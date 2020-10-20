Sertleşme sorunu (iktidarsızlık) doğal yöntemlerle tedavi edilebilir mi?

Dünya genelinde milyonlarca erkeği etkileyen bir cinsel fonksiyon bozukluğu olup 40-70 yaş arası erkeklerde %52 oranında sertleşme sorunu görüldüğü saptanmıştır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise bu yaş grubunda sertleşme sorununun %69 oranında görüldüğü tespit edilmiştir. Dünya genelinde 20-75 yaş arasındaki erkeklerin yaklaşık %16’nın yani tahminen 152 milyon erkeğin ereksiyon sorunu yaşadığı düşünülmektedir.

Nasıl tedavi edilmelidir?

Sertleşme sorunu çok fazla sayıda nedene bağlı olarak gelişebilir. Ama temel olarak altta yatan fiziksel ve/veya psikojenik nedenlere bağlı gelişmektedir. Fiziksel nedenler dolaşım sorunları, hormonal bozukluklar, nörolojik bazı nedenler veya penis dokusundaki bozukluklardan oluşmaktadır. Altta yatan sebebin tam olarak ortaya konulması etkin tedavi yapılabilmesi açısından son derece önemlidir.

Günümüzde sertleşme sorununun tedavisi için öncelikle eğer altta yatan fiziksel ya da psikojenik düzeltilebilir bir sağlık sorunu varsa bunun tedavi edilmesi gerekir. Bunun dışında yaşam tarzı değişiklikleri, ağızdan alınan ilaçlar, penis içine iğne uygulamaları, penise şok dalga tedavisi ve penis protezi (mutluluk çubuğu) sıklıkla uygulanan tedavi yöntemleridir.

Doğal yöntemlerle ereksiyon (sertleşme) kalitesi arttırılabilir mi?

Düzenli egzersiz: Düzenli egzersiz yapılması kan basıncını düzenleyerek, penise kan akımını arttırarak, duygu durumunu düzelterek ve dayanıklılığı arttırarak ereksiyonların kalitesini arttırmaktadır. Özellikle pelvik taban kaslarını çalıştıran “Kegel Egzersizleri” sertleşme sorununun çözümünde en etkili egzersiz yöntemi olduğu ve 4-6 haftalık süreç sonunda ereksiyon kalitesindeki belirgin iyileşme sağladığı çalışmalarla gösterilmiştir.

Sağlıklı beslenme: Kalp dostu sağlıklı bir diyet hem dolaşım sisteminin hem de vücudun geri kalan kısmının sağlıklı kalması açısından son derece önemlidir. Sağlıklı bir beslenme ile iktidarsızlık için en önemli risk faktörleri olan kalp hastalıkları, damar tıkanıklığı, obezite ve diyabet gibi hastalıkların önüne geçilmektedir. Özellikle sebze, meyve, zeytinyağı, balık, baklagiller ve tam tahıl ürünlerinden zengin Akdeniz diyetinin sertleşme sorunlarını azalttığı ve ereksiyon kalitesini iyileştirdiği 2017 yılında yayınlanmış geniş serili bir derlemede gösterilmiştir.

Sigara ve alkol tüketimini azaltmak: Sigara içmek penise kan akımını azaltarak sertleşme sorununa yol açan en önemli risk faktörlerinden birisidir. Yine alkol tüketiminin ereksiyon kalitesini olumsuz etkilediği bilinmektedir.

Stresin azaltılması: Stres ve anksiyetenin cinsel istek ve erektil fonksiyonlar üzerine önemli etkileri mevcuttur. Sağlık, iş, finansal veya ailevi nedenlere bağlı olabilecek stres faktörleri ortadan kaldırıldığında cinsel performans düzeyinde iyileşme sağlanabilmektedir. Bu konuda gerekirse bir psikolog ya da psikiyatristten yardım alınmalıdır.

Akupuntur ve yoga: Bu tip alternatif tedavilerin stresi ve kaygıları azaltarak ereksiyonların kalitesini arttırdığına yönelik az sayıda da olsa çalışmalar mevcuttur. Yine bu tip tedavilerin plasebo etkilerinin de olduğu unutulmamalıdır.

Doğal (bitkisel) ilaçlar: Online veya çeşitli dükkanlarda iktidarsızlık tedavisinde kullanıldığı öne sürülen birtakım bitkisel veya doğal ilaçlar bulunmaktadır. İçeriği, dozajı ve bileşenleri tam olarak bilinmeyen ilaçları bilimsel çevreler etkinliği ve güvenilirliği bilinmediği için kesinlikle önermemektedir.

Dünyada yaygın kullanılan bir takım doğal takviye ürünlerinin (L-Arjinin, L-Karnitin, Yohimbin, DHEA, Ginkgo, Ginseng) ise penise kan akımını arttırarak, testosteron hormon düzeyini yükselterek ya da pelvik taban kaslarını gevşeterek ereksiyonu iyileştirdiği birtakım bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Ancak bu çalışmaların birçoğunun kanıt düzeyleri düşük olup bu tip ürünlerin kullanımının iktidarsızlık tedavisinde kullanımının ne kadar etkili ve güvenli olduğu yönünde kanıt düzeyi yüksek geniş serili klinik ve deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır.