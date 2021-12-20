Yağ yakıcı olan 'L-Karnitin nedir?

Aminoasitlerin vücutta kullanım amaçları çeşitlilik gösteriyor. Karnitin bileşiği, yağ asitlerinin parçalanmasına ve hücre içinde enerjiye dönüştürülmesinde etkili rol oynamaktadır. L- karnitin çoğu durumda vücut tarafından yeterince üretilir. Ancak bazı durumlarda üretim yetersizse bunu besinlerden veya takviyelerden karşılayabiliriz.

Karnitin çeşitleri:

Propiyonil L-karnitin: ağrı kesici ve antiromatizmal özelliktedir.

L- karnitin L-tartalat: hızlı emilen şeklidir, sporcularda önerilen formu çoğunlukla bu formudur.

Asetil L-karnitin: sinir sistemine yardımcı özelliktedir.

D- karnitin: aktif olmayan formudur.

L-karnitinin ana görevi enerji üretimidir. Yağ asitlerinin hücre içindeki mitokondriyal sistemde kullanılıp, gerekli enerjinin üretilmesini sağlar. Böylece sağlıklı bir yaşlanma, hastalıklardan korunma, doğru çalışmış bir enerji metabolizması oluşturmuş olur. Kaslarda depo şekli en yüksektir. Dışarıdan almak istediğinizde, ‘Hangi besinlerde karnitin var?’ diyecek olursanız;

Dana biftek, 120 gramda, ortalama 100-150 mg

Dana kıyma, 120 gramda, ortalama 90-105 mg

Süt, 200 ml, 8 mg

Tavuk göğsü, 120 gramda, 10 mg

Yağsız yoğurt, 100 gramda, 12 mg

Somon balığı, 120 gram, 6 mg

Avokado, 100 gram, 58 mg

Yapılan bir çalışmaya göre, haftanın 4 günü egzersiz yapan 38 kişi, L-karnitin alan ve almayan kişiler arasında herhangi bir kilo farkının görülmediğini göstermiştir. Burada görülüyor ki düzenli bir diyet programı olmadığı sürece takviye almanız etki etmeyecektir.

Alzheimer ve böbrek hastalarının kullanımı kesinlikle sakıncalıdır. Bunun harici varsa başka hastalığınız doktorunuza başvurmadan kullanmamalısınız. Aksi takdirde, bulantı, kusma, ishal, hipoglisemi gibi yan etkilerle karşılaşabilirsiniz.

Spor öncesi kullanılabildiği gibi, kas ağrılarını azaltıcı etki görebilmek için spor sonrası da kullanılabilir. Günlük alım: 500-2000 mg kadar olabilir. Bazı durumlarda 4000 mg a kadar çıkarılabilir.

Karnitini sporcular genel olarak kilo vermek, yağ oranını düşürmek, kaslara oksijen oranını artırmak, kas ağrılarını azaltmak, dayanıklılığı artırmak, testosteron hormonunu artırmak gibi sebeplerle kullanabiliyor. Ancak sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve zayıflamak için beslenme programına karnitin eklemek bir zorunluluk değildir. Yalnızca süreci hızlandırmaya fayda sağlayabilir diyebiliriz.

Sağlıklı, aydınlık günler dilerim.