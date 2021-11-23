Sünnet nedir, faydaları nelerdir?

SÜNNETİN FAYDALARI NELERDİR?

İdrar yolu enfeksiyonu gelişme riskini düşürmektedir. HIV, HPV, herpes, gonore gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşma riskini azaltmaktadır. Erkeklerde penis kanseri, eşlerinde ise rahim ağzı (serviks) kanseri gelişme riskini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

SÜNNET İÇİN EN UYGUN YAŞ ARALIĞI NEDİR?

Sünnet her yaşta uygulanabilecek bir işlem olmakla birlikte, psikolojik travma ve enfeksiyon gelişme riskinin en aza indirilebilmesi açısından en uygun dönem ilk 2 yaş olarak olarak ifade edilebilir. Özellikle yenidoğan döneminin sünnet açısından en uygun zaman aralığı olduğu bilimsel çalışmalarda ortaya konulmuştur.

Çocuklarda 2-6 yaş arası cinsel kimlik farkındalığının başladığı dönem (fallik dönem) olup, bu yaş aralığında uygun olmayan şartlarda sünnet yapıldığı takdirde erişkin yaşamında bazı psikolojik olumsuzluklar görülebilmektedir. Bu yaş aralığında sünnet yapılması gerekiyorsa lokal anestezi tercih edilmemesinde fayda vardır.

LOKAL ANESTEZİ Mİ YOKSA GENEL ANESTEZİ Mİ TERCİH EDİLMELİDİR?

Doğum sonrası ilk 3 ay bebekler hareketsiz oldukları için lokal anestezi ile sünnet rahatlıkla yapılabilmektedir. Daha büyük çocuklarda da uygun ağrı kontrolü sağlanarak lokal anestezi altında sünnet yapılabilir. Ancak çocuğun cerrahi travmayı yaşamadan daha konforlu olarak bu süreci geçirmesi açısından sedasyon veya genel anestezi altında yapılması tercih edilmektedir. Özellikle 2-6 yaş arası cinsel kimlik kazanım dönemi olduğundan bu yaş grubunda lokal anestezi altında işlem yapılması tavsiye edilmemektedir.

SÜNNET HANGİ TEKNİKLE, HANGİ KOŞULLARDA YAPILMALIDIR?

Sünnet tekniği konusunda birçok yöntem tanımlanmıştır. Bunların tümünde temel prensip penis derisi ve mukozasının uygun uzunlukta kesilerek birbirine tutturulmasına dayanmaktadır. Hangi teknikle yapılırsa yapılsın mutlaka temel prensiplere uyulmalıdır, aksi takdirde kanama, enfeksiyon, peniste kalıcı hasar gelişimi, hatta hayatı tehdit edecek durumlar oluşabilmektedir.

SÜNNET KONUSUNDA TEMEL PRENSİPLER NELERDİR?

Sünnet mutlaka konusunda deneyimli uzman hekimlerce yapılmalıdır. Çocuğun penisine uygun en doğru teknik seçilmeli, bilimsel dayanağı olmayan yöntemlerle sünnet yapılmamalıdır. Ameliyathane ortamında temel cerrahi prensiplere uyularak gerçekleştirilmelidir. Sünnet yapılan ortam ve malzemeler steril olmalıdır. Mutlaka iyi bir kanama kontrolü yapılmalıdır. Düzgün bir kanama kontrolü sonrası sargı gerekmemektedir.

Penis derisi ve mukozası uygun uzunlukta kesilmeli, estetik açıdan gerekli özen gösterilmelidir.

Uygun anestezi ve ağrı kesiciler uygulanmalı, bu sayede çocuğun bu süreci en az travma ile atlatması sağlanmalıdır.