MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGüncel Öztürk Baharda enerjinizi artıracak estetikler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler>Yazarlar>Güncel Öztürk>Baharda enerjinizi artıracak estetikler
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
02.03.2021 - 15:08 |  Son Güncelleme:

Baharda enerjinizi artıracak estetikler

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
guncelozturk@gmail.com
Baharda enerjinizi artıracak estetikler

Bahar mevsiminin getirdiği enerjiyi içinizde ve bedeninizde hissedebilirsiniz. Böylece yaz mevsimini de daha enerjik karşılayabilirsiniz.

Bahar aylarına daha enerjik girmek için minimal botoks, ışık dolgusu, kaş kaldırma, dudak dolgusu ve saç botoksu gibi estetik tekniklerden faydalanılabilir. Mimik kırışıklıkları, gözaltı morlukları, kaş düşüklükleri, dudaktaki hacim eksiklikleri ve sönük saç sorunları ameliyatsız uygulamalar ile giderilebilir.

Ameliyatsız burun estetiği

Sıvı rinoplasti ile burun küçültme dışındaki diğer bütün estetik sorunlar ameliyatsız olarak tedavi edilebilir. Burun kemeri, burun deliği asimetrisi ya da burun ucu düşüklüğü gibi sorunlar birkaç dakika içinde ameliyata gerek olmaksızın düzeltilebilir.

Kırışık tedavisi

Minimal botoks tedavisiyle kaş arası, kazayakları, gülümseme çizgileri ve boyun kırışıklıkları tedavi edilebilir. Minimal dozlarda uygulanan enjeksiyon tedavisiyle mimik hareketleri kısıtlanmadan kırışık tedavisi mümkün.

Göz altı morlukları

Göz altı morluğu ve torbaları çok erken yaşlarda ortaya çıkabilir. Işık dolgusu ile ameliyatsız olarak gözaltı morluğu, çukurluklar ve torbalanmalar tedavi edilebilir. Yüzdeki yorgun, bitkin ve yaşlı görünüm engellenebilir.

Dudak dolgusu

Eğer çok ince dudaklar nedeniyle kişi sinirli, mutsuz, gergin ya da yorgun görünüyorsa ameliyatsız dudak dolgusu estetiğinden faydalanılabilir. Dudağınızın şeklini değiştirebilir, hacmini artırabilir ve konturunu düzelttirebilirsiniz. Bu yüzünüze canlılık ve enerji katmanızı sağlayacaktır.

Kaş kaldırma

Kaşın şekli ve konumu yüz güzelliğinin en belirleyici unsurları arasındadır. Gözlerinizi ön plana çıkarır, daha genç görünmenizi sağlar, yüze enerjik bir ifade verir. Botoks enjeksiyonu ile ameliyatsız kaş kaldırma tekniğinden düğünden önce rahatlıkla faydalanılabilir.

Sevgiyle kalın.

Ameliyatsız oval yüz estetiği nasıl yapılırAmeliyatsız oval yüz estetiği nasıl yapılır?

False
Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
İnme (felç) nedir? İnme sonrası fizik tedavinin önemi
Tedavi Edilmeyen İşitme Kaybı, Bunama ve Depresyona Yol Açabilir
Tüm çalışanları ilgilendiriyor... Sosyal medya paylaşımları işten atılma sebebi olabilir mi?
9 SORU 9 YANIT | Çocuklarda mutasyon daha mı hızlı yayılıyor?