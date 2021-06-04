Çalışan anne adaylarına 12 beslenme önerisi

Gebelik durumu bazı çekincelerden dolayı gizlenmekte, bu durum anne adayının etrafından ve çevresinden yardım ve destek almasına engel olmaktadır. Oysa ki çalışma hayatının getirmiş olduğu stres, kaygı, uykusuzluk ve düzensiz beslenme gibi vücudu etkileyecek olumsuz etkenlerin minimuma indirilmesi için hem aileden hem de iş yerinden destek alınması şarttır. Gerekli olan önlemler alındığı takdirde anne adaylarının hem çalışıp hem de rahat bir gebelik geçirmeleri mümkündür. Gebelik durumu bazı çekincelerden dolayı gizlenmekte, bu durum anne adayının etrafından ve çevresinden yardım ve destek almasına engel olmaktadır. Oysa ki çalışma hayatının getirmiş olduğu stres, kaygı, uykusuzluk ve düzensiz beslenme gibi vücudu etkileyecek olumsuz etkenlerin minimuma indirilmesi için hem aileden hem de iş yerinden destek alınması şarttır. Gerekli olan önlemler alındığı takdirde anne adaylarının hem çalışıp hem de rahat bir gebelik geçirmeleri mümkündür.



Çalışan anneler adayları için tavsiye edebileceğimiz beslenme önerileri



1. Günün ilk öğünü mutlaka kahvaltı olmalı ve kahvaltıda gerekli besinler yeterli miktarlarda alınmalıdır. Bu besinlerin başında gerekli kalsiyum, potasyum, protein ve vitamin içeren besinler (zeytin, peynir, süt, çavdar, yumurta, sebzeler, yaş-kuru meyveler, taze sıkılmış meyve suyu vb.) gelmektedir. İşe gitmeden önce mutlaka erken kalkılmalı ve kahvaltıya zaman ayırmalısınız.



2. Erken gebelik döneminde bulantısı fazla olan gebeler yataktan kalkmadan kahvaltısını yapmalı, sonra iş için hazırlanmalıdır. Bu durumda kahvaltıyı hazırlamak işi müstakbel babaya düşecektir. Eğer işe geç gitme şansı varsa geç kahvaltı edilmelidir. Böylece sabah bulantısı azalmış olur. Kuru, tuzlu, soğuk gıdalar, çerez, leblebi bulantıya iyi gelebilir, bunlar menüye eklenebilir.



3. Gebelikte az az sık beslenmeli, gün içerisinde ara öğünler yapılmalıdır. Ancak gereksiz kalori alınmamalı, vücudun enerji ve yağ dengesi bozulmamalıdır. Gebelikte bebek için alınması gereken ek kalori miktarı günlük 150-300 kaloridir. Bu da kabaca günlük normal diyete ek olarak 1-2 bardak süt içilmesiyle sağlanır.



4. Çalışma ortamında genellikle sağlıksız, kalorisi yüksek atıştırmalıklar ve hazır gıdalar tüketildiği için bunlardan uzak durulmalıdır. İçeriğinde besin değeri yüksek, kalorisi düşük olan besinlerin tüketimine öncelik verilmelidir. Böylece vitamin-mineral anlamında zengin beslenmek ve aşırı kilo almamak mümkün olur. Bu gıdalar evde akşamdan hazırlanmalı, iş yerinde bunlar tüketilmelidir.



5. Gün içerisinde muhakkak süt ve süt ürünü içeren besinler tüketilmelidir. Bu besinler ayran, kefir, yoğurt ve buna benzer gıdalar olabilir. Bunlar organik ve ev yapımı olmalı, iş yerinde buzdolabında tek porsiyonlar halinde saklanmalıdır.



6. Kabuklu kuruyemişler mutlaka öğün aralarında alınmalı ama çok fazla yağ içerdiği için sayılarak tüketilmelidir. Minik poşetlerde hazırlanmış olarak, içlerinde 10-12 fındık, 1-2 ceviz, 4-5 badem, leblebi ve kurutulmuş meyveler olan tek öğünlük atıştırmalıklar halinde iş yerinde bulundurulabilir.



7. Et, tavuk, balık gibi ürünler yeterince pişirilerek haftada 2-3 defa olacak şekilde tüketilmesi gerekir. Bu ürünler çabuk bozulabildiği için uygun koşullarda saklanmalı ve günlük tüketilmelidir. Çiğ etten yapılan şeyler (etli çiğ köfte, suşi, pastırma, salam vb) tüketilmemelidir.



8. Bu dönemde sıvı alımına özellikle dikkat edilmeli ve günde en az 2,5-3 litre su içilmelidir. Yanınızda şişe su taşıyabilirsiniz, unutkansanız iş yerinde, arabada ve çantada ayrı ayrı su bulundurabilirsiniz. Sular serin yerde saklanmalı ve mümkünse açıldıktan sonra günlük tüketilmelidir. Özellikle masa başı çalışan, az hareket eden anne adaylarında bol su içmek kabızlık ve tromboemboli riskini azaltır.



9. Meyve tüketimine gerekli önem verilmelidir. Günden 1-2 porsiyon meyve alınmalıdır. Bu meyveler mevsime uygun, organik olmalı, çeşitli ve renkli meyveler tüketilmelidir.



10. Çalışan anne adayları işlenmiş ve hazır gıdaları tüketmek yerine doğal içerikli gıdaları tercih etmeli ve işlenmiş et, cips, şekerli, tatlandırıcılı yiyeceklerden, gazlı ve alkollü içeceklerden uzak durmalıdır.



11. Çalışan annelerin dikkat etmesi gereken bir diğer hususta kafein kullanımını azaltmaktır. Kafein en sık kahve içilmesi nedeniyle tüketilir. Granül kahvelerde kafein miktarı yüksek olduğundan, illa içilecekse Türk kahvesi tercih edilmelidir. Çayın içinde de az miktarda kafein vardır. Çayın diğer önemli etkisi, demir emilimini azaltarak kansızlığa neden olmasıdır. Bu nedenle gebelikte fazlaca tüketilmesi önerilmez.



12. İş yerinde ara öğün olarak vitamin ve mineralce zengin olan sebze-meyve salataları, meyveli yoğurt, sandviç tercih edilebilir. Bunlar evde hazırlanıp hava almayacak bir kabın içerisinde iş yerinde tüketilebilir.