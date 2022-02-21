Penis eğriliği tedavisi yalnızca estetik amaçlarla yapılmaz

Penis Eğriliği Nedir?



Penis sertleştiğinde mutlak düz bir yapıya sahip olmalıdır. Penis eğriliği olarak ifade ettiğimiz durum penisin sağ, sol, yukarı ya da aşağı yönlü eğrilmesi ile karakterizedir. Penis eğriliğinin ardında iki ayrı neden bulunur. Penisin eğrilmesi ya penis içerisindeki tüp yapılarının gelişim sorunlarından ya da tüp yapılarını sarıp penis bütünlüğünün korunmasına yardımcı olan esnek kılıf üzerinde plak veya plaklar oluşmasından kaynaklanır. Bu iki ayrı neden penis eğriliği türlerini ve tedavi seçeneklerini belirler.



Doğuştan penis eğriliği söz konusu olduğunda, uyarılmayla birlikte içerisine kan dolan ve penisin sertleşmesini sağlayan tüp yapılarında orantısız bir gelişim vardır. İleri yaşta karşılaşılan ve tüp yapılarını saran kılıfta plak oluşumuna yol açıp penis eğriliğine neden olan durum ise doğuştan penis eğriliğinden farklı olarak adlandırılarak Peyronie hastalığı olarak bilinir. Penis eğriliğine sebep olan bu iki ayrı durum farklı yöntemlerle tedavi edilmelidir.



Penis Eğriliği Tedavisi Nasıl Yapılır?



Penis eğriliği derecesi arttığında, cinsel ilişki sırasında ağrı hissedildiğinde, penis eğriliğine bağlı olarak sertleşme bozukluğu yaşandığında ya da bu sorun rahatsızlık verdiğinde cerrahi tedavi seçeneklerine başvurulması gerekir. Penis eğriliğini giderecek herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır.



Bu kapsamda doğuştan penis eğriliği sorunu yaşayan erkeklere penil plikasyon cerrahisi uyguluyoruz. Cerrahi kapsamında tüp duvarında eğriliğin belirgin olduğu kısmın tam ters tarafına düzeltici ve kalıcı dikiş uygulaması yapıyoruz. Peyronie hastalığı nedeniyle oluşan penis eğriliği tedavisinde ise hastamızın bacak bölgesinden aldığımız toplar damarı bir yama malzemesi haline getirerek, kılıfta bulunan plakları çıkardığımız bölgeye dikiyoruz. En basit şekilde ifade etmeye çalıştığım penis eğriliği ameliyatları, penis anatomisine hakimiyet ve cerrahi deneyim gerektiriyor.



Peki biz bu tedavileri neden yapıyoruz? Penis eğriliği tedavisi şart mı?



Sağlık; kişinin ruhen, bedenen ve sosyal yönden iyilik halidir. Ne yalnızca fiziksel ne de salt psikolojik unsurlara indirgenebilir. Penis eğriliği standart bir bakış açısı ile kozmetik bir sorun olarak düşünülebilir. Gerçekten öyle midir?



Doğuştan ya da ileri yaş penis eğrilikleri, penisin şeklinin bozulmasına neden olur. Hastalar ağrı sorunu yaşayabilirler, sertleşme problemleri ile karşılaşabilirler, penis şekli nedeniyle performans kaygısı hissedebilirler. Eğrilik derecesi arttığında cinsel ilişkiye girilmesi mümkün olmayabilir ya da cinsel ilişki sırasında zorlanmaya bağlı olarak penisin kırılma riski artabilir.



Gerçekçi olalım, penisteki tüm şekil bozuklukları gibi penis eğriliği de erkeklerin psikolojisini olumsuz etkiler, kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olur. Bilimsel çalışmaların sonuçları da bu söylemlerimi doğrular niteliktedir. Penis eğriliğinin, yaşam kalitesinde azalma, depresyon, benlik saygısında azalma, cinsel ilişki kalitesini düşürme, sosyal izolasyon ve daha birçok etkiye yol açtığı bilinmektedir. Penis eğriliği sorunu olan 245 erkeğin katılımı ile gerçekleştirilen bir çalışmada katılımcıların %81’inin duygusal stres ve %54’ünün ilişki problemleri yaşadığı verileri toplanmıştır.



Araştırmaların sonuçları buzdağının görünen kısmıdır. Sorunlar derinleşmeden, fiziksel problemler psikolojik travmalara yol açmadan penis eğriliği nedenlerinin belirlenmesi ve tedavi süreçlerinin başlatılması için üroloji ve androloji uzmanlarına muayene olunması gerekir.