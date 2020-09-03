Güneş lekesi nasıl geçer?

Güneş lekesi oldukça yaygın bir problemdir. Genç kadınlarda görülme oranı yüksektir. Koyu tenli kişilerde daha sık ortaya çıkar. Nedeni bilinmemektedir. Güneş lekesi olan kişilerde tiroit hastalıkları sıklıkla görülebilir. Ancak güneş lekesi ve tiroit hastalıkları arasında kesin bağlantı kurulamamıştır.

Yüzdeki güneş lekeleri genellikle üst dudak, yanaklar ve alın gibi güneşe açık bölgelerde gözlenir. Nadiren çene ve ön kollarda oluşabilir. Deriden koyu renkli, düzensiz, sınırlı ve kabarık olmayan lekeler şeklinde kendini gösterir. Derin tip güneş lekesi mavi gri, karışık tip güneş lekesi kahve gri renk verebilir. Güneş lekesi genellikle yaz aylarında ve solaryum sonrasında koyulaşma eğilimi gösterir.

Wood’s lamb (ultraviyole lamba) güneş lekesinin derinliğini tespit edebilir. Wood’s lambası ile leke belirginleşiyor ise yüzeysel, değişiklik olmuyorsa derindir. Güneş lekesi yani melazmalı hastaların sürekli geniş spektrumlu güneşten koruyucu kullanmaları ve solaryum benzeri yapay ışık kaynaklarından uzak durmaları gerekir. Hormon ilaçları ve doğum kontrol hapları çok gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Yüzdeki güneş lekeleri nasıl geçer?

Güneş lekesi tedavisinde sürülerek kullanılan leke kremleri, ağızdan alınan antioksidan haplar, lazer tedavileri ve kimyasal peelingler tek başına veya birlikte kullanılabilirler. Güneş lekesi şikayeti olanların düzenli olarak yaz kış, gün içinde 4 saatte bir en az 30 faktörlü güneşten koruyucu ürünler kullanmaları gerekir. Ayrıca güneşten koruyucu kullanırken bile çok fazla direk güneşe maruz kalınmamalı, gölgede durmaya özen göstermeli ve şapka, gözlük takılmalıdır. Güneş lekesi yani melazma tedavisinde dikkatli olunmalıdır. Leke tedavisi yapılırken çok agresif tedavilerden kaçınmak gerekir lekeyi tetikleyebilir.

Güneş lekesinde uygulanan işlemler; lazer tedavileri, leke açıcı kremler, kimyasal peeling ve enzimatik peeling, mezoterapi-PRP tedavileridir.

Leke tedavisinde kullanılan lazerler, soyarak veya renk hücrelerini tahrip ederek etkili olmaktadır. Intense pulsed light (IPL), Pulsed dye lazer (510 nm), Q- switched ND: Yağ lazer (1064 nm) ve fraxionel lazerler…

Lazer tedavileri, bu tür lekelerde kullanılabilir. Ancak dikkatli olunmalıdır. Lekelerde artış veya kısa sürede lekelerde tekrar görülmektedir.

Güneş lekesi tedavisinde ilaçlar genel olarak krem olarak kullanılırlar. Leke tedavisinde kullanılan maddeler tedavide farklı mekanizmalarla etkili olurlar. Leke ilaçlarının başlıca etki mekanizmaları olarak renk maddesi (melanin) oluşumunda görevli Tyrosinase enzimini baskılar. Renk maddesinin (melanin) melanositlerden diğer hücrelere geçişini engeller. Renk hücreleri melanositlere zarar verir. Antioksidan krem ve haplar, retinoidler, meyve asitleri ile cildi yeniler.

Yüzdeki güneş lekeleri için kimyasal peeling uygulanabilir. Leke tedavisinde meyve asitli peelingler ve TCA peeling tedavide kullanılabilir. 1-4 hafta aralıklarla ortalama 5 seans tedavi gerekmektedir. Kimyasal peeling cildi yenileyerek ve kullanılan leke ilaçlarının emilimini arttırarak etkili olabilmektedir. Kimyasal peeling koyu tenli kişilerde dikkatli uygulanmalıdır. Derine kaçan kimyasal peeling işlemlerinde lekelerde artış olabilir. Bu yüzden kimyasal peeling çok dikkatli uygulanmalı, cildi soymak adına agresif davranılmamalıdır. Ters etki yapabilir.

Mezoterapi ve PRP tedavisi uygulanabilir. Leke tedavisinde leke bölgesine, deri altına küçük miktarlarda belli maddelerin enjekte edilmesi leke rengini açabilmektedir. Klasik bir yöntem olmayıp diğer yöntemler başarılı olmadığında düşünülebilir.

Plazma yani PRP yöntemi leke giderilmesinde lazer ile kombine edildiğinde leke tedavisinde başarılı olabiliyor. Genel olarak cildin lekeli kısımları, güneşten daha fazla hasar görmüş cilt alanlarıdır. PRP yöntemi leke tedavisinde 2 ila 4 haftalık aralarla 3-4 seans yapılması gerekir. Cildi yoğun şekilde onaran PRP yöntemi ve leke lazerlerinin birlikte kullanılması lekelerin kaybolmasını veya azalmasını sağlayabiliyor. Aynı zamanda cildin gençleşmesine de katkıda bulunuyor.

Güneş lekelerinin açılmasında ve renk tonu aydınlanmasında etkisi gösterilmiş kozmetik içerikler ise değişik oranlarda kullanılabilen kojik asit, azelaik asit, askorbik asit (C vitamini), bisabolol, salisilik asit, niyasinamid, sitrik asit, rumex occidentalis ekstresi, glabridin, fitik asit gibi maddelerdir.