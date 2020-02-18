Cerrahi menopoz şikayetlerinin hafifletilmesi

Bu konu tartışmalı da olsa kadın bedeninde çok ani bir şekilde yaşanan bu hormonal değişiklik ve bedenin uyum sürecinden geçmeye zaman bulamadan östrojenin azalarak düşmesi yerine, aniden düşmesi uykusuzluk, sıcak basmaları gibi şikayetlerin şiddetli derecede yaşanma sebebi...

KİLO ALIMI

Östrojen yağ metabolizmasında önemli roller üstleniyor. Menopozla birlikte bu östrojen eksikliği, yağların depolanmasına, bu da kilo alımına sebebiyet veriyor. Beden yeni bir işleyişe geçtiği bu dönemde; eski yemek alışkanlıklarını devam ettirmek yerine sağlıklı olanlarla değiştirmek gerekebilir.

UYKU SORUNLARI

Uluslararası Obezite Dergisi'nde yayınlanan (2008) bir araştırmaya göre, geceleri beş saatten az uyuyanlarda, karın yağlanmasının artığı gösterildi. Sonraki araştırmalarda ise zayıf uykunun stres hormonu kortizol düzeylerini artırabildiğini ve bu da bel çevresinde yağ depolanma eğilimini artırdığı belirtildi. Yani uykuyu düzenlemek, dolaylı olarak kiloyu korumaya da yardımcı.

SICAK BASMALARI

Sıcak basmaları gün içinde herhangi bir zamanda olabildiği gibi gece uykudayken de olabilir ve bu son derece can sıkıcı bir durumdur. Eğer bu sıcak basmaları yüzünden yaşam kalitesi etkilenir düzeye gelirse; egzersiz ve meditasyonu yaşam biçiminiz haline dönüştürebilirsiniz.

GİYSİLER

Önden düğmeli ya da çıtçıtlı, çabucak açılabilecek ve terlemeyi önleyici pamuk ya da bambu gibi doğal malzeme yapılmış giysiler fark yaratır.

YATAK ÖNLEMLERİ

Eşinizle uyuyorsanız, iki adet tek kişilik battaniye/yorgan kullanın. Böylelikle sıcak bastığında, eşinize düşen yorgan payını da açmak yerine, sadece kendinizinkini açarsınız ve eşinizin uykusu daha az bölünür.

FİT KALMAK

Fazla kilolar maalesef sıcak basmaları kötüleştirir. Beslenme önerileri ve bu döneme özgü egzersizi içeren, her ay düzenli buluşmaların olduğu kolaylaştırıcılığını yaptığım kadın çemberlerine katılmanızı öneririm.

EGZERSİZ YAPMAK

Pek çok çalışmada egzersizin uyku ve sıcak basmasına iyi geldiği kanıtlandı. Ancak her egzersizin değil. Yoğun içerikli egzersizler durumu daha da kötüleştirebilir. Bir uzmanla bu döneme özgü egzersizleri yapmak, uyku sorunlarını da azaltabilir.

KAFEİNİ SIFIRLAYIN VE SİGARAYI BIRAKIN

Kafeinsiz kahve içmeyi düşünebilirsiniz. Baharat ve alkolün de (kan damarlarının genişlemesine neden olarak) sıcak basmalarını kötüleştirdiğini biliyoruz.

DOĞAL KAYNAKLARDAN E VİTAMİNİ

Antioksidanlar olarak da bilinen iyi E vitamini kaynakları, fındık ve tohumlar, somon ve alabalık gibi balıklar, ıspanak ve avokado gibi bitkilerdir. Pek çok çalışmada E vitaminin etkinliği gösterilmiştir.

YOGA NİDRA

Yoga nidra, derin bir meditatif süreçtir. Tüm beden gevşer, sinir sistemi gevşeyince uyku kendiliğinden bedene davet edilir. İndirebileceğiniz ve dinleyebileceğiniz birçok ücretsiz MP3 bulabilirsiniz.

TOPRAKLAMA

Dışarı çıkın ve yeryüzünde yalınayak yürüyün, oturun ve doğayla kalın, rahatlayın. En iyi şifa bir ağacın altında zihni sakinleştirerek, sadece kalakalmak, durup, hiçbir şey yapmamaktır. Çünkü ağaçların bir dansı, bir şarkısı vardır. Ve eğer onu duyabilirseniz, bu şarkı bedene, ruha iyi gelir.

DANS

Vücudunuzun, düşüncelerin ve duyguların farkındalığı ile dans etmek… Dans; beden için harika bir stres ve yoğun enerjilerin boşaltım aracıdır.

BEDENLE BARIŞMAK

En önemlisi beden ile teması güçlü kılarak, size neyin iyi geldiğini fark etmek... Her ay yaptığımız kadın çemberinde bu masajlar, rahim meditasyonları ve içsel farkındalık pratiklerini deneyimliyoruz.

Şifa olsun!



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