Pilatesin hamilelere 8 faydası



Doğum sırasında bebeği itmek için doğru teknikle nefes alma ve itici güç için doğru kasları ne şekilde kullanacağımızı öğrenmek önemlidir.

Hamilelik süreci bunları öğrenmek ve kaslarımızı doğuma hazırlamak için en ideal zamandır. Lohusalık döneminde ise, gebelikte aldığınız kilolardan kurtulup, pilatesle eski formunuza dönmeniz gayet basit! Üstelik bebeğinizi emziriyorsanız, sütünüzü arttırmanız için de faydalı.

PİLATESİN HAMİLE JİMNASTİĞİNDEN FARKI NEDİR?

Pilates diğer ismiyle Kontroloji; beden-zihin-ruh kontrolü anlamında Joseph Pilates tarafından geliştirilmiş bir egzersiz metotudur. Joseph’in raşitik olduğunu pek az kişi bilir, Joseph raşitizmden kurtulmak için geliştirdiği ve “kontrol sanatı” olarak yorumladığı bu spor dalını pek çok sakatlanmış dansçı, asker ve jimlastikçiler üzerinde deneyerek geliştirmiştir. Hareketler ve bunun sonuçları ispatlanmış. Her hareketin dayandığı bir mantık ve sağlığa yararlı yanı var. Böylelikle pilates; egzersizlerin sonuçlarının gözlendiği bilimsel bir metot haline gelmiştir. Hamile jimnastiğinden en büyük farkı budur.

1- DÜŞME RİSKİNİ AZALTIR

Hamilelikte büyüyen karınla birlikte, ağırlık merkezi değişir ve öne doğru kayar. Normalde, engellere takıldığımızda bedeni koruyacak şekilde düşebiliriz ya da bedenimizin çeşitli manevralarıyla düşmekten kaçınabiliriz. Bunu denge merkezimiz ve güçlü omurga kaslarımız, esnek eklemlerimiz sağlar. Gebeliğin ilerleyen aylarında dengede kalmak güçleştiğinden, bu manevrayı yapamayabilirler. Pilatesin faydalarının yaşlı bakım evlerinde araştırıldığı bazı araştırmalarda, pilatesin “denge” prensibi ile yapılan hareketleri ve omurgayı çevreleyen kasları güçlendirmesi yoluyla yaşlıların düşme risklerinin azaldığı bilimsel olarak gösterilmiştir.

2- DOĞUMU KOLAYLAŞTIRIR

Dayandığı “nefes, konsantrasyon, kontrol, akıcılık” gibi temel ilkeler, doğum sırasında da kullanılan tekniklerdir. “Doğuma konsantre olmak”, “doğumda doğru nefes” almak ve doğum sürecini doğal “akıcılığına” bırakmak gibi, nefesle birlikte doğum kaslarının “koordinasyonunu” sağlamak, beden-zihin koordinasyonu, beden-nefes “kontrolü” yoluyla suni sancısız, anestezi ve ağrı kesicisiz doğal doğum yaşamak mümkün. “İmgeleme” ilkesi sayesinde hypnobirthing tekniğini uygularız bir bakıma.

3- HYPNOBİRTHİNG (HİPNOTİK DOĞUM) MÜMKÜN

Amacı beden-zihin-ruh farkındalığını arttırmak olan pilatesle beyin “hayal kurmayı”, hayal kurarak ruh ve bedenini kontrol etmeyi öğreniyor. Keyifli bir doğum hayal eden anne, gerçekte de keyifli bir doğum yaşıyor. Son aylarda özellikle Özgü Namal’ın doğumuyla gündeme gelen Hypnobirthing (hipnotik doğum) yöntemi, pilatesle benzer şekilde imgelemeyi sıklıkla kullanır.

4- BEBEĞİ OKSİJENSİZ KALMAKTAN KORUR

Anne adayı diyaframı kullanmasını öğrenerek ve diyafram kasını güçlendirerek, doğumda GÜÇLÜ bir diyaframla bebeğini itebilir. Pilateste leğen kemiğinin öndeki birleşim yeri olan ve yarı kemikleşmiş eklemi (Simphisis pubisi) esnetme üzerine çalışıldığı için de bebeğin içinden geçtiği doğum kanalı genişlemeye müsaittir. Leğen kemiğinin arkasındaki koksiks adı verilen hareketli eklem de bebek doğum kanalında ilerlerken, geriye doğru esneyerek ona yer kazandırır. Güçlü diyafram ve esnek pelvis ile bebek doğum kanalının çıkımında fazla beklemediği için, beynin oksijensiz kalması ve kalp atımının düşmesi gibi durumlara maruz kalma riski azalır.

5- CİNSEL YAŞAMI GÜZELLEŞTİRİR

Hamilelikte yapılan pilates ile anne pelvik taban kaslarını öğrenir. Bu kaslar cinsel eylemde de kullanılan kaslardır. Pilates beden farkındalığını artırır. Hangi kası kullanacağını bilir, kişi bedenini tanır, uyarılara daha duyarlı hale gelir. Ayrıca doğum sonrası vaginal kasların hızlıca toparlanmasına yardımcı olur. Son yıllarda coreorgasm yani egzersizle tetiklenen orgasmın çoğu kişi tarafından karın egzersizi yaparken deneyimlendiği belirlendi. Pilateste de karın egzersizlerine oldukça fazla yer verilir.

6- DOĞUM SONU İDRAR KAÇIRMAYI ÖNLER

Kegel egzersizleri aslında sadece hamilelerin değil, tüm sağlıklı kadınların yapması gereken bir pelvik taban kas egzersizi. Özellikle lohusalıkta genital kasların toparlanmasına yardımcı olmasının yanı sıra, idrar kaçırma problemi olan kadınlar için de bu egzersizleri kullanırız. Hatta cinsel yaşama da bu egzersizlerin yararlı etkileri olduğunu biliyoruz. Bu egzersizler pilatesin hemen her hareketinde kullanılır.

7- BEL VE SIRT AĞRISINI ÖNLER

Hamile kalınca omurgamızda alışık olduğumuzun dışında değişiklikler meydana geliyor ve zayıf kaslarımız var ise postürümüz bozuluyor ve kötü postürden kaynaklı sırt, bacak, bel ağrıları yoğunlukla yaşanıyor. Pilates güçsüz olan kaslarınızı güçlendirerek ve omurganızın “doğal duruşu”nu destekleyen pek çok egzersiz ile bel ağrılarınıza son verir. Çünkü pilateste pek çok hareket doğal duruş olarak tabir edilen pelvisin (leğen kemiği) hafif öne doğru alınması esasıyla başlar. Pelvik kemiği öne alarak aslında bel omurlarınızı da sıkışmadan korumuş olursunuz.

8- EMZİRME SORUNLARINI ÖNLER, ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRIR

Pilatesle mutluluk hormonumuz olan Beta endorfin düzeyi artar. Beta endorfin hem doğum yaparken anneyi, hem de bebeği stresten korur. Peki, bebekler emerken annenin endorfin ve süt yapım hormonu olan prolaktin hormonu düzeylerinin arttığını biliyor muydunuz? Yapılan son çalışmalar, endorfin ve prolaktin arasında güçlü bir bağıntı olduğu hipotez üzerine yoğunlaşmakta. Stresin sevgi hormonu olan ve süt inme refleksinden sorumlu olan oksitosini baskıladığını kesin bir şekilde biliyoruz. Pilates yapan bir kadın ruhsal olarak stresten arınacağı için ya da stresle daha iyi baş edeceği için oksitosin baskılanmayacak ve süt inmesi kolaylıkla gerçekleşecektir.

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