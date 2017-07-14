Bir bebekle uçmak

Malum yaz aylarındayız. Sıkça tatil planlarımız olacak. Ancak çoğu anne için bebeği küçükken seyahat etmek korkulu bir rüya haline dönebiliyor. Bu makalemde bir bebekle uçak yolculuğunu keyifli hale getimek için çeşitli öneriler bulacaksınız. Özellikle “40 güne kadar bebek dışarı çıkarılmaz” inanışına katılmıyorum. Tam tersi güneş ışını bebeklerde D vitaminin daha iyi emilmesine, sarılık (hiperbilirubinemi) tablosunun gerilemesine, annenin memelerinde ve bebeğin genital bölgesinde mantarın önlenmesine yardımcı olur. Tabiki güneşin en tepede olduğu zamanlarda güneşe çıkmamak lazım.

BEBEĞİNİZİ GİYİN

Bebeklerin bağışıklık sistemi henüz olgunlaşmadığı ve aşı takvimi tamamlanmadığı için, aile üyeleri dışındakilerin bebeğinize temas etmesine izin vermeyin. Havadaki mikroorganizmaların solunum yolu ile bulaşmasını en aza indirmek için bebeğinizi yüzü size dönük olacak şekilde bir sling (taşıyıcı) yardımı ile bebeğinizi giyin. Bebeğinizin böylelikle çevresel teması en aza inecek ve etrafta bilmedikleri pek çok şey onda korku yaratmadan sizin yüzünüz ve ses tonunuzda rahatlayacaktır. Eğer bebeğiniz beş aydan büyük ise ilgi odağı çevre olduğundan, yüzü size uzun süre dönük olduğunda sıkılabilir, uygun molalarla bebeğinizi yüzü çevreye dönük şekilde taşıyabilir ve sonra tekrar eski konumuna alabilirsiniz. Böylelikle bebek arabasını taşımaktan kurtulur, güvenlik kontrolünden geçerken ve bagaj alımlarında rahatlık sağlarsınız. Hem de bebeğinizle yakın temasınızı sürdürmüş olursunuz. Eğer bebek arabasını yanınıza almak istiyorsanız, seyehat öncesi havayolu şirketinizin bagaj kurallarına göz atmanız fayda sağlar. Eğer uçuş öncesi/sonrası araba, taksi ya da toplu taşıma araçlarını kullanacaksanız, bebekler için araç koltuğu güvenli bir seçenek olacaktır.

KULAK TIKANMASINA KARŞI EMZİRİN GİTSİN

Bebeklerin kulak yolu yetişkinlerinki gibi kıvrımlı olmadığından, kalkış ve inişlerde farklı derecelerde etkilenebilirler. Yetişkinler bu sorunu sakız çiğneyerek çözerler, bebekler de emerek. Memenizi, biberonu ya da yalancı emziği bu amaçla kullanabilirsiniz. Havayolu şirketlerinin emzirme ve süt depolama kurallarına göz atmakta fayda var.

YOLCULUK SÜRESİNCE EMZİRME VE UYKU DÖNGÜSÜNÜ TEKRARLAYIN

Bebeğiniz küçük bir bebek ise zaten emmek ve uyumak bu aylarda onun yaşam rutinidir, zorlanmazsınız. Ancak bebeğiniz 3 ay ve üzeri ise uyanık kaldığı süreler uzayacağından, emzirdikten sonra hala uykuya dalmadığı durumlarda bebeğinizle tensel temas onu sakinleştirecektir. Bebeğinizin yüzünü, boynunuz ve göğsünüz arasındaki bölgeye tensel temas sağlayacak şekilde yerleştirin, başını yan çevirinki (Resim 1) kalp atışlarınız, tıpkı anne karnındayken alışkın olduğu doğal ortamını canlandırsın ve rahatlasın. Bu da işe yaramazsa her zaman acil durumlar için en sevdiği bir oyuncağınız çantanızda olsun.

YANINIZA FAZLADAN SU ALIN VE DİĞER LAZIM OLAN HER ŞEYİ…

Bedenin su ihtiyacını karşılamak, emziren annelerde daha da önem kazanır. Bebeğinizin su ihtiyacı için de bol bol emzirin gitsin. Bez, kirli bezleri atmak için kilitli poşet ve bolca mendil. Ayrıca bebeğinizin burun tıkanıklığına karşı açmak için serum fizyolojik ve bir burun aspiratörü yanınızda bulunsuz.

İHTİYAÇLARA ODAKLANIN

Eğer bebeğiniz için ayrı bir koltuk satın almadıysanız, yolculuk boyunca kucağınızda taşıyacağınızdan rahat, topuksuz ayakkabı ve şalvar, elbise gibi giysiler tercih edin. Soğan tarzı kat kat giyinmek, sıcak ve soğuk çevre koşullarına karşı size çıkarma-giyme esnekliği sağlayacaktır. Aynı şekilde bebeğinize de. Emzirmeyi kolaylaştırıcı emzirme tişörtlerini deneyebilirsiniz. Özellikle uyku ihtiyacınızı bebeğinizin uyku zamanlarına denk getirmek iyi fikir ! Bebeğinizin beden dilini açlık, uyku gibi ihtiyaçlarını verdiği sinyalleri doğru yorumlayarak karşılayabilirsiniz. Bu konuda “doğal ebeveynlik” kavramına bir göz atmanızı tavsiye ederim.

YARDIM ALIN

Yolculuğunuzda komşuluk yaptığınız diğer yolcuları sıcak bir gülüşle selamlayın. Bu iyi bir başlangıç olacaktır. Böylelikle seyehat süresince onların işbirliğini büyük ölçüde almış olursunuz. Bebeğiniz çığlıklar attığında ya da uzun uçuşlarda aşırı sıkıldığında, kabin bagajınızdan bir eşyanıza uzanmanız gerektiğinde çevrenizdeki yolcuların ya da birlikte seyehat ettiğiniz kişilerin yardımını isteyebilirsiniz. Aynı yardımı facebookta “flying with a baby” gibi gruplardan da alabilirsiniz. Sorularınızı yöneltip, ebeveynlerin tavsiyelerini isteyebilirsiniz. Ayrıca popüler bebekle seyahat bloglarına da göz atabilirsiniz.

OTURMAK İÇİN STRATEJİK BİR KOLTUK BELİRLEYİN

Bacak mesafenizin uzun olduğu, bebeğinizi resimdeki (Resim 2) gibi “bassinet” adı verilen bir beşiğe yerleştirebileceğiniz bir koltuk seçimi yapın ya da ekonomik business için ugrade yapın, bazen sanılandan daha az masraflı olur ama büyük avantaj sağlar. Bassinet talebinizi uçuştan önce mutlaka iletin. Sürekli bebeğin dikkatini çekecek tuvalete giden ve tuvalet etrafındaki sohbetlerden uzak kalmak için ön koltukları tercih edin. Emzirmek için uçaklarda özel bir yer olmadığı için, emzirmeye en elverişli yer pencere kenarıdır. Emzirme önlükleri hem mahremiyetinizi korur, hem de bebeğinizin çevrede dikkatini çeken birşey olmadan emmesini sağlar. Resimdeki gibi bir beşik kullanmak için havayolu şirketlerinin bebeğin ağırlığı, boyu, yaşı gibi sınırlamalarının olduğunu unutmayın.

AİLE DOSTU BİR HAVAYOLU ŞİRKETİNİ TERCİH EDİN

Yukarıdaki imkanları size sunacak, sınırlamaları en az olan bir şirket ile seyahat edin.

Resim 1: Bebeği sakinleştirici tensel temas tutuşu

(Alıntı: Sears W, Sears M. Doğal Ebeveynlik, Doğan Kitap, 2001).

Resim 2: Bassinet adı verilen uçak beşiği

BEBEĞİN EN SEVDİKLERİ YANINIZDA OLSUN

Bebeğin en sevdiği kişi yani siz ya da bir onu sarıp sarmalayacak bir kucak, en sevdiği müzik, en sevdiği oyuncak ve en sevdiği besin yani anne sütü yanınızda olsun. İster emzirin, ister daha önceden sağmış olduğunuz sütü verin.

İYİ BİR PLANLAMA YAPIN

Uçuş öncesi, sırası ve sonrasına ait iyi bir hazırlık yapın. Olay anı beklenmedik durumlarda çözüm bulmak bebekle birlikte zor olabilir. Havalimanı transferlerini nasıl yapacağınızı, bagaj alımlarında varsa yanınızdakilerle iş bölümünü kararlaştırın, online check-in yaparak zamandan kazanın. Molalarda hem bebeğin hem de kendinizin ihtiyaçlarına odaklanın. Mümkünse uçuş için bebeğin rutinini bozmayan/en az bozan saatleri tercih edin.