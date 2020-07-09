Emzirme ve doğum kontrol yöntemleri

Emzirmek, hamilelikten korur mu?



Pek çok anne, yeni bebek sahibi olduktan sonra, diğer hamileliği için bir müddet ara vermeyi istiyor. Bu ara sağlık açısından da önemli ve gerekli. Kadın bedenindeki depoların yeniden dolması ve bir sonraki bebek için hazır hale gelmesi gerekli. İki hamilelik arasındaki süre, uzmanlara göre en az 18 ay ya da en az iki yıl olmalı.

Hormon hapı almadan, emzirme döneminde nasıl korunulur?



Peki, hem ara vermek gerekirken hem de emzirdiği için herhangi bir hormonal yöntem kullanmak istemeyen anneler ne yapacak? Çözümü yine bilge kadın bedeni sunuyor. Tam emzirme koşulları sağlandığı takdirde, bir sonraki hamilelikten emzirerek korunmuş oluyorsunuz sevgili anneler. Buna Laktasyonel Amenero Metodu (LAM) denir.



Nasıl mı?



Bebeğin meme başına yaptığı “emme” hareketi; yumurtlamayı sağlayan hormonları azaltır. Böylelikle gebelikten korunursunuz. Emzirirken, mutlu olursunuz. Mutluluk hormonu “endorfin” artar. Bu artış; Yumurtlamayı sağlayan hormonları (GnRH) ve dopamini azaltır. Süt yapan hormon “prolaktini” arttırır. Prolaktin arttıkça, yumurtlama baskılanır. Prolaktin gece salınan bir hormon olduğu için, eğer gece emzirmiyorsanız, yumurtlamanız geri dönebilir.



Dikkat: Eğer, doğumdan sonra 6 ay içinde olmanıza rağmen regliniz geri dönmüş ise bu yöntemle korunamazsınız.



Dikkat: Emme sıklığı ve süresi azalırsa, yumurtlamanız geri dönebilir.



Dikkat: Bebeğinizi sağarak besliyorsanız, emzirmiyorsanız, bu yöntemin koruyuculuğu azalır.



Tam emzirme koşullarını sağlayıp, sağlamadığınızı görmek için, kendinize şu testi yapabilirsiniz:



-Bebeğim 6 aydan küçük



-Sadece anne sütü ile memeden emzirerek, besliyorum

-Doğumdan (ilk 56 günden) sonra hala regli olmadım

-GECE 6 saatten, GÜNDÜZ 3 saatten az aralıklarla emziriyorum

-Her bir emzirme; süt inmeye başladıktan (yaklaşık 2 dk) sonra, en az 4 dk olmalıdır.



Eğer 5 soruya da EVET cevabını vermişseniz; %98 gebelikten korunursunuz. 6. ayda gebelik şansınız %2,5'a yükselir.



Emzirirken, hormonal yöntemleri kullanmak sakıncalı mıdır?



Emzirirken ilk altı ay östrojen içeren doğum kontrol hapları önerilmez. Eğer emzirmiyorsanız, bunlara doktor kontrolünde 4-6 haftadan sonra başlamak mümkündür. Eğer emziriyorsanız, ilk 4-6 haftadan sonra sadece progesteron içeren yöntemleri kullanabilirsiniz. Ancak ben kişisel olarak, doğum kontrol haplarının ve hormon içeren tüm yöntemlerin kadının biyoritmine aykırı olduğunu düşünüyorum. Bariyer yöntemler (kondom, kadın kondomu, spermisit kremler, diyafram gibi) emzirme döneminde kullanabileceğiniz diğer yöntemler arasındadır.

Doğurganlık farkındalığı yöntemi



Kendimde bir zamanlar bu hap ve hormonal yöntemleri kullanmış ve son derece muzdarip olmuş biri olarak, kadının kendi bedeniyle farkındalığına dayalı, yumurtlama belirtilerini gözlemlediği doğurganlık farkındalığı yöntemiyle korunmanın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Hatta kadınların tam bu noktada, bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir alan açtım. Hem hamile kalmak isteyenler, hem de hamilelikten korunmak isteyenlere bu yöntemleri öğretiyorum. Kendi bedenleriyle temas etmek ve kendiyle bağlantıda kalmak, tüm kadınlara çok iyi geliyor. Bedenin işaretlerini takip edip, onun rehberliğinde ilerlemek, kadın hayatının tüm evrelerinde ve özellikle azalan östrojeni takip eden menopoz döneminde gerekli ve müthiş kolaylaştırıcı, arındırıcı, şifalandırıcı...

Doğurganlık farkındalığı yöntemi

Gebelikten korunma yöntemlerinden hormon içerenlerin, kanser yapıcı etkisi üzerine her geçen gün yeni araştırmalar yayınlanıyor. Kesin olmamakla birlikte uzun süreli kullanılan doğum kontrol haplarının, aylık iğnelerin, hormonlu spirallerin kadın üreme organlarında kanser yaptığı şüphesi her geçen gün yaygınlaşıyor. Hele bir de sürekli kanama olması ya da kanamanın durması, kilo artışı gibi yan etkilerini eklersek, kadınlar hormonsuz, doğal, bedenlerindeki müthiş dengeyi bozmadan, amaçlarına hizmet edecek aile planlaması yöntemi arayışındalar.

Tüm bu yöntemlerden uzak, kendi bedenimizi tanıyarak ve bedenimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, rahmimizin sesine kulak vererek, bedenimizde mükemmel işleyen hormon dengemize, dışarıdan hormon vererek müdahale etmeksizin, gebelikten korunmak mümkün. Ya da gebe kalmak mümkün.

Programın içeriği

Doğurganlık belirtilerinizi öğreneceğiniz, kendi bedeninizde bu belirtileri adım adım gözlemleyeceğiniz bu program 2 saatlik yoğun öğrenme sürecinin ardından, bir aylık döngünüz boyunca her adımı birlikte takip ederek, doğurganlık belirtilerinizi tanımada farkındalık geliştirmeye odaklanıyor.

Diğer yöntemlerle de kombinleyerek kullanacağınız için, kendinizi güvende hissedeceksiniz. Beden farkındalığınız artacak hatta üreme organ kanserleri gibi oluşumları erken dönemde fark etmeniz ve cinsel mutluluğa da olumlu katkıları gibi ek avantajlara da sahip. NOT: Bu yöntem reglileri düzensiz olanlar ve emzirme döneminin ilk 6 ayı içinde olanlar için uygun değildir. Yöntemi öğrenmek isteyenlerin son 3 aylık döngülerini kayıt altına alması tavsiye olunur (regli oluş zamanı, kaç gün devam ettiği, siklusun ortasında bedeninde ne gibi değişiklikler hissettiği, akıntısındaki değişiklikler, yumurtlama ağrısı, lekelenme gibi).



Örnek hikaye: Doğurganlık farkındalığı yöntemi için desteklediğim bir kadın, hamile kalmak istiyordu. Sonradan çok iyi bir dostum oldu. Onunla önce birkaç hafta yazıştık. Bir çeşit birbirimizi tanıma ve hazırlık süreci gibiydi. Plansızdı aslında bu yazışmalar. Sadece öyle akmıştı kendiliğinden... Ardından hiç acele etmeden, ilahi sistemde doğru bir zamanda seans yaptık. O da ben de tüm kalbimizi bağlamıştık. Şüphe tohumları yoktu, “Acaba işe yarar mı, acaba gerçekten hamile kalabilir miyim” gibi soruları hiç olmadı. Hiç “Başarı yüzdeniz yüzde kaç” diye soru da sormadı. Sadece denemek için kendine izin verdi... Sadece teslim etti kendini ve akışta kaldı. Şüpheleriyle direnmedi suyun akışına... Üç ay sonra bir müjdeli haber aldım kendisinden... 9 ay sonra yeniden bir araya geldik. Bu kez, davet ettiğimiz o minik meleğin aşk'la beslenmesi için destekledim onu... Aşağıda bana yazdığı mesajı paylaşıyorum.

(20.09.2018, 10:38:22)

Gebelik öncesi aklımda çok soru vardı. Güliz Hanım’dan gebelik öncesi online seans hizmeti aldım. Bütünsel yaklaşımı, bilgisi, konuya hakimiyeti, tüm detayları ele alışı çok profesyonel olduğu gibi aynı zamanda çok da sıcaktı. Uzun bir seans yaptık. Enerjisi de çok iyi. Verdiği bilgilerle çok daha hazırlıklı, bilinçli ve kolaylıkla üçüncü ayımda hamile kaldım. Kendisine buradan da teşekkür eder, mesleğindeki başarılarının daim olmasını dilerim.