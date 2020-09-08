Yaz mevsiminde cilt bakım önerileri

Yaz aylarında sıcaklık artışı, nem ve ısı ile birleştiğinde yağ bezlerinin aktivitesini artırabilir. Bu, yağlı cildin daha yağlı görünmesine ve kuru cildin pürüzlü ve yamalı görünmesine neden olur. Güneş ışınlarının yoğunluğu da daha fazla melanin pigmenti üreterek bronzlaşmaya neden olur. Herkes daha fazla melaninin daha koyu cilt anlamına geldiğinin farkında olsa da, çok az güneş yanığı olan cildi bile yaşlanma ve kanserle ilişkilendirir. Isı ayrıca gözeneklerin daha fazla açılmasına neden olabilir, bu da kir ve yağla tıkanarak bakterileri hapsedebilir; akne, sivilce ve lekelere neden olabilir.

Peki, ne yapılmalı?

Kış ile yaz aylarında yüz yıkama şeklinizin değişmesi gerektiğini unutmamalısınız. Kış aylarında, besleyici bir yüz yıkama işe yararken, yazın cildinizdeki fazla yağı çekecek bir yüz yıkamaya ihtiyacınız var. Kuru cildiniz varsa köpürmeyen bir temizleyici kullanın. Bu, karma ciltler için de ideal olacaktır. Cildinizi temiz ve tazelenmiş tutmak için gün içinde bol bol yıkayın.

Yaz aylarında iyi bir antioksidan seruma yatırım yapın. Antioksidan serum cildinizi nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda cildinizi çevresel hasarlardan da korur. Kollajen üretimini artırmaya yardımcı olur ve cilt hasarını önlemek için zararlı serbest radikalleri temizler. Antioksidanları diyetinize de ekleyerek cilt bakımı rejiminize dahil edebileceğinizi unutmayın. Daha genç görünen bir cilde sahip olmak için turunçgiller, yeşil ve yapraklı sebzeler, yeşil çay, kabuklu yemişler ve tam tahıllar alın.

Yazın cildinizin neme ve hidrasyona ihtiyaç duyduğu zaman olduğunu unutmayın. Haftada birkaç kez kullandığınız iyi bir nemlendirici maskeye yatırım yapın. Önce yüzünüzü yıkayın ve cildinizi onarmak, nemlendirmek ve yatıştırmak için geceleri belirtildiği gibi maskeyi uygulayın. Bir maske kuruluk, akne, yağ gibi belirli cilt durumlarını tedavi edebilir. Uygun maskeyi seçin ve 10 dakikanızı cildinizdeki stresi, yorgunluğu ve lekeleri temizlemek için harcayın.

Peeling, daha parlak ve pürüzsüz bir cildin anahtarıdır. Donuk cilt kalıntılarını temizler ve ölü hücreleri arındırır. Peeling sadece yüzünüz için değil tüm vücudunuz için gerekli olduğunu unutmayın. Bununla birlikte, cildinizi peeling yaparken nazik olduğunuzdan emin olmalısınız. Fazla peeling yapmayın çünkü cildiniz morarır ve sonunda kızarıklıklar yaşayabilirsiniz. Hassas cilde sahip kişiler, ciltte hassas olan hafif peeling malzemelerini tercih etmelidir.

Yaz aylarında güneş kremi en iyi arkadaşınız olmalıdır. Geniş bir ultraviyole spektruma sahip olanı seçin (30-50 SPF arasında ve UVA ve UVB ışınlarını kapsayan). Bütün günü güneşte geçiriyorsanız her üç saatte bir tekrar uygulayın. Ellerinizi, ayaklarınızı, omuzlarınızı ve boynunuza da sürmelisiniz.

Yaz aylarında makyajı azaltmanız gerekir. Cildin daha iyi nefes alması için minimum yüz makyajı yapın. Nem ve ısı, cildin nefes alma ve onu strese sokma yeteneğini baskılar. Yüzde ağır makyajdan kaçının.

İyi bir toner kullanmak, açık gözenekleri kapatmanıza yardımcı olabilir. Açık gözeneklerde yağ birikimini önlemek için yazın bu çok önemlidir. Yüzün T bölgesi en büyük yağ bezleri konsantrasyonuna sahiptir ve yaz aylarında en kaygan görünme eğiliminde olacaktır. Yüzünüzü tonerlerken bu bölgeye dikkat edin. Hafif ve ferahlatıcı bir salatalık veya aloe vera bazlı toner kullanın.

Yaz geldiğinde, daha hafif bir nemlendirici seçmelisiniz. Yaz aylarında cildinizin neme ihtiyacı olmadığı anlamına gelmesin. Yazın cilt bakımı, hava şartlarına uygun, daha hafif ve yağsız bir ürün gerektirir.

Su, sağlıklı cilt dokusunun en önemli bileşenidir. Cildinizi esnek, yumuşak ve parlak tutar. Gittiğiniz her yere su taşımayı ve günde en az 2-3 litre su içmeyi unutmayın. Su ayrıca toksinlerin deriden ter ve idrar yoluyla atılması için çok önemlidir.

Odak noktamızın çoğu yüzümüze bakmaktır çünkü herkesin ilk gördüğü şey budur. Ancak ayaklarınızın tüm gün sizi taşıdığını ve onların da bakıma ihtiyacı olduğunu unutmayın. Ayağınıza da peeling yapmalısınız. Açık ayakkabı giymeyi planlıyorsan ayaklarına nemlendirici ve güneş kremi kullanmalısınız.

Yüzünüz için nemlendirici ve tonik seçerken, göz çevrenizin yüzünüzün geri kalanına göre çok daha ince ve daha hassas olduğunu unutmayın. Hyalüronik asit, salatalık ve hatta bal içeren iyi bir göz altı jeli seçin. Bu bileşenler, göz çevresindeki cildi nemli tutar ve kırışıklık oluşumunu engeller.

Piyasadaki özel cilt bakım ürünleri birçok insan için iyi sonuç veriyor. Ancak kendi mutfağınızın en iyi yüz temizleyicileri, tonerler ve nemlendiriciler için bir depo olabileceğini hatırlamakta fayda var. Yaz aylarında yulaf ezmesi, kahve telvesi, rendelenmiş salatalık, sade yoğurt ve deniz tuzunun cilt bakım ürünleri olarak kullanabilirsiniz.

Yazın yanınızda daima bir serinletici serum taşıyın. Cildinizi serin ve nemli tutmak için birkaç saatte bir püskürtün. Salatalık suyunu çıkarıp gül suyu ve nane ile karıştırarak evde yapabilirsiniz. Kavurucu sıcakta yüzünüze püskürtmek size ve cildinize büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Ayrıca yaz aylarında soğuk su duşları almayı da unutmayın. Bu, cildin aşırı kurumasını ve kaşınmasını önleyecektir.