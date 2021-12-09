Testisler Neden Küçülür?

Testislerde Küçülme Nedir?

Testiküler atrofi yani testislerde küçülme, sperm ve erkeklik hormonu üreten hücrelerdeki kayıp nedeniyle karşılaştığımız bir durumdur. Testisler küçüldüğünde erkeklerin sperm sayıları azalabilir, hormon seviyeleri düşebilir ya da tüm bu sonuçlar eş zamanlı yaşanabilir. Bu noktada soğuk havalarda testislerde hissedilen küçülme ile testiküler atrofinin karıştırılmaması gerekir. Soğuk havalarda, testisleri saran deri kesesi testis ısısını muhafaza etmek için büzüşür ve testisleri vücuda yakın tutar. Özünde testisler küçülmez, sadece derideki büzüşme testislerde küçülme olduğu hissini yaratır.

Testislerin Küçülmesinin Ardındaki Nedenler

Kimi zaman az sonra sayacağım nedenlerden bir tanesi kimi zaman ise birden fazlası testislerde küçülmeye yol açabilir.

Yaş: Yaşın ilerlemesi ile vücudumuzda birçok değişim meydana geliyor, testisler de bu değişimden etkilenen organlardan. Zaman içerisinde erkeklik hormonu ve sperm üreten öncü hücrelerdeki azalma ile testisler küçülebiliyor.

Hormon Dengesizliği: Hormon dengesizliği de testislerde küçülmeye neden olan faktörler arasında yer alabilir. Özellikle testisleri yöneten beyin bölgesindeki hipofiz bezine ait hastalıkların varlığında testislerde küçülme görülebiliyor.

Orşit (Testis İltihabı): Testislerde virüs ya da bakteriler nedeniyle oluşan enfeksiyonlar testis atrofisi nedenleri arasındadır. Bu enfeksiyonlar cinsel yolla bulaşan hastalıklar, bağırsak bakterileri ve idrar yolu enfeksiyonları gibi nedenlerden kaynaklanabilir.

Tüm bu unsurlara ek olarak testis dokusuna zarar veren aşırı alkol kullanımının, kronik hastalıkların ve testis torsiyonunun da testislerde küçülmeye neden olabileceğini ifade edebilirim.

Bir de tabii ki varikosel hastalığı var; erkek infertilitesinin teşhis edilebilen ve geri döndürülebilen nedenlerinden olan varikosel hastalığı da testislerde küçülmeye neden olabilir. Nitekim varikosel hastalığının özünde testis fonksiyonlarının zarar görmesi; testis fonksiyonlarının zarar görmesine bağlı olarak da sperm kalitesinde ve erkeklik hormonu seviyesinde azalma yatıyor.

Tek Belirti Testislerde Küçülme Olmayabilir!

Her ne kadar testiküler atrofi durumunda testislerin tekinde ya da her ikisinde birden küçülme görülse de kişinin yaşına ve genel sağlık durumuna göre farklı semptomların yaşanması da mümkün olabilir.

Örneğin ergenlik döneminden önce testis atrofisi ortaya çıktığında penis boyutunda küçüklük, yüzde ve kasık bölgesinde kılların çıkmaması gibi belirtiler görülebilir. Testis atrofisi ergenlik sonrası dönemde ortaya çıktığında ise; libido düşüklüğü, kas kitlesinde eksilme, infertilite, yüz ve kasık kıllarında azalma ile karşılaşılabilinir. Bu belirtileri yaşayanların üroloji ve androloji uzmanlarına muayene olmaları önemlidir. Fiziksel muayeneye ek olarak kan testleri, ultrason ve hormon testleri ile testis atrofisinin teşhis edilmesi, nedeni belirledikten sonra da kişiye özel bir tedavi planı yürütülmesi mümkün olabilir.