Ortodontik tedavi için diş hekimime gidebilir miyim?

Hem diş hekimleri hem de ortodontistler diş üzerinde çalışırlar. Her ikisi de hastaların iyi ağız sağlığına yardımcı olan profesyonel bakım sağlar ve her ikisi de diş hekimliği okulu mezunudur. Diş hekiminiz ortodontik hizmetleri tam olarak sunabilmesi için bu alanda da uzmanlaşması gerekir.

Diş hekimleri genel ağız sağlığıyla ilgilenmektedir. Diş hekimleri çürük dişleri (dolgular) tedavi eder ve başarısız dişleri (ekstraksiyonlar) çıkarır. Genellikle çürümüş, şekilsiz veya kırılmış dişlerin görünümünü ve işlevini geliştirmek için kron, kaplama veya yapıştırma gibi hizmetler sağlarlar. Diş hekimleri ağızda anormallikler arar ve hastalara diş hastalıklarını nasıl önleyeceklerini öğretir.

Ortodonti, diş hekimliğinin devamında sunulan uzmanlaşmaya yardımcı olan bir eğitimdir. Diğer diş uzmanları arasında kök kanallarında uzmanlaşmış endodontistler; dişeti hastalığının tedavisinde uzmanlaşmış periodontistler; 21 yaş altı için diş bakımı konusunda uzmanlaşmış pediatrik diş hekimleri; yüz, ağız ve çene cerrahisinde uzmanlaşmış oral ve maksillofasiyal cerrahlardır. Ortodontistler, ısırmaya odaklanan uzmanlardır; dişlerin nasıl birleştiği ve işlev gördüğü, nasıl hizalandıkları, çenelere nasıl yerleştirildikleri ve üst ve alt çenelerin konumlandırılması ve boyutlarıyla ilgilenirler.

Ortodonti (telsiz diş düzeltme) tedavisi çapraşık dişleri düzeltmek için uygulanan bir yöntemdir. Şeffaf plaklarla (aligner) ortalama 8 ay süren bir tedaviyle çapraşık dişler ve diş eti tedavileri kombine bir şekilde düzeltilebilmektedir. Görünüm olarak kişiyi rahatsız eden diş teli kullanımına gerek olmadan kişiye özel şeffaf plaklarla dişler düzgün hale getirilebilmektedir.

Çapraşık diş tedavisinde kullanılan diş teli uygulamasının kişilerde yarattığı rahatsızlığı gidermek için geliştirilen ve kişinin dişlerine uygun olarak hazırlanan şeffaf plaklarla görünürlük sorununu ortadan kaldıran etkili bir tedavidir.