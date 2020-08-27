Koronavirüs hamileleri nasıl etkiliyor?

Öte yandan sağlıklı genç gebelerde koronavirüse bağlı hiçbir semptom olmayabilir ya da hafif semptomlar olabilir.

Yaşı 35 üstünde olan, aşırı kiloya sahip, gebeliği son aylarında olan, beraberinde diyabet, yüksek tansiyon, kalp- akciğer hastalığı bulunan hamilelerde hastalık kritik seyredebilir.

Koronavirüs olan gebeler nerede, nasıl takip edilir?

Gebeler test sonuçları, temas öyküsü, gebelik haftası, risk durumu ve semptomları göz önünde bulundurularak evde ya da hastanede takibe alınır. Evde takip edilen hastaların, beraber yaşadığı aile bireylerinden kendini izole etmesi ya da mümkünse ayrı bir eve geçmesi gerekir. Bu durum mutlaka gebenin takibini yapan doktora ve doğum planlanan hastaneye de bildirilmelidir.

Ülkemizde kovid pozitif olan gebelerin takip, tedavi ve doğumlarının yaptırıldığı hastaneler pandemi hastaneleri olarak diğerlerinden ayrılmıştır. Tüm enfekte hastalar bu hastanelere yönlendirilmekte ve doğumlar burada gerçekleştirmektedir.

Böyle sorunlarla karşılaşmamak için gebeler özellikle doğuma yakın dönemde sıkı bir şekilde kendilerini izole etmeli, riskli davranışlardan uzak durmalıdır.

Koronavirüs pandemisinde gebe kalmak mantıklı mı?

Pandemi esnasında gebe kalmak kişisel bir tercihtir. Bu dönemde gebe kalmak isteyenler covid bulaştığı takdirde gelişebilecek gebelik komplikasyonlarını, gebelik takibi için hastane ve doktor muayenelerine gitmek gerekeceğini, sağlık personeliyle sık görüşmeye bağlı riskin artabileceği, özellikle komplike gebeliklerde bunun mecburi olabileceğini bilmelidir. Ancak yaşı ileri olan, yumurtalık rezervi düşük hastalarda gebeliği ertelemek uygun olmayacağı için tüm riskler göz önünde bulundurularak karar verilmelidir.

Pandemide ruhsal sağlık nasıl korunur?

Tüm toplumda olduğu gibi gebelerde de pandemi döneminde stres, kaygı, anksiyete olması beklenen bir durumdur. Pandemi herkesin günlük yaşantısını ve planlarını alt üst etmiştir. Viral hastalık ve ölüm haberleri, aileden uzun süre ayrı kalmak, aile desteğinden uzak kalmak, sosyal ortamdan uzaklaşmak, çalışma koşullarının değişmesi, bütçe sorunları, bunlara ek olarak gebelikle ilgili ek kaygılar bu durumdan sorumludur.

Pandemi baby shower partilerini, doğuma hazırlık sınıflarını, toplu doğum kutlamalarını, oda süslemelerini, doğum fotoğraf planlamalarını, alışveriş listelerini, toplu eğlenceleri, kısaca tüm doğum planlarını bozmuştur. Tüm bu olumsuzluklar gebelerde negatif düşüncelere, ümitsizliğe, uyku düzensizliklerine, iştah değişikliklerine, yorgunluk, isteksizlik gibi semptomlara neden olabilir. Şikayetlerin şiddetlenmesi durumunda psikolojik destek almak gerekebilir.

Böyle zamanlarda, bunun geçici bir durum olduğunu bilmek, bu durumun oluşturduğu bazı avantajlardan faydalanmak (boş vakit gibi), ertelenen işleri tamamlamak, bir şeylerle meşgul olmak, hobilerle uğraşmak, tatil yapmak, yeni şeyler, yeni yemekler denemek, film izlemek ama bu arada tedbiri elden bırakmamak en rahatlatıcı şeylerdir. Stresi azaltmak için doğa yürüyüşleri, meditasyon-yoga (bunlarla ilgili aplikasyonlar mevcut) yapılabilir. Sosyalleşme için aile toplantıları ve arkadaş görüşmeleri internet üzerinden canlı bağlantıyla gerçekleştirilerek özlem giderilebilir.