Derin skar izlerine hangi tedavi yöntemleri etkilidir?

Günümüzde skar tedavisi için tercih edilen yöntemler ise; fraksiyonel karbondioksit lazer tedavisi, fraksiyonel altın iğne uygulaması, ICON lazer tedavisi, Q-Switch lazer tedavisi, kimyasal peeling, plazma enerji sistemleridir.

Fraksiyonel CO2 lazer uygulaması; klasik bir lazer yöntemidir. Uygulama esnasında skarlara CO2 lazerin kolajen uyarıcı etkisi verilir. Bu sayede cilt kendi kendine tedavi etmesi için uyarılır. 1 saatti bulabilen seans sonrasında ise kızarıklık ya da şişlik gözlenebilir. Bu belirtiler gün içerisinde kendiliğinden geçecektir. İşlem sonrasındaki 3 ila 6 gün içinde ise deride soyulma görülür. Soyulmanın ardından cilt yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm kazanır. İlk seansın ardından kişinin ihtiyacına göre işlemi tekrarlamak gerekebilir.

Fraksiyonel Altın İğne uygulaması; skar tedavisinde sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Uygulama esnasında radyofrekans enerjisi iğne ucundan verilerek tedavi sağlanır. Özel başlık sayesinde deri içinde istenen derinliğe uygulama yapılabilir. CO2 lazer tedavisinin aksine deride soyulma görülmez. Kişi işlemden bir gün sonra günlük yaşantısına geri dönebilir. Uygulama sonrası leke kalma durumu olmadığı için yaz aylarında da kolaylıkla uygulanabilir.

ICON Lazer uygulaması; lazer ışığı kullanılarak cilt üzerinde kolajen yapılanması hedeflenir. Bu sayede cilt kendi kendini tedavi etmesi için uyarılır. Yöntemde iğne benzeri bir alet kullanılmadığı için soyulma gibi yan etkiler gözlenmez. Kişilerin şikayet ve ihtiyaçlarına göre belirli aralıklar ile seanslar tekrarlanabilir.

Q-Switch lazer uygulaması; akne sorunu ile beraberinde oluşan lekelenme için tercih edilen bir yöntemdir. 1 ila 2 seansta gözle görülür sonuçlar elde edilebiliyor.

Mezoterapi uygulaması; mezoterapi yönteminde belirlenen ilaçların cilt altına enjekte edilmesi ile gerçekleştirilir. Derin skar izlerinin tedavisinde oldukça etkili sonuçlar elde edilir. Tercih edilen ilaçların içeriğinde hyalüronik asit, vitamin ve mineraller bulunur. Bu sayede cilt yenilenme için uyarılır. Mezoterapi yöntemi sayesinde iz oluşumu engellenir ve var olan izlerin tedavisi hızla sağlanır.

PRP uygulaması; tedavide kişinin kendi kanı kullanılır. Kişiden alınan kan ayrıştırılır ve tedavi için uygun olan kısmı tekrar kişiye enjekte edilir. İlk uygulama sonrasında 4 -5 gün içinde lekelerin açılmaya başlandığı gözle görülebilir.

Skar tedavisi sonrasındaki süreç

Skar tedavisine mutlaka alanında uzman hekim ile başlanmalıdır ve süreç içerisinde hekim önerileri uygulanmalıdır. Tedavi sürecinde mutlaka güneş kremi kullanılması gerekir. Tedavi yöntemlerinden elde edilecek sonuçlar kişiden kişiye değişebilir ancak genellikle kalıcı sonuçlar için 2 yıl beklenmesi önerilir.