2021’de ön plana çıkacak estetikler

Yüz gençleştirme estetikleri arasında yer alan yüz germe, kaş kaldırma, kırışık tedavileri yer almaya devam edecek. Bunlar çoğunlukla minimal invaziv işlemler ya da enjeksiyon teknikleri ile uygulanmaya devam edecek.

Ameliyatsız estetiklere olan talep hızlı iyileşme sonuçları sağladığı ve cerrahi tekniklere göre daha az riskli olduğu için 2021’in tercih edilen operasyon yöntemleri arasında yer alacak.

Ameliyatsız estetik yöntemleri

Enjeksiyon teknikleri botoks, dolgu, yağ ya da özel içerikli serumların yanı sıra lazer, mikro ve nano teknolojiler, radyofrekans, ultrason gibi yüksek ısı ya da yüksek frekanslı ses dalgaları gibi çeşitli enerjilerden faydalanan teknolojiler kullanılmaya devam edecek.

Botulinum toksini, hyaluronik asit, kişinin kendisinden elde edilen otolog yağ hücreleri, gençlik aşısı gibi özel içerikli serumlar da ameliyatız estetik operasyonlarda özellikle yüz gençleştirme ve güzelleştirme estetiklerinde tercih edilen malzemeler arasında yer alacak.

Profil estetik operasyonları arasında yer alan burun estetiği, elmacık kemiği dolgusu, çene hattı dolgusu, bişektomi ile yanak inceltme gibi prosedürler ile daha estetik görünümler hedeflenmeye devam edecek.

Vücut estetikleri

Meme estetiği operasyonları, bölgesel incelme ya da bölgesel hacim kazandırma operasyonları kişilerin estetik ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.

Meme estetiği operasyonların büyütme, dikleştirme ve küçültme estetikleri, kadınların yaşam kaliteleri ve özgüvenleri artıran estetik operasyonlardır. Hasta memnuniyeti en yüksek operasyonlar arasında olmaya devam edecek. Vücuttaki çeşitli deformasyonlar karın germe, liposuction ve enjeksiyon teknikleri ile düzeltilmeye devam edecek.

Tüm bunlar minimal invazivli cerrah yöntemler ile cerrahi olmayan yöntemler kullanılarak uygulanacak. Çeşitli liposuction yöntemleri, laparoskopik yöntemler, çeşitli lazerli yöntemlerin yanı sıra radyofrekanslı yöntemler de uygulanabilir.

Kalça estetiği, bölgesel incelmeler, karın sarkıklıkları, erimeyen yağlar alınarak vücuda daha estetik bir görünüm kazandırma seçenekleri sunulmaya devam edecek.

2021’de daha estetik bir görünümle, daha enerjik başlamak estetik cerrahinin sunduğu seçeneklerle mümkün.

Sevgiyle kalın.