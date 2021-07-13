Cinsellik için destek kuvvet: PRP (P-shot)

Uygulandığı bölgede hücre yenilenmesini tetikleyen, kanlanmayı artıran ve iltihaplanmayı azaltan PRP uygulaması, androlojide en sık karşılaştığımız rahatsızlıklardan biri olan sertleşme probleminin tedavisinde de fark yaratan sonuçlar almamıza yardımcı oluyor.

Peki, PRP nedir? Sertleşme tedavisinde PRP nasıl uygulanır? Nasıl sonuçlar elde edilir? Haydi, bu hafta PRP ve sertleşme tedavisi dosyasını açalım!

Mutluluk aşısı androlojinin de gözdesi

Cinsel işlev bozuklukları arasında ikinci sırada yer alan sertleşme problemi (Erektil disfonksiyon), geliştirilen modern tedavi yöntemleri sayesinde günümüzde artık tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Bilindiği gibi sertleşme problemi yaşın ilerlemesiyle birlikte daha sık görülmeye başlıyor ve bu durum kişide özgüven kaybına yol açabiliyor. Hatta bazı partnerler bunu problem haline getirdiği için yaşanan duygusal gerilim ister istemez gündelik yaşama da yansıyor.

Artık bu soruna karşı elimizde artık çok güçlü bir silah var: PRP tedavisi

Öncelikle tedavinin çalışma şeklini anlatmak istiyorum. PRP tedavisi, kişinin kendi kanından elde edilen yenileyici hücrelerin vücuttaki problemli bölgelere enjekte edilmesidir. Bu işlemle vücudun kendi kendini tedavi etmesi amaçlanır. Saç ekiminden ortopediye, dermatolojiden plastik cerrahiye kadar pek çok alanda kullanılan bu yöntem artık androlojinin de başvurduğu tedavilerden biri ve sertleşme probleminde fark yaratan sonuçlar almamıza yardımcı oluyor. Bu nedenle de 'mutluluk aşısı' olarak adlandırılıyor.

Sizi kendi kanınız iyileştiriyor

Penise uygulanan PRP tedavisi P-Shot olarak adlandırılıyor. Bu tedavide amaç yeni damar yapıları oluşturarak ereksiyonun süresini ve miktarını uzatmak. Böylelikle de sertleşme sorununu düzeltmek. Uygulama kapsamında ilk olarak kişiden 20 cc kadar kan alınıyor ve tüpler içinde santrifüje yerleştiriliyor. Bu cihaz özel işlemle kan içindeki trombositleri ayrıştırıyor ve elde edilen plazma, enjektör vasıtasıyla penisin iki yanında bulunan ve sertleşmeyi sağlayan süngerimsi yapıya birkaç noktadan uygulanıyor. İşlem sadece birkaç dakikada tamamlanıyor.

Uygulama anında lokal anestezik kremler kullanıldığı için kişi herhangi bir ağrı ya da acı hissetmiyor ve kısa sürede günlük yaşamına dönebiliyor. Aynı gün cinsel ilişkiye girilmesinde de herhangi bir sakınca yok.

Kanın ayrıştırılması ile birlikte toplam işlem süresi 30 dakika civarında sürüyor. Uygulamanın etkili olabilmesi için genellikle 3 doz olarak yapılmasını öneriyorum. Kişinin sertleşme probleminin düzeyine ve alınan sonuçlara göre seans sayılarının ve aralarının artırılması veya azaltılması mümkündür.

Sertleşme tedavisinde ayrıca, hastaya göre PRP ile Şok Dalga (ESWT) yöntemleri bir arada da uygulanabilir.

Alerji riski yok

P-Shot yönteminin oldukça etkili, çabuk uygulanabilen ve sonuç veren bir uygulama olduğunu söylenebilir. Ayrıca kişinin kendi kanı kullanılarak gerçekleştirildiği için hastanın alerjik reaksiyon gösterme ihtimali de yoktur. Hem doğal hem de güvenli bir tedavi alternatifi olarak herhangi bir olumsuz durum da literatüre geçmediği için PRP’nin sertleşme sorununun çözümünde endişe duymadan tercih edilebilecek bir yöntem olduğunu söylenebilir.