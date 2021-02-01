Oyun terapisi nedir, nasıl fayda sağlar?

Çocuklar neden oyun oynar?

Eğlenceden çok daha fazlası olan oyun her yerde, her zaman çocukların en büyük işidir. Oyun onlara mükemmel yaşam deneyimi sağlar ve doğaldır. Çocuklar oyuncakları kelimeler gibi kullanır. Kimsenin çocuklara öğretemeyeceği şeyi öğrenme yolu ve bizim de onları anlamamızda ki en büyük kaynaktır. Oyunların zihinsel, sosyal gelişime olan katkısı kadar duygusal gelişime de yararı çok fazladır. Oyunun bir çocuğun dayanıklılığı ve zihinsel sağlığı için hayati önem taşıyan duygu düzenlemesini desteklediğini biliyoruz. Çocuklar rol yaparken yaşadıkları sorunları tekrar canlandırır ve kendi yöntemleri ile başa çıkmayı öğrenirler. Oyun çocukların duygularını anlamaları ve işlemeleri için ellerindeki en güçlü silahtır.

Oyun terapisinde nasıl bir fark olur?

Çocuk oyuncakları kullanarak kendisini, hayatındaki kişileri ve yaşadıkları ile ilgili nasıl hissettiğini kelimelerden çok daha anlamlı bir şekilde ifade edebilir. Oyun terapisi sayesinde oyun oynarken çok daha rahat olan çocukla, yetişkinin iletişim seviyesine gelmek zorunda kalmadan iletişim kurulabilir.

Oyun terapisinde çocukların kullandığı her oyuncağın ve kurduğu oyunun bir anlamı vardır. Oyun terapisti çocuğun yalnız oynadığı oyunlardan farklı olarak, oyun sırasında verdiği mesajları alarak yine oyun yoluyla çocuğa anlaşıldığını hissettirir. Ayrıca çocuğun duygularını fark ederek sorun yaşadığı durumları onarması için ona alan yaratır. Böylece çocukta değişim gerçekleşir.

Kimler oyun terapisinden faydalanabilir?

Genel olarak 3-12 yaş aralığındaki tüm çocuklar için uygundur. Çocuk merkezli oyun terapilerinde çocuğun yaşadığı problemlerden çok, kişilik olarak çocuğa odaklanılır. Çocuğun daha olumlu bir benlik kavramı geliştirmesi, daha fazla sorumluluk kazanması, içsel denetimi sağlayabilmesi, kendi kararlarını verebilir duruma gelmesi ve kendine daha çok güvenir hale gelmesi gibi hedefleri vardır.

Çocukların yaşadıkları başta depresyon olmak üzere tüm duygusal bozukluklar, kardeş kıskançlığı, fobi ve kaygılar, travmalar, takıntılar, öfke ve davranış sorunları, öğrenme güçlükleri, uyku-yemek-tuvalet konularında sorunlar, anne baba ayrılığı yada kaybı gibi zorlandıkları bir çok alanda çocuklara oyun terapisi ile yardımcı olmak mümkündür.