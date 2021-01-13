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GeriGülçin Işık Besinler ruh halimizi nasıl etkiler?
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Haberler>Yazarlar>Gülçin Işık>Besinler ruh halimizi nasıl etkiler?

Yazarlar
Fotoğraf: iStock
13.01.2021 - 09:50 |  Son Güncelleme:

Besinler ruh halimizi nasıl etkiler?

Gülçin Işık
Gülçin Işık
Diyetisyen
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Gülçin Işık
Gülçin Işık
dyt-gulcin@hotmail.com
Besinler ruh halimizi nasıl etkiler?
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Yiyecekler temelde insan beslenmesini sağlamakla birlikte düşünce biçimini, motivasyon düzeyini, keyif algısını ve depresif duygu durumunu ortaya koyabilecek oldukları da bilinmektedir. Özellikle mutsuz olduğumuz dönemlerde keyif verici etkisi olan yiyecekleri tercih etmek, halsiz ve yorgunken arzu edilen yiyecekler, mutluyken çeşitlendirdiğimiz yemekler belirgin şekilde içerik açısından farklıdır.

Yaratılışımızdan gelen özelliklerin büyük bir kısmı psikolojik alt yapımıza etki edebildiği gibi, fonksiyonel duyularımıza ( görme, duyma, tat alma gibi ) etkileri bulunmaktadır. Temelde amaç; kısa vadede mutluluk hormonu salınımına yol açabilecek gıdaların tercih edilmesinden çok, orta ve uzun vadede sağlığı, iç organ yağlanmasını, kalp ve damar problemlerini azaltıcı etkileri olan yiyeceklerin tercih edilmesi daha doğrudur.

Mutluluk hormonu, seratonin, adrenalin, enkefalin salınımına yol açan-kısa vadeli mutluluk verici yiyecekler;

  • Kakao içerikli yiyecekler
  • Çikolata
  • Alkol kokteylleri
  • Kahve
  • Yüksek karbonhidratlı gıdalar (waffle, kola, pasta vb.)

Orta ve uzun vadede mutluluk verici yiyecekler;

  • Ginseng
  • Elma
  • Çilek
  • Ananas
  • Enginar
  • Yer elması
  • Antep fıstığı
  • Kaju
  • Fındık
  • Çay
  • Et
  • Yumurta
  • Süt
  • Peynir

Önemli olan kısa vadede mutluluk hazzını oluşturmasından ziyade uzun vadede fayda sağlamak olduğundan günlük beslenmemizde yer alması gerekenler şeklinde düşünebiliriz. Aksi halde şeker içeriği yüksek besinler veya alkol bazlı içecekler, asitli içecekler anlık ruh hallerini olumlu etkilerken aslında vücutta yarattığı olumsuz etkiler sebebiyle ileriki dönemlerde oluşabilecek sağlık problemleriyle beraber anksiyete, yorgunluk, halsizlik, depresyon gibi şikayetlerle karşımıza çıkabilir.

Sağlıklı ve aydınlık günler dilerim.

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Gülçin Işık
Gülçin Işık
Diyetisyen
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