Doğru bilinen yanlışlar: Cinsel mitler

Genellikle ergenlik döneminden itibaren cinsel bilgilenmenin kaynağını arkadaş çevresi, internet, dergi, gazete, kitap gibi yayınlar oluşturur. Yüksek oranda eksik ve hatalı bilgi aktaran bu kaynaklar cinsellikle ilgili mitlerin oluşmasına katkıda bulunur. Cinsel mit ile kastedilen, kişilerin cinsel konularda doğru olduklarını düşündükleri, abartılı, yanlış inanışlardır.

Peki nedir bu cinsel mitler:



- Erkekler cinsel ilişkiye her zaman hazırdır

En yaygın olan cinsel mitlerden birisidir. Bu mitin etkisi ile farklı nedenlerden dolayı cinsel olarak yeterince uyarılamayan erkeklerde başarısızlık, yetersizlik korkuları sonucunda psikojenik sertleşme bozuklukları gelişebilir. Cinsellikle ilgili abartılı beklentiler ve performans kaygısı, kişinin bilişsel şemalarını pekiştirir.

- Cinsel ilişki cinsel birleşme demektir

Cinselliğin amacı yalnızca cinsel birleşme değildir. Cinsellikte yakınlık, sıcaklık duygularının engellenmesine neden olur. Ön sevişme olmaksızın sadece cinsel birleşme ile sınırlı kalan cinsel eylemler kadınlarda ve erkeklerde uyarılma yetersizliklerine neden olur.

- Cinselliği erkek başlatmalıdır

Bu yanlış inanış cinsel olarak aktif olabilecek kadını ketleyerek, kadınların geleneksel rolünü pekiştirmektedir. Bu düşünce nedeni ile birçok kadın cinsellikle ilgili sağlıklı iletişim kuramaz.

- Mastürbasyon zararlıdır

Mastürbasyon yapmanın isteksizliğe ve hastalıklara yol açacağı miti çok yaygındır. Mastürbasyon yapmak bedensel ve ruhsal yıkıma yol açmaz, alışkanlık yapmaz. Erişkinlikte ve ileri yaşlarda sürmesi olağandır.

- Kadınlarda orgazm cinsel birleşme ile sağlanır

Bu cinsel mitten dolayı cinsel birleşme sırasında orgazm olamayan kadınların eşlerinde yetersizlik duyguları gelişebilir. Klitoral uyarılma kadınlar için orgazmın tetiğidir. Birçok kadın orgazm olabilmek için cinsel birleşme ile eş zamanlı klitoral uyarı ya da sürtünme ile klitoris uyarısına ihtiyaç duyar.

Cinsel mitlerinizi kontrol edin. Cinsel mitlere inanma düzeyinizi değerlendirebilirsiniz.

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Cinsel mitlere olan inancı azaltmak mümkün. Cinsel mitlerin sönmesi ve sağlıklı bir cinsel yaşam için cinsel eğitim ve yardımı doğru kaynaktan almalısınız.