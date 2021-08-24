Hipospadias (Peygamber sünneti) ya da doğuştan sünnetli olmak nedir?

SEBEBİ NEDİR?

Doğuştan sünnetli ya da peygamber sünnetli gibi masum ifadelerle tanımlanan bu durum aslında ancak ameliyatla düzeltilebilen ciddi bir gelişim bozukluğudur. Neden oluştuğu tam olarak bilinmese de bazı hormonal ve genetik faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

Yaklaşık olarak 300 doğumdan 1’de görülmektedir. Son 25 yıldır görülme sıklığı artan bu bozukluk düşük doğum ağırlığı olan çocuklarda ve çeşitli hormon içeren kirleticilere maruz kalanlarda daha sık izlenmektedir. Hipospadiaslı kişilerin %7’nin aile bireylerinde hipospadias görülmesi genetik yatkınlığın bir göstergesidir. Yine hipospadias ogularının %10’da inmemiş testis, %9-15’de kasık fıtığı izlenmektedir.

TEDAVİSİ

Hipospadiasın tedavisi cerrahidir. Ameliyat her yaşta yapılabilse de en uygun zaman aralığı 6 ay – 1.5 yaş arası dönem kabul edilmektedir.

Kozmetik ve fonksiyonel açıdan normal bir penis elde etmek amacıyla tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu hastaların tedavi edilmezse yaşayabileceği sorunlar;

Kozmetik açıdan problemler,

İdrar deliği aşağı yerleşimli olduğu için ayakta idrar yapmakta güçlük,

Eşlik edebilen idrar kanal darlığı varsa işeme güçlükleri hatta ileri vakalarda böbrek yetmezliğine gidebilen süreç,

İdrar deliği çok aşağıda yerleşmiş ise ya da eşlik eden inmemiş testis ve cinsel gelişim bozuklukları varsa kısırlık (infertilite),

Ereksiyon halinde peniste aşağı doğru eğrilik (kordi) görülebilmekte, bu eğrilik cinsel yaşamı olumsuz olarak etkileyebilmektedir.

Bu konuda tanımlanmış birçok ameliyat tekniği söz konusudur. En sık kullanılan ameliyat teknikleri bir sonda üzerinden idrar yolunun tüp haline getirilmesi ve penisin ucuna kadar taşınması esasına dayanmaktadır. Bu ameliyat tekniklerinde sünnet derisi kullanılmakta olup, bu çocukların sünnet edilmemesi oldukça önemlidir.