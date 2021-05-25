Kozmetik ürünlerde dikkat edilmesi gerekenler

Güzelleşirken cilt sağlığınızdan olmayın

Kozmetik ürünlere ilgi gün geçtikçe artıyor. Ürünlerin cildinizi iyileştirmek yerine zarar vermemesi için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar vardır. Bunlar ilki ise cilt tipinizi ve cilt sorunlarınızı bilmektir. Cilt tipinize uygun olmayan ürünleri tercih etmemelisiniz ve başkasına çok iyi gelen bir ürünün sizin cildinize zarar verebileceğini unutmayın.

Ürünün içeriğini öğrenin

Satın almaya karar verdiğiniz ürünün içeriğini mutlaka inceleyin. Özellikle içerisinde kimyasal maddelerin (sodyum lauryl sulfate, sodyum laureter sülfat, propilen glikol, dietanolamin, kokamid DEA, lauramid DEA, flor, alfa hidroksi asit, alüminyum, bütan, dioksin, flüorokarbonlar, formaldehit, gliserin, kaolin, lanolin, mineral yağ, petrolatum, propan, talk, klorlu bileşikler, PEG) bulunduğu ürünleri tercih etmeyin.

Son kullanma tarihlerini kontrol edin

Satın alacağınız ya da evinizde olan ürünleri kullanmadan önce mutlaka son kullanma tarihlerini kontrol edin. Raf ömrünü geçirmiş ürünler toksit etki yaratarak cildinize zarar verebilir. Ürünlerin saklanma koşullarına uygun muhafaza edilmesine özen gösterin. Işık ve nemden uzak tutulması önemlidir.

Organik ürünleri tercih etmeye çalışın

Organik içerikli ürünleri tercih etmeye çalışın. Böylelikle hem cildinize hem de çevreye zarar vermemiş olursunuz. Tercih edeceğiniz ürünlerde çok fazla ham madde yerine daha az ham madde içerenleri satın alabilirsiniz.

Bildiğiniz ürünlerden vazgeçmeyin

İçeriğini bildiğiniz ve güvendiğiniz ürünleri sık sık değiştirmeyin. Farklı bir ürün arayışına girdiğinizde ise aynı markanın ürünlerini tercih edebilirsiniz. Bu sayede alerjik reaksiyonları ve yan etkileri azaltabilirsiniz.

Riskli grupta iseniz daha dikkatli olun

Riskli grup olarak belirlenen; gebelik ihtimali olan, gebe, emzireme dönemi, alerjik durumlar, deri hastalığı olanlar ürün seçerken mutlaka uzman bir dermatoloji hekimine danışmalıdır.

Makyaj ürünlerine dikkat

Makyaj ürünlerini hem seçerken hem de saklarken dikkat edilmesi gerekir. Raf ömrünü tamamlayan ürünleri kullanmaktan kaçının. Parabensiz ürünleri tercih ederek yaşanabilecek yan etkileri azaltabilirsiniz. Güvenilir olmayan marka ve içerikleri, ambalajı açılmış zarar görmüş ürünleri ise satın almayın.