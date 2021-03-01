Evet, Ã§ocuÄŸunuzla konuÅŸmak birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Ã§ok daha kolaydÄ±. Åžimdi ise henÃ¼z aÄŸzÄ±nÄ±zÄ± aÃ§madan Ã¶nce, tetikleyebileceÄŸiniz tÃ¼m olasÄ± Ã¶fke anlarÄ±nÄ± tahmin etmeniz gerekiyor.

Peki deÄŸiÅŸen ne? Ã‡ocuÄŸunuza neler oluyor? Merak etmeyin, endiÅŸelenmeyin. Ã‡ocuÄŸunuz hayatÄ± iÃ§in yeni bir proje Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor;Â â€˜KiÅŸilik Ä°nÅŸaatÄ± Projesiâ€™.

Ergenlik, Ã§ocuÄŸunuz iÃ§in bir â€˜kiÅŸilik inÅŸaatÄ± projesiâ€™dir. Â

Her genÃ§ birey, yetiÅŸkin olmak iÃ§in ihtiyaÃ§ duyduÄŸu Ã¼Ã§ ÅŸeyi edinebilmek amacÄ±yla bir projeye baÅŸlar.Â Projenin amacÄ± gencin benliÄŸini bulmasÄ±, kiÅŸiliÄŸini inÅŸa edebilmesidir. Ä°htiyacÄ± olan bu Ã¼Ã§ Ã¶nemli ÅŸey ebeveynler iÃ§in genellikle sorumluluk, olgunluk, empati, eleÅŸtirel dÃ¼ÅŸÃ¼nme gibi karakter Ã¶zellikleridir. BunlarÄ±n her biri elbette Ã¶nemli niteliklerdir ancak bunlara sahip olmadan da yetiÅŸkin olmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. TÄ±pkÄ± Ã§evremizdeki birÃ§ok yetiÅŸkin bireyin sahip olmadÄ±ÄŸÄ± gibi..

Ã‡ocuÄŸunuzun kiÅŸilik inÅŸaatÄ± projesinde, bir yetiÅŸkin olabilmek iÃ§in ihtiyaÃ§ duyduÄŸu Ã¼Ã§ temel ÅŸey; bir yetiÅŸkin beyni, bir yetiÅŸkin bedeni ve bir yetiÅŸkin kimliÄŸidir.

YetiÅŸkin bir vÃ¼cut, ebeveynlerin kavramasÄ± iÃ§in kolay bir kavramdÄ±r.Â Ergenlik, her Ã§ocuk iÃ§in farklÄ± seyirde baÅŸlayÄ±p ilerlese de, Ã§oÄŸunlukla tahmin edilebilir ve doÄŸrusal bir yol izler.Â BÃ¼yÃ¼me ataklarÄ±ndan sivilcelere kadar, Ã§ocuÄŸunuz iÃ§in ergenliÄŸin yolunda gittiÄŸini gÃ¶zlemleyebilirsiniz.

YetiÅŸkin bir beynin geliÅŸtiÄŸini gÃ¶rmek ebeveynler iÃ§in daha zordur.Â Bir gÃ¼n Ã§ocuÄŸunuz oldukÃ§a mantÄ±klÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini olgun bir ÅŸekilde dile getirir. Sonraki gÃ¼n,Â akÅŸam yemeÄŸindeki bir yemek yÃ¼zÃ¼nden bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶fke nÃ¶beti geÃ§irir. Bu dÃ¶nemde beyin geliÅŸimi genellikle bir adÄ±m ileri, Ã¼Ã§ adÄ±m geri gidiyormuÅŸ gibi hissedilir.

YetiÅŸkin kimliÄŸi oluÅŸturma Ã§abasÄ±, ergenliÄŸin en bÃ¼yÃ¼leyici ve ilgi Ã§ekici kÄ±smÄ±dÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu Ã§aba sosyal-duygusal geliÅŸimin derinliklerine dayanÄ±r.Â YetiÅŸkin kimliÄŸi oluÅŸturmak en basit haliyle,Â ebeveynlerden ayrÄ± olarakÂ kim olduÄŸunuzu anlamak anlamÄ±na gelir.

Ã‡ocuÄŸunuzun hayatÄ±ndaki bu noktaya kadar, kimliÄŸinin belirleyici noktalarÄ±nÄ± Ã§oÄŸunlukla anne-baba olarak siz seÃ§tiniz.Â Kiminle oyun oynayacaÄŸÄ±nÄ± belirlediniz, hangi kÄ±yafetleri giyeceÄŸini seÃ§tiniz, onu kendi programÄ±nÄ±za, kendi ilgi alanlarÄ±nÄ±za, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunlukla tercih ettiÄŸi sporlara veya popÃ¼ler aktivitelere yÃ¶nlendirdiniz. Åžimdi Ã§ocuÄŸunuz; kimlerle takÄ±lacaÄŸÄ±, ne yapmaktan hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±, neleri giymek istediÄŸini, hangi sporla ilgilenmek, hangi tarzda mÃ¼zik dinlemek istediÄŸine kendisi karar vermek istiyor. Ã‡ocuÄŸunuz artÄ±k benliÄŸini en iyi ifade eden ÅŸeyleri bulmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir arayÄ±ÅŸ iÃ§inde.

Ergenlikte Ã§ocuÄŸunuzla iletiÅŸiminiz nasÄ±l deÄŸiÅŸecek? Â

ErgenliÄŸin baÅŸlangÄ±cÄ±nda, Ã§ocuÄŸunuz bir birey olarak kendini tanÄ±maya, kim olduÄŸunu anlamaya yÃ¶nelik nÃ¶rolojik ve geliÅŸimsel bir ihtiyaÃ§ hisseder. Bu ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lama Ã§abasÄ±, Ã§ocuÄŸunuzun sizden uzaklaÅŸmak ve ayrÄ±ÅŸmak iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã§aba iÃ§ine girmesine neden olur. Â Bazen zorlu olsa da ebeveynler kabul etmelidir; baÄŸÄ±msÄ±zlaÅŸmak ergenliÄŸin normal ve doÄŸal bir parÃ§asÄ±dÄ±r.

Ä°letiÅŸimi kesmek, genellikle bu sÃ¼reÃ§te Ã§ocuÄŸunuzun atacaÄŸÄ± ilk adÄ±mdÄ±r.Â Antropolojik olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.Â Dil; iletiÅŸimi sÃ¼rdÃ¼rmenin bir yoludur ve kiÅŸileri birbirine baÄŸlar.Â Ancak ergenlikte, Ã§ocuÄŸunuzun alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸu yerden uzaklaÅŸmaya ve yeni baÄŸlar kurmaya baÅŸlamasÄ± gerekir.Â Ergenlik dÃ¶nemi genÃ§lerin argoyu benimsemeye baÅŸlamasÄ±nÄ±n nedeni de budur.Â Bu yeni konuÅŸma ÅŸekli, arkadaÅŸlarÄ±yla olan iliÅŸkilerini bilinÃ§li olarak kodlamayÄ± saÄŸlar, yetiÅŸkinleri dÄ±ÅŸlar, onlarÄ±n anlama yetenekleriyle alay eder.Â

Bu tutum, ebeveynleri bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de sinirlendiriyor elbette. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuklarÄ±nÄ±n tam dÃ¼nya aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸda, bazen heyecanlÄ± bazen tehlikeli yeni deneyimler edindikleri dÃ¶nemde ve tam da Ã§ocuklarÄ±n en fazlaÂ rehberliÄŸeÂ ihtiyaÃ§ duyduÄŸu zamanlarda kendileriyle konuÅŸmayÄ± bÄ±rakÄ±yorlar.Â Yapacak tek bir ÅŸey var.Â HayatÄ±nÄ±za yeni bir dil katmak, yani Ã§ocuÄŸunuzun dilini Ã¶ÄŸrenmek.

Ebeveynler konuÅŸma tarzlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeyi nasÄ±l Ã¶ÄŸrenebilirler?

Bu yeni dil Ã¶ÄŸrenimi tÄ±pkÄ± ergenlik dÃ¶nemindeki Ã§ocuÄŸunuz gibi argo kullanarak konuÅŸmanÄ±zÄ± gerektirmiyor. BazÄ± ebeveynler bunu komik bir yaklaÅŸÄ±m olarak gÃ¶rÃ¼yorlar ancak bu iletiÅŸim tarzÄ± yoÄŸun ÅŸekilde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, Ã§ocuÄŸunuza ve iliÅŸkinize olumsuz yansÄ±malar olabilir. Â

Ergenlikte Ã§ocuÄŸunuza yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmeniz ÅŸart.Â ArtÄ±k eski kalÄ±plarÄ±nÄ±za gÃ¼venemezsiniz.Â Bir zamanlar aile iÃ§inde gÃ¼lÃ¼ÅŸmelerinize ortam yaratan ÅŸakalar, ÅŸimdi Ã§ocuÄŸunuzun ya da sizin Ã¶fkelenmenize neden oluyor. Ona sarÄ±lma, saÃ§larÄ±nÄ± okÅŸama talebiniz sizi kendinden hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±rmasÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±k buluyor. Ã–yleyse, yeni bir iliÅŸki kurmanÄ±n ve onun dilinden konuÅŸabilmenin yollarÄ±na birlikte bakalÄ±m.

Ergen Ã§ocuÄŸunuzla konuÅŸmalarÄ±nÄ±z sadece kÄ±sa ve Ã¶z olduÄŸunda iÅŸlevseldir. Her ÅŸeyi tek bir konuÅŸmaya sÄ±ÄŸdÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸmayÄ±n. Zamana yayÄ±lmÄ±ÅŸ birÃ§ok kÄ±sa konuÅŸma, destansÄ± konuÅŸmalardan Ã§ok daha etkilidir. UnutmayÄ±n, sohbet bir ders deÄŸildir.Â Ä°yi bir konuÅŸma yapmak iÃ§in iki istekli katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n olmasÄ± gerekir. Bu nedenle ergen Ã§ocuÄŸunuza nÃ¶tr veya mutlu bir zamanda yaklaÅŸÄ±n, olumsuz duygular ve negatif bir enerjiyle yÃ¼klÃ¼ olduÄŸunuz zamanlarda deÄŸil!

Ergen Bireyle Ä°letiÅŸimde 5 AÅŸamalÄ± Model

Ä°letiÅŸimi planlayÄ±n, sakin kalÄ±n: Anne-babalar iÃ§in, ergen birey ile konuÅŸmanÄ±n en zor kÄ±smÄ± nasÄ±l baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± bilmemektir. Ergenin kendini iletiÅŸime tamamen kapatmasÄ±ndan korkan anne-baba, bazen zorlu sohbetleri tamamen atlayabilir ya da en Ã¶nemli bilgileri erteleyebilir. Bu iletiÅŸim sorunu krizler doÄŸurabilir. KonuÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z konuyu ve konuÅŸma zamanÄ±nÄ± mutlaka net ÅŸekilde planlayÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hiÃ§bir genÃ§, haberi olmadan ve fikri alÄ±nmadan planlanan durumlardan hoÅŸlanmaz. Kendini pusuya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ gibi hissetmesine neden olmayÄ±n. KonuÅŸmanÄ±za kiÅŸisel bir soru sorarak baÅŸlamak yerine konu hakkÄ±nda sakin bir tavÄ±r, nazik bir ses tonuyla merakÄ±nÄ±zÄ± ifade ederek baÅŸlayÄ±n. Ã–rneÄŸin; "Alkol/sigara hakkÄ±nda konuÅŸmamÄ±z lazÄ±m.Â Denemedin, deÄŸil mi?" ÅŸeklinde bir cÃ¼mle ile iletiÅŸime baÅŸlamak yanlÄ±ÅŸ tercih olacaktÄ±r. "GeÃ§en gÃ¼n genÃ§lerle ilgili bir haber okudum ve yazanlarÄ±n gerÃ§ek olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ettim.Â Sana sormak istiyorum. Senin yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklar, anne-babalarÄ±nÄ±n alkol/sigara kullanÄ±mÄ±na aÅŸÄ±rÄ± tepki verdiklerini mi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar?" diye sorarak, sakince iletiÅŸime baÅŸlamak doÄŸru olacaktÄ±r.

Empati kurun: Ergen Ã§ocuÄŸunuzla konuÅŸmak istediÄŸinizde, otomatik olarak savunmacÄ± bir tavÄ±r takÄ±nabilir. Ama siz sohbete empati ve anlayÄ±ÅŸ ile baÅŸlayarak, onun savunmacÄ± tepkilerini etkisiz hale getirebilirsiniz. Kendi iÃ§inizde, Ã§ocuÄŸunuzun bugÃ¼n olduÄŸu yaÅŸlara dÃ¶nmek ve o zamanlarda neler hissettiÄŸinizi, neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±, genÃ§ olmanÄ±n nasÄ±l bir ÅŸey olduÄŸunu hatÄ±rlamak aynÄ± dilden konuÅŸabilmenin gÃ¼zel bir yoludur.Â â€˜Ben senin yaÅŸÄ±ndayken alkol/sigaraya ulaÅŸabileceÄŸim bir yer yoktu ama birÃ§ok insanÄ±n alkol/sigara kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlÄ±yorum.Â Hatta alkol/sigara ÅŸirketleri Ã§izgi film karakterleri kullanarak Ã§ocuklara yÃ¶nelik reklam bile yapmÄ±ÅŸtÄ±.â€™ dediÄŸinizde Ã§ocuÄŸunuz hem ÅŸaÅŸÄ±racak hem de sizin onunla benzer bir dilden konuÅŸtuÄŸunuzu fark edecektir. Bu onun Ã¶fkelenmesini ya da savunmaya geÃ§mesini Ã¶nleyecek, sohbetinizi devam ettirmenize yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r.

SorularÄ±nÄ±zÄ± doÄŸru ÅŸekilde sorun:Â Ã‡ocuÄŸunuzun bir konu hakkÄ±nda neyi bilip bilmediÄŸini veya ne hissettiÄŸini merak ediyorsanÄ±z, aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde bunu sorun. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun hatalarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karmak ya da onu yargÄ±lamak iÃ§in deÄŸil, onu anlamak ve rehberlik edebilmek iÃ§in sorular soruyorsunuz. AslÄ±nda ona karÅŸÄ± ne kadar sakin ve yargÄ±lamayan bir dinleyici olabileceÄŸinizi Ã§ocuÄŸunuza gÃ¶stereceksiniz. Bir taraftan da merak ettiÄŸiniz sorularÄ± soracak, Ã§ocuÄŸunuzun Ã§evresine ve yaÅŸantÄ±larÄ±na dair gerekli bilgileri edinmiÅŸ olacaksÄ±nÄ±z. Â Ã–rneÄŸin;Â â€˜Alkol/sigara kullanÄ±mÄ±nÄ±n kalÄ±cÄ± saÄŸlÄ±k etkileri hakkÄ±nda bir ÅŸeyler okudun mu?â€™ sohbete davet eden bir sorudur ve Ã§ocuÄŸunuzun deneyimlerine dair bir kapÄ± aÃ§ar.

DuyduklarÄ±nÄ±z iÃ§in onay alÄ±n: Sorunuzu doÄŸru ÅŸekilde sordunuz ve cevabÄ± ondan aldÄ±nÄ±z. Merak ettiÄŸiniz konuya dair Ã§ocuÄŸunuzun ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ondan duyduktan sonra, tam olarak anladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan emin olmalÄ±sÄ±nÄ±z. VerdiÄŸi cevabÄ± ona tekrar duyurmalÄ±sÄ±nÄ±z..Ââ€˜Okul iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda alkol/sigara kullananlar var ancak benim tahmin ettiÄŸim kadar yaygÄ±n deÄŸil. DoÄŸru mu anladÄ±m seni?â€™ diyerek ondan onay beklemeli ya da cÃ¼mlelerinde deÄŸiÅŸiklik yapabilmesi iÃ§in fÄ±rsat vermelisiniz.

Ã–ÄŸÃ¼t ve tavsiyeler iÃ§in acele etmeyin:Â AslÄ±nda ergen Ã§ocuÄŸunuzla iletiÅŸimde bu son aÅŸamadÄ±r, ancak Ã§oÄŸu ebeveynin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerdir ve oldukÃ§a yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Bu yanlÄ±ÅŸ tercih yÃ¼zÃ¼nden konuÅŸmalarÄ±nÄ±z hÄ±zla raydan Ã§Ä±kabilir.Â 5 aÅŸamalÄ± modeli kullanarak, Ã¶nce Ã§ocuÄŸunuzu dinleyip onun gÃ¼venini kazanmalÄ±, bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±nÄ± ve deneyimlerini daha iyi anlayana kadar geri bildirim, tavsiye veya Ã¶ÄŸÃ¼t vermemelisiniz.

"Alkol/sigara kullanÄ±mÄ± konusunda endiÅŸeliyim ve bunun senin yaÅŸÄ±ndaki bazÄ± genÃ§ler iÃ§in cazip olabileceÄŸini biliyorum.Â Benim tavsiyem ÅŸu: Kendine ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na her zaman Ã¶zen gÃ¶stermelisin. EtrafÄ±nda zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± olan kiÅŸiler olursa, merak etmeye ve Ã¶ÄŸrenmeye devam edersin, denemek istersin. Bence alkol/sigara kullanÄ±mÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyleri araÅŸtÄ±rÄ±p, doÄŸru tercihler yapabilecek kadar akÄ±llÄ±sÄ±n. Gelecekte ÅŸimdiki sana teÅŸekkÃ¼r edeceÄŸin kararlar almak senin elinde. Bu konuyla ilgili daha detaylÄ± konuÅŸmak istersen ben buna her zaman hazÄ±rÄ±m, bunu bilmeni isterim.â€™ demek en doÄŸru yaklaÅŸÄ±m olacaktÄ±r."

Bu yaklaÅŸÄ±mÄ± her tÃ¼rlÃ¼ konu ve sohbetiniz iÃ§in kullanabilirsiniz.Â Zaman iÃ§inde pratik yaparak, doÄŸal ve sorunsuz bir ÅŸekilde bunu yapmaya baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z.Â Bunu kÄ±smen daha kolay gÃ¶rÃ¼nen konularla uygulamaya baÅŸlarsanÄ±z iÅŸiniz kolaylaÅŸÄ±r. KonuÅŸmasÄ± kolay ve dinleyen bir ebeveyn olursanÄ±z, Ã§ocuÄŸunuz iÃ§in giderek daha fazla gÃ¼venilir olabilirsiniz. BÃ¶ylece Ã§ocuÄŸunuz yaÅŸantÄ±larÄ±nda herhangi bir zorlukla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nda, onun iÃ§in gÃ¼venilir bir danÄ±ÅŸman ve etkili bir rehber olacaksÄ±nÄ±z.Â