergin ya da yorgun görünüyorsa ameliyatsız dudak dolgusu estetiğinden faydalanılabilir. Dudağınızın şeklini değiştirebilir, hacmini artırabilir ve konturunu düzelttirebilirsiniz. Bu yüzünüze canlılık ve enerji katmanızı sağlayacaktır.

Kaş kaldırma

Kaşın şekli ve konumu yüz güzelliğinin en belirleyici unsurları arasındadır. Gözlerinizi ön plana çıkarır, daha genç görünmenizi sağlar, yüze enerjik bir ifade verir. Botoks enjeksiyonu ile ameliyatsız kaş kaldırma tekniğinden düğünden önce rahatlıkla faydalanılabilir.

Sevgiyle kalın.