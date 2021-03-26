Anne estetiği nedir?

Doğum estetiği kimler için uygundur?

Doğum sonrasında meme, karın, basen ve vajina bölgesinde istenmeyen bozulmalar olur. Özellikle birden fazla doğum yapan, tekrar doğum yapmayı düşünen ve vücudunda deformasyonlar ortaya çıkan kişiler için uygundur. Bu durumda en sık yapılan estetik operasyonlar ise şunlar:

Meme estetikleri

Hamilelik boyunca bebeğini besleyebilmeniz için süt büyür ve meme yağ dokuları değişir. Doğumdan sonra bu bezler küçülür. Meme dokusu zayıflar. Egzersizle bu dokular sıkılaşmaz. Göğüslerinizin dolgunluğu azalır ve sarkar. Sarkık göğsü tedavi etmenin iki yolu var. İlk seçenek basit bir meme dikleştirme operasyonu olan yaptırmaktır. Eğer sarkma çok fazlaysa beraberinde büyütme operasyonu da yaptırmak gerekir. Bu estetik türünde meme implantı yerleştirilerek dikleştirme işlemi yapılır.

Karın germe estetikleri

Gebelik sonrası karnınızda değişiklikler yaşayacaksınız. Deri gevşekliği, kas zayıflığı, sezaryen izleri ve zaman zaman fıtık karın bölgenizde yaşayacağınız değişiklerden bazıları. Bu değişiklikler pek çok kadın için sinir bozucu ve iç karartıcı olur. Bunun için bir mini-karın gerdirme operasyonu yaptırabilirsiniz. Yara izi bırakmadan göbeğinizdeki sarkan deri ve çatlaklar yok edilir, karın kaslarınız sıkılaştırılır. Sıkı bir karın daha sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlar. Fiziksel hareketlerimizin birçoğunda karın kaslarımızdan destek alıyoruz, karın kası gevşekliği başka bölgelere aşırı yük bindirerek zarar verir.

Bölgesel incelme estetikleri

Hamilelik sonrasında kadınlar için en faydalı estetik operasyondur. Gebelik sonrasında bel, kalça, uyluk ve üst kolda oluşan yağlar kolay erimez. Bu bölgelerdeki yağların alımında ve şekillendirmede liposuction mükemmel bir çözümdür. Liposuctionla vücudunuzu yeniden şekillendirebilir, koltuk altı ve uyluk bölgenizdeki kötü görüntüye neden olan yağlardan kolayca kurtulabilirsiniz.

Vajina estetikleri

Gebelik sırasında pelvik ve vajina bölgesinde de değişikler olur. Vajina çevresindeki dudaklar büyür ve bozulur. Normal doğum sırasında dokular zarar görebilir. Vajinoplasti ameliyatıyla genişleyen ya da yırtılan vajina tedavi edilir. Labioplasti ile dudaklar küçültülerek yeniden şekillendirilir. Her iki prosedür de hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendilerini daha sağlıklı hissetmesini sağlar. Cinsel hayatlarında ve giyim kuşamdaki sıkıntı yaşamalarını engeller.