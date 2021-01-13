Besinler ruh halimizi nasıl etkiler?

Yaratılışımızdan gelen özelliklerin büyük bir kısmı psikolojik alt yapımıza etki edebildiği gibi, fonksiyonel duyularımıza ( görme, duyma, tat alma gibi ) etkileri bulunmaktadır. Temelde amaç; kısa vadede mutluluk hormonu salınımına yol açabilecek gıdaların tercih edilmesinden çok, orta ve uzun vadede sağlığı, iç organ yağlanmasını, kalp ve damar problemlerini azaltıcı etkileri olan yiyeceklerin tercih edilmesi daha doğrudur.

Mutluluk hormonu, seratonin, adrenalin, enkefalin salınımına yol açan-kısa vadeli mutluluk verici yiyecekler;

Kakao içerikli yiyecekler

Çikolata

Alkol kokteylleri

Kahve

Yüksek karbonhidratlı gıdalar (waffle, kola, pasta vb.)

Orta ve uzun vadede mutluluk verici yiyecekler;

Ginseng

Elma

Çilek

Ananas

Enginar

Yer elması

Antep fıstığı

Kaju

Fındık

Çay

Et

Yumurta

Süt

Peynir

Önemli olan kısa vadede mutluluk hazzını oluşturmasından ziyade uzun vadede fayda sağlamak olduğundan günlük beslenmemizde yer alması gerekenler şeklinde düşünebiliriz. Aksi halde şeker içeriği yüksek besinler veya alkol bazlı içecekler, asitli içecekler anlık ruh hallerini olumlu etkilerken aslında vücutta yarattığı olumsuz etkiler sebebiyle ileriki dönemlerde oluşabilecek sağlık problemleriyle beraber anksiyete, yorgunluk, halsizlik, depresyon gibi şikayetlerle karşımıza çıkabilir.

Sağlıklı ve aydınlık günler dilerim.