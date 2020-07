Doğumda ıkınma tarihe karışıyor!

2014-2015 yılında Birleşik Krallık’ta uygulanan STOMP (Stop Traumatic OASIS Morbidity Project) adı verilen projenin orta vadeli sonuçları paylaşıldı. İsmindeki OASIS; “obstetrik anal sfinkter yaralanması” anlamı taşıyor. Adından da anlaşılacağı üzere anal sifinkter yaralanmalarını durdurmayı amaçlayan bu proje 3902 vaginal doğum yapan kadına uygulandı.

Doğum sırasında meydana gelen anal sfinkter yaralanması ileride dışkı kaçırma, cinsel fonksiyon bozukluğu ve yaşam kalitesinin bozulması gibi durumlara yol açabiliyor.

Proje kapsamında tüm ebeler ve kadın doğum doktorları 3-4.derece perine yırtıkların (anal sfinkter ve anal epitel zedelenmesi) RCOG* (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) rehberi doğrultusunda yönetimi için zorunlu eğitime tabi tutuldu. Sağlık personelinden, aldıkları eğitim doğrultusunda doğumları yönetmeleri istendi.

SONUÇLAR YÜZ GÜLDÜRÜCÜ

12 ayı aşkın bir süre içinde 3. ve 4. derece perine yırtıkları %7’den %1’e düştü.

NEYDİ SİHİRLİ OLAN ŞEY?

Kontrollü itme: Basitçe söylemek gerekirse bu projenin ayaklarından biri, annelerden doğum sırasında ıkınmaları yani bebeği itmeleri istenmedi.

Pozisyon: Geleneksel doğum pozisyonları yerine, dik ve çömelmeye yakın pozisyonlar kullanıldı.

İşbirliği: Doğum sırasında kadın ve sağlık personelinin yakın iletişimine dayalı işbirliği ile ıkınma yerine bebeği yavaşça dışarı itmesi ve böylelikle bebek kafasının kontrolsüzce ve aniden fırlamasının önüne geçilerek, perine yırtıkları hafifletildi. Sağlık personeli bebeğin çıkışı sırasında bir elini perine üzerine yerleştirerek basit dokunsal kontrol sağlamış oldu. Klasik yöntem olan omuzların çıkması için başın tutularak çekilmesi terk edildi, sadece minimal bir çekme işlemi uygulandı.

Doğum yapan anne doğumuna hazırlanmalı, “doğurtulan değil, doğuran” olmalı

Doğumda ıkınma konusunda kanıta dayalı bilgilerin ve araştırma sonuçlarının klinik uygulamaya entegre edilmesi çok değerlidir. İnşallah ülkemizde doğum üzerine doğru bilinen yanlışlar yani DOĞUM MİTLERİ hamileler arasında daha fazla gerçek bilgi ile yer değiştirilir, doğum yapan kadın doğumhaneye DOĞURTULMAK için değil DOĞUMUNU yapmak için gider. Doğumuna hazırlanır ve kendi üzerine düşenleri yapar. Ülkemde sağlık personelinin doğumuna hem fiziksel hem de ruhsal yönden hazırlanmış da gelmiş olan hamilelerimizi doğurtan değil; sadece doğumunu destekleyen kişiler olarak görüleceği güzel günleri görmek dileğiyle...

Aşkla besle,

*: Green-top guideline number 29. The management of third and fourth degree perineal tears. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; 2014.