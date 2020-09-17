Sivilce tedavisinde kullanılan ilaçlar erkeklerde cinsel fonksiyonları bozabiliyor

Hormonlar, beslenme, genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan bu sivilceler tedavi edilmezse kalıcı izler bırakabilir. Bu nedenle sivilce sorunu yaşayan birçok kişi dermatoloji uzmanlarına başvurur ve kendileri için en uygun tedavi edilir. Sivilce tedavisinde özel sabunlar ve temizleyici jellerin yanısıra, “retinoid” denilen kimyasal maddelerin krem veya tablet şeklindeki formları da kullanılabilir.

Özellikle balık, sakatat, peynir ve kök bitkilerde bol miktarda bulunan; görme fonksiyonu, bağışıklık sistemi ve üreme gibi bir çok vücut fonksiyonunda önemli rol oynayana A vitamininin bir türevi olan bu retinoidler sivilce tedavisinde de oldukça etkindir. Bu maddelerden en yaygın olarak kullanılanı isotretinoin adlı bir moleküldür. Kullanan kişilerde genellikle kuru cilt veya dudak çatlamaları gibi yan etkilere neden olan isotretinoin maddesinin akne tedavisinde kullanılması Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (Food and Drug Administration - FDA) tarafından onaylanmıştır. Ancak son yıllarda yayınlanan bazı raporlar bu molekülün erkeklerde gerginlik, depresyon ve cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açabileceğini ortaya koymaktadır.

İsotretinoin maddesinin cinsel fonksiyonlar üzerindeki etkisinin bildirildiği ilk çalışmanın sonuçlarının 1994 yılında, saygın sağlık bilimleri dergisi Lancet’te yayınlandığı görülüyor. Sivilce tedavisi için isotretinoin kullanan 150 erkek hastada boşalma sorunları olabildiğini ilk kez kaydeden bu çalışmanın sonuçları, sonraki yıllarda yapılan başka çalışmalarla da destekleniyor. İsotretinoin kullanan erkeklerde cinsel istekte azalma, sertleşme bozukluğu ve hatta intihara meyil olabileceğini kaydeden araştırmacılar, bu yan etkilerin ilacı bıraktıktan sonra da devam edebileceği konusunda hastaları uyarıyor.

İsotretinoin adlı sivilce ilacının hangi mekanizmalarla cinsel fonksiyonları bozduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak bu molekülü kullanan erkeklerde, erkeklik hormonu olan testesteron seviyelerinde belirgin düşüşler olabileceği belirtiliyor. Testesteron düşüklüğünün cinsel istekte azalma, depresyon ve sertleşme bozukluğu gibi belirtiler ile kendini gösterebileceği biliniyor. İsotretinoin maddesinin testesteron seviyelerinde düşüklüğü neden olmasa bile, bu hormonun etki göstermesini sağlayan genlerin işlevini bozabileceğinin altı çiziliyor. Bu özelliği ile saç dökülmesi tedavisinde kullanılan “finasterid” maddesine benzeyen isotretinoin adlı ilacı kullanmadan önce, sivilceleri olan hastaların olası cinsel yan etkiler konusunda uyarılması gerekiyor.

Kaynak: https://www.acneeinstein.com/does-isotretinoin-cause-impotence/#gref