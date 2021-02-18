Reflü hastalığında Stretta tedavisi

Reflü göğüs kısmında ağrıya ve yanmaya, ağıza kadar acı su gelmesine, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına, kulak ağrısına hatta zatürreye sebep olabilir, hastada alerjik astımı tetikleyebilir. Mideden yemek borusuna doğru olan bu kaçışın en yaygın nedeni, yemek borusu ve mide arasındaki kaslardan oluşan özofagus alt sfinkteri adı verilen ve sadece lokmalar geçtiğinde açılan kapakçık benzeri yapının gevşek ya da sürekli açık olmasıdır.

Reflü tanısında altın standart yöntemi yanlış bilinenin aksine endoskopi değil, pH metredir. Endoskopi sırasında yemek borusuna bırakılan kapsül, pH ölçümlerini hastaya hiç rahatsızlık vermeden 2 gün boyunca mümkün kılmaktadır. Daha sonra dışkı yoluyla kendiliğinden atılan bu kapsülün verdiği veriler sayesinde, hastada tüm reflü atakları saptanabilmekte ve reflünün şiddetine göre tedavi yöntemi belirlenmektedir.

Reflü tedavisinde en önemli nokta yaşam tarzında değişiklik yapmaktan geçer. Bazı hastalar, yaşam tarzında değişiklik yaparak veya ilaçlarla reflüyü kontrol altında tutabiliyorken, bazı hastalarda bu ilaç tedavisi ya işe yaramaz ya da hasta her gün ilaç kullanmaya bağımlı hale gelir. Bu durumda, hastaneye başvuran hastalara mide kapakçığı gevşekliğinin giderilmesi amacıyla Radyofrekans Ablasyon (Stretta) yöntemi uygulanarak hastalarda mide kapağı diye tabir edilen alt özofagus sfinkterinin daha sıkı ve daha sızdırmaz olması sağlanır. Bu yöntem mide fıtığı olmayan tüm reflü hastalarında cerrahi gereksinimi azaltan, kesisiz dikişsiz endoskopik bir tedavi yöntemidir.

Radyofrekans ablasyon (stretta) ile ameliyatsız reflü tedavisi

Stretta tedavisinde, aslında yıllardır kalp ritim bozuklukları, karaciğer kistleri gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan radyofrekans akımı kullanılır. Tamamen endoskopik yolla yapılan bu tedavide öncelikle hasta, hiçbir şey hissetmeyeceği bir şekilde sedasyon ile uyutulur. Daha sonra ağızdan yemek borusunun alt ucuna gönderilen özel bir kateter ile, mide kapakçığının olduğu bölgeye milimetrik elektrotlar kullanılarak radyofrekans akımı verilir. Bu akımın etkisi ile mide kapakçığı bölgesindeki kas tabakasını birkaç hafta içinde daha kalın, kuvvetli ve daha az genişlemeye meyilli hale getirecek tedavi verilmiş olur. Stretta işlemi ileri teknoloji ürünü cihazın kullanıldığı son derece güvenli bir işlem olup ABD’nin tıbbi otorite kurumu olan FDA‘den de hem etkisi ve hem de güvenliği açısından onay almış, uzun yıllardır reflü tedavisi için tüm dünyada yapılagelen bir tedavi yöntemidir. Sadece 20-25 dakika süren bu ameliyatsız tedavi yönteminin ardından hastalar hem reflü hastalığından hem de bu hastalığa bağlı ilaç yükünden kurtulmuş olarak aynı gün evlerine dönebilmektedir. Daha önemlisi her etkili reflü tedavisinde olduğu gibi, Stretta işlemi sonunda da hastanın reflüsüz hayat kalitesinde artış izlenmekte ve hastanın başta kanser olmak üzere reflünün uzun dönem kötü sonuçlarından kurtulması sağlanabilmektedir.