Rahimde polip nedir, belirtileri nelerdir?

Polipler genellikle iyi huyludur. Ancak %1-5’inde kanser gelişebilir. Bu nedenle tespit edilen rahimdeki polipler özellikle büyükse mutlaka çıkarılmalı ve patolojik olarak incelenmelidir.

Rahimde polip belirtileri nelerdir?

Rahimde polipler küçükse herhangi bir belirtiye neden olmayabilirler. Başka nedenlerle muayene ve ultrason yapılırken rastlantı eseri tespit edilirler. Belirti verenlerin büyük çoğunluğunda ise adet kanaması düzensizlikleri ve ara kanamalar görülür. Uterus poliplerinin belirti ve semptomları şunlardır:

Düzensiz adet kanaması, değişken uzunluk ve sıklıkta, öngörülemeyen sürelerde olan kanamalar

Adet dönemleri arasında kanama

Aşırı derecede kanamalı adet dönemleri

Menopoz sonrası vajinal kanama

Kısırlık

Adet sancısı

Rahimde polip neden olur?

Hormonal faktörlerin ve genetik yatkınlığın polip oluşumunda rol oynadığı düşünülmektedir. Uterin polipler östrojen duyarlıdır, dolaşımdaki östrojene cevaben büyürler.

Uterus polip gelişmesi için risk faktörleri nelerdir?

Uterin poliplerinin gelişme riskini arttıran faktörler şunlardır:

Perimenopozal veya menopoz sonrası olmak

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) olması

Obez olmak

Meme kanseri için bir ilaç tedavisi olan tamoksifen alınması

Rahimdeki polipin komplikasyonları nelerdir?

Uterustaki polipler adetle ilgili sorunlar dışında infertilite yani kısırlık sorununa da neden olabilir. Uterin polipleriniz varsa ve çocuk sahibi olamıyorsanız, poliplerin çıkarılması hamile kalma şansınızı arttıracaktır. Özellikle tüp bebek tedavisi görecek hastalarda polipler mutlaka tedaviye başlamadan önce alınmalıdır.

Rahimde polipler nasıl tespit edilir?

Doktorunuz uterus polipleri olduğundan şüpheleniyorsa, aşağıdakilerden birini yapabilir:

Transvajinal ultrason

Sonohisterografi

Histeroskopi

Transvajinal ultrasonla vajinadan yerleştirilen ultrason ile rahmin görüntüsü alınır. Ultrasonda bazen mevcut olan bir polip net olarak görülebilir. Ancak küçük polipler net olarak seçilemeyebilir. Ya da uterus polipi kalınlaşmış endometriyal doku alanı olarak kendini gösterebilir.

Histerosonografi, aynı zamanda sonohisterografi veya sulu ultrason olarak da adlandırılır. Bu işlemde rahim içine küçük bir kateter yoluyla özel sıvılar vererek rahim şişirilir. Böylece ultrason sırasında rahim iç kısmının daha net bir görüntüsü alınarak polipler tespit edilir.

Histeroskopi kalem gibi ince, uzun, ışıklı, kameralı bir cihazdır. Histeroskopi, rahim içinin net bir şekilde incelenmesini sağlar. Aynı seansta varsa tespit edilen rahim içi polip ve rahim içi miyomların da çıkarılması da oldukça büyük bir kolaylık sağlar. Endometrial poliplerin tespit edilmesi ve tedavi edilmesinde histeroskopi ameliyatı altın standarttır.

Endometrial biyopsi: bazen anormal kanaması olan kadınlarda tanı koymak için biyopsi alınır. Ancak biyopsiler körleme yapıldığı için bazen problem atlanabilir, biyopsi alınan yer sorunun olduğu yere rastlamayabilir. Uterin polipler endometrial biyopsi ile de rastlantısal olarak tespit edilebilir, ancak biyopsi ile çoğu zaman polip atlanabilir.

Çoğu uterus polipleri kanserli değildir. Bununla birlikte rahimdeki kanser öncüsü bazı lezyonlar (endometrial hiperplazi) veya rahim kanserleri (endometrial karsinomlar), poliplerin üzerinde olabilir veya polip olarak ortaya çıkabilir.

Rahimde polip tedavisi

Küçük polipler herhangi bir sıkıntıya neden olmuyorsa takip edilebilir. Ancak poliplerin yaklaşın %1-5 inde kanser gelişimi olabilir. Bu nedenle tedavi yaklaşımlarının çok geliştiği günümüzde bu yöntem çok tercih edilen bir yöntem değildir. Polip çıkarılmadan kanser varlığı açısından hiçbir zaman emin olunamaz.

Poliplerin çıkarılmasında histeroskopi yöntemi altın standarttır. Hem rahim içinin değerlendirilmesini hem de poliplerin tam olarak çıkarılmasını sağlar.

Nadiren uterus polipleri tekrarlayabilir. Eğer tekrarlayacak olursa, aynı şekilde tedavi edilmesi gerekecektir.