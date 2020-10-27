Saç dökülmesine çözüm nasıl olmalı?

Erkek ve kadın tipi kellik saç dökülmesinin birincil nedeni olsa da bir dizi başka neden de vardır. Bu nedenle öncellikle saç dökülmesine yol açan sebebin tespit edilip tedavi edilmesi gerekir. Dermatoloğa giderek tedavi desteği alınması gerekir. Yapılan muayene ve testlerin ardından en uygun tedavi yöntemi uygulanabilir. Var olan sebepler tedavi edildikten sonra saç dökülmesini önlemek amacıyla saç mezoterapisi uygulanabilir.

Saç mezoterapisi ile saç dökülmesi önlenebilir

Saç mezoterapisi saç dökülmesinde yardımcı tedavi olarak kullanılmaktadır. Bu sayede saç dökülmesinin durdurulması ve yeni saç gelişimi sağlanabilmektedir. Saç mezoterapisi saçlı deride dolaşımı düzenler. Kan dolaşımını canlandırır. Saç için faydalı maddeler, vitamin ve minerallerin direkt saçlı deriye verilmesi saç sağlığını olumlu etkiler. Ayrıca saçın yağ salgılanmasını da düzenleyebilir.

Saç mezoterapisi diğer saç dökülmesi tedavileriyle de kullanılabilir. Tedavilerin etkinliklerini artırır. Saç ekimi tedavilerinden önce ve sonra uygulanabilir.

Tedavide seans sayısı şikayete göre değişmekle birlikte ortalama 10 seans yapılmalıdır. Saç mezoterapisinin etkinliği 3-4 seanstan sonra görülmeye başlar. Saç tellerinde kalınlaşma ve saç sıklığında çoğalma görülebilir. Seanslar başlangıçta 1 ile 2 haftada bir yapılabilir. Daha sonra seans aralıkları açılabilir.

Saç mezoterapisinde kullanılan özel solüsyonlar; damar genişleticiler, pentoxifylline, ginkgo biloba, minoxidil, vitaminler, vitamin B5, vitamin H, vitamin C, vitamin A, multivitaminler (vitamin A, D2, E, B1, B2, B6, C, PP, panthenol), mineraller (sülfür, bakır, cobalt, çinko, magnesium, manganese, fosfor, selenyum), organik silisyum, lidokain ve procain içerir.

Saç mezoterapisi ile eş zamanlı olarak evde düzenli kullanmak üzere serumlar ve gıda takviye destekleri de gerekebilir. Saç dökülmenizin durumuna göre doktorunuz gereken tavsiyelerde bulunacaktır.