Ameliyatsız çene küçültme estetiği mümkün!

Masseter kas hipertrofisi, masseter kasın genişlemesidir ve çene açısında sert, kare bir görünüme katkıda bulunabilir. Güçlü ve çene köşesi erkekler için istenen bir görümken, kadınlar için sert ve erkeksi bir görünüme neden olabilir. Masseter kas çiğneme sırasında aktive olan kaslardan biridir. “Mandibula açısında” veya “çenenin açısında” bulunur.

Günümüzde çene kası küçültme, ameliyata gerek olmaksızın, botoks enjeksiyonu ile ortalama 15 dakika içinde gerçekleştirilebilir. Botoks, bu kasları gevşetmek ve alt yüzün görünüşünü yumuşatmak için kullanılır.

Botoks ile küçültülen çenenin etkisi ne kadar sürer?

Botoks ince çizgiye neden olan yüz kaslarını gevşetmek için kullanıldığında, maksimum etki 7-10 gün içinde görülür. Botoks, masseter kas hipertrofisini azaltmak için kullanıldığında, maksimum etki 3 ay boyunca görülmez. Botoksun etkisi 3 ay içinde aşama aşama ortaya çıkar. Sonuçlar 9 aya kadar sürebilir. Eğer sonuçların koruması istenirse, her 6 ayda bir enjeksiyon işlemi tekrarlanmalıdır.

Botok enjeksiyonundan sonra massetter kası zayıflatılarak çenenin genişliği daraltılır. Bu sayede yüzün daha oval ve yumuşak görünmesi sağlanır. Bu operasyon için en uygun adaylar, çiğneme kaslarının kalınlığı nedeniyle yüzü geniş görünen ve çenesini küçültmek isteyen kişilerdir. Burada en önemli nokta çiğneme kaslarının genişliğidir.

Yan etkisi var mıdır?

Nadir görülse de geçici çiğneme problemleri zaman zaman ortaya çıkabilmektedir. Enjeksiyon uygulamasından sonra kısa bir süre, geçici olarak çene bölgesinde hassasiyet hissedilebilir. Ancak bu hassasiyet normal hayatın kesintiye uğramasına yol açmaz. Kişi operasyondan hemen sonra normal hayatına varsa arabasını kullanarak bile gidebilir.

İyileşme sürecine ihtiyaç olmaması, çok kısa süre içinde uygulanabilmesi ve belirgin bir operasyon izine sahip olmaması özellikleri ile öğle yemeği arasında bile uygulanabilir. Sonuçlarının kalıcı olmadığı, kullanılan malzemenin özelliğine göre etkilerinin 6 ay ile 2 yıl arasında sürebilir.

Cerrahi operasyon ile kalıcı çözüm arayanlar için ön görünüm imkanı sunması, anestezi ve cerrahi açıdan endişe yaratmaması, sonuçlarının aşamalı olarak hemen görünmeye başlaması ve iyileşme sürecine ihtiyaç olmaması operasyonun pozitif özellikleri arasında yer alır.

Eğer siz de çene kaslarınızın aşırı gelişmesinden rahatsızlık duyuyorsanız, massetter botoksu hakkında size özel ayrıntılı bilgi almak için bir uzmana danışmalısınız.