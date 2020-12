Kadınlar cinsellik içeren görüntülere neden erkeklerden farklı tepki veriyor?

Kadınların ve erkeklerin cinselliğe ilişkin fiziksel ve duygusal tepkileri birbirinden farklıdır. Erkekler genellikle fiziksel güzelliğe daha çok dikkat eder ve cinsel tatmini ilişki sırasında yaşar. Kadınlar ise cinsel tatmin için çevredeki uyaranlardan, duygulardan ve fantezilerden daha fazla etkilenmektedir. Bu nedenle genelde erkekler çıplak fotoğraflardan veya erotik filmlerden kolaylıkla tahrik olabilir ancak kadınlar bu tarz görsel içeriğe neredeyse tepkisiz kalır. Başka bir şekilde anlatacak olursak, erkekler daha çok görsel cinsel içerikle uyarılır; kadınlar ise işitme, koku, dokunma veya duygusal olarak uyarılmaktadır. Ergenliğe girmiş erkeklerin gördükleri cinsel bir içerik sonrası şidetli bir cinsel birliktelik veya masturbasyon yapma isteği duyması, bu farklılığın sonucudur. Oysa ki ergenliğe girmiş kızlarda benzer bir cinsel istek partneriyle yaşadığı romantik bir an, bir filmde izlediği duygusal bir sahne veya okuduğu romandaki erotik içerikten sonra ortaya çıkar.

Kadın ve erkek beyinlerinin cinsel uyarıya verdikleri bu farklı yanıtlar bilim insanlarının da ilgisini çekmiş, yapılan bazı deneysel çalışmalarda erkeklerin cinsellik içeren görsel uyaranlara (pornografik resim / video film gibi) kadınlardan daha fazla tepki verdiği gösterilmiştir. Beynin hangi bölgesinin daha fazla çalıştığını anlamamıza olanak veren “Fonksiyonel MR Görüntüleme” cihazı kullanılarak yürütülen incelemeler, cinsel uyaranların kadın ve erkek beyninde farklı bölgeleri uyardığı konusunda bize önemli bilgiler sunmuştur. İşitsel ve görsel uyarı verdikten sonra erkek ve kadın beynindeki aktiviteleri inceleyen araştırmacılar, görsel uyaranların erkek beynindeki amigdala ve hipotalamus bölgelerini belirgin şekilde faaliyete geçirdiğini göstermiştir. Görsel ve işitsel uyarıların kadınlardaki amigdala bölgesinde herhangi bir etki yaratmadığını ortaya koyan araştırma, işitsel uyarı sonrası kadınlardaki hipotalamus bölgesinde erkeklerden çok daha az belirgin bir faaliyet olabildiğini kaydetmiştir.

Cinsellik içeren işitsel ve görsel uyarılar, kadın ve erkek beyninde farklı tepkilere neden olmakta ve bu durum da farklı davranış şekilleriyle kendini göstermektedir. Kadın ve erkek cinsel davranışları arasındaki farklılıkların nörolojik temellerine ışık tutan bu ilginç çalışma, cinsel sağlık ile uğraşan hekimlerin hastalarını değerlendirmelerine fayda sağlayacak önemli bilgiler sunarken, partnerlerini etkilemek isteyen kadın ve erkeklere de önemli ipuçları vermektedir.

Referanslar:

1) Chung, W., Lim, S., Yoo, J. et al. Gender difference in brain activation to audio-visual sexual stimulation; do women and men experience the same level of arousal in response to the same video clip?. Int J Impot Res 25, 138–142 (2013). https://doi.org/10.1038/ijir.2012.47

2) Spiering, M., Everaerd, W. & Laan, E. Conscious Processing of Sexual Information: Mechanisms of Appraisal. Arch Sex Behav 33, 369–380 (2004). https://doi.org/10.1023/B:ASEB.0000028890.08687.94

3) Murnen, S. K., & Stockton, M. (1997). Gender and self-reported sexual arousal in response to sexual stimuli: A meta-analytic review. Sex Roles: A Journal of Research, 37(3-4), 135–153. https://doi.org/10.1023/A:1025639609402