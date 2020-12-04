Mide balonu ile zayıflama

Mide balonu, midenize normal serum dolu bir silikon balon yerleştirmeyi içeren bir kilo verme yöntemidir. Bu, yenilen gıdaları sınırlayarak ve kendinizi daha hızlı tok hissetmenizi sağlayarak kilo vermenize yardımcı olur. Kilonuzla ilgili endişeleriniz varsa, diyet ve egzersiz sizin için işe yaramadıysa mide balonu kilo vermek için iyi bir seçenek olabilir.

Diğer kilo verme yöntemleri gibi mide balonu da daha sağlıklı bir yaşam tarzına uyum gerektirir. Mide balonu yönteminin uzun vadeli başarı sağlaması için beslenmenizde kalıcı sağlıklı değişikliklere gitmeniz ve düzenli egzersizi bir yaşama biçimi haline getirmeniz gerekir.

Mide balonun yerleştirilmesi ile kilo vermeniz dolaylı olarak; gastroözofageal reflü hastalığı, kalp hastalığı, inme, yüksek tansiyon, obstrüktif uyku apnesi, yağlı karaciğer hastalığı ve tip 2 diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarının görülme sıklığını ve şiddetini azaltır.

Kimler için uygundur?

Vücut kitle indeksiniz (BMI) 30 ile 40 arasındaysa, başta diyet ve egzersiz olmak üzere sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya ve düzenli tıbbi takip almaya istekliyseniz, daha önce mide veya yemek borusu ameliyatı geçirmediyseniz mide balonu işlemi sizin için uygundur.

Mide içi balonlar, fazla kilolu herkes için doğru seçim değildir. Konunun uzmanı bir gastroenterolog ile yapacağınız bir ön görüşme, mide balonu işleminin sizin için yararlı olup olmayacağının belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Nasıl yapılır?

Mide balonu işlemi, ayaktan bir poliklinik işlemi olarak endoskopi ünitesinde yapılır. Anestezi hekimi tarafından uygun şekilde sedasyon ile uyutulduktan sonra mide içi balonla yüklü ince bir tüp (kateter) boğazınızdan aşağıya midenize doğru ilerletilir. Daha sonra, endoskop (kamera takılı esnek bir tüp) boğazınızdan aşağıya midenize doğru ilerletilerek balon işlemin her anı kamera ile izlenerek yaklaşık 10-15 dk. süren bir işlem ile güvenle yerleştirilir. Böylece midenin gıda alma kapasitesi düşürülür ve çabuk doyma sağlanır. Bu da daha az kalori alımına sebep olarak uygun hastalara zayıflama yolunu açar.