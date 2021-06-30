Cinsel ilişki esnasında ağrı çekiyorsanız, işte nedenleri…

Genellikle haz almak amacıyla gerçekleşen cinsel birlikteliğin ağrı ile sonlanması hem erkek hem de kadın açısından oldukça rahatsız edici bir durumdur. Ağrılı cinsel deneyimin sürekli tekrarlanması yani 'disparoni'ye dönüşmesi erkeklerde anksiyeteye, cinsellikten zevk almamaya ve hatta cinsellikten uzaklaşmaya yol açabilir.

Cinsel ilişkide ağrı çekiyorsanız bunun altında mutlaka farklı bir problem yatıyordur. İyi haber şu ki; problemin kaynağını tespit ettikten sonra rahatsızlığı tedavi edebiliriz. Siz yeter ki, vakit kaybetmeden bir üroloji ve androloji doktorunun kapısını çalın!



En yaygın neden prostatit



Yukarıda da bahsettiğim gibi cinsel birliktelik esnasında ve sonrasında erkeklerin yaşadığı ağrıların farklı nedenleri ve bu nedenlere göre de farklı tedavi yöntemleri vardır.



Cinsel ilişki sırasında ağrı şikayetlerinin en yaygın nedeni prostatit yani prostat iltihabıdır. Sırtın alt bölümü, penis, pelvis ve skrotum ile anüs arasındaki boşlukta ağrı hissi ile kendini belli eden bu hastalık idrar yolundaki bakterilerin prostata girmesi ile meydana gelir. Tedavide antibiyotik, antiinflamatuvar ve ağrı kesici ilaçlardan faydalanılır ancak ağrının ortadan kaldırılması bazen aylarca sürebilmektedir.



Başka sebepler olabilir



Ağrılı cinsel deneyimlerin bir başka sebebi ise Peyronie hastalığı yani penis eğriliğine sebep olan plaklar olabilir. Fonksiyonu bozan bu durum ağrının yanı sıra strese ya da penisin kısalmasına da neden olabilir. Bu yüzden tedavi edilmesi kaçınılmazdır. Tedavide kimi zaman ağrı kesici ilaçlar ve enjeksiyonlardan faydalanılırken erektil disfonksiyona neden olacak düzeyde ise tedavi ancak ameliyatla gerçekleşebilir.



Penis kırığı da erkeklerde disparoni nedenlerinden biridir. Penis derisinin altındaki dokunun yırtılması olarak tanımlayabileceğim bu durum genellikle ereksiyon halindeki penisin bükülmesi ile gerçekleşir. Morarma, şişme gibi şikayetlere neden olan bu durum cerrahi olarak hasarlı bölgenin dikilmesi ile tedavi edilir. “Şikayetim yok” diyerek tedavi edilmeyen kırıklar ise kalıcı idrar ve cinsel sağlık problemlerini beraberinde getireceğinden mutlaka müdahale edilmelidir.



Fıtıklar da ağrı yapar



Ağrılı cinsel ilişki nedenleri arasında yer alan “inmemiş testis” problemi çok yaygın olmamakla birlikte görülebilir. Erkekler dünyaya geldikten birkaç hafta sonra testisler karın bölgesinden skrotuma iner. Bu gerçekleşmezse inmemiş testis probleminin varlığından bahsedebiliriz. Bazen testisler kasık ya da alt karna yerleşir ve seks sırasında sıkışarak ağrıya neden olabilir. Bu durumda uygulayacağımız tedavi, cerrahidir.



Kasıktaki zayıf bir noktadan dışarı çıkan şişlik veya yumru şeklinde kendini belli eden kasık fıtıkları disparoninin bir diğer nedenidir. Bu fıtıklar kasıklarda ağrıya neden olur ve ameliyatla sorun çözülebilir. Başka bir tedaviden kalma yara izleri de cinsel birlikteliği erkekler için kabusa dönüştürebilir. Karın ve pelvis bölgesine yakın bölgelerdeki ameliyat yaraları, eski enfeksiyonlar ve sinir yaraları cinsel ilişki ve ağrı ikilisini bir araya getirebilir. Bu durumda da topikal merhemler işe yarar.



Tekrarlıyorsa tehlikeli



Tüm bunlara ilave olarak; seks esnasında pozisyon değiştirme, kayganlaştırıcı kremlerden yararlanma, partnerle iletişim kurarak rahatlama, güvenli seks yapma, latekssiz kondom kullanma ve fizik tedavi uygulamaları sayesinde ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Sadece bir kez ağrı hissetmek geçici bir probleme işaret edebilir ancak ağrılar tekrarlanıyorsa, cinsellik sizin için bir kabusa dönüşüyorsa bir üroloji ve androloji uzmanının yardımıyla bu karanlıktan kurtulabileceğinizi unutmayın!



