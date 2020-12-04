Kemik suyunun faydaları ve ev yapımı kemik suyu tarifi

Kemik suyu vücudu enflamasyon kaynaklı hastalıklara karşı korumakta, özellikle içinde bulunan yaşlanma karşıtı mineraller sayesinde genç ve zinde kalmak isteyenlerin tercih edebileceği kaliteli bir besin kaynağı olmaktadır.

Bağırsak duvarının onarılmasında et ve kemik sularının yapıcı etkisi çok büyüktür. Kemik suyunun yapısında bulunan jelatin, doğal yağlar, mineraller, vitaminler, aminoasitler bağırsak duvarının tedavisinde son derece önemlidir. ‘Sızdıran bağırsak sendromu’ adı verilen tablonun iyileşmesinde kemik sularının rolü büyüktür. Bağırsak duvarındaki delikler, kemik suyu içindeki kolajen ile onarılabilir. Bu nedenle onlarca otoimmün hastalık, depresyon, kanser, diyabet gibi hastalığın tedavisinde destek olarak kemik suyu kullanılabilir.

Kemik suyunda bulunan, kolajen, kondroitin ve glikozamin, zayıflayan kıkırdak dokusunu güçlendirir ve kemik sağlığına destek olur.

Özellikle kadınların menopoz döneminde azalan östrojen seviyesine bağlı olarak kemik kırılganlığının arttığı yapılan çalışmalar ile görülmektedir. Bunun önüne geçebilmek daha güçlü kemik yapısına ve bağışıklık sistemine sahip olabilmek adına bu dönemde kemik suyu ve kemik suyundan yapılmış çorbaların tüketilmesi önerilmektedir.

Kemiğin içinde yer alan ilik, vücudun trombosit, eritrosit ve lökosit hücrelerinin çoğalmasına katkı sağlar. Kemik ilikleri soğuğa karşı koruyucudur. Bunun yanı sıra hastalık döneminde tüketildiğinde, enfeksiyonların olduğundan daha kısa sürede atlatılmasını sağlar.

Yapılan çalışmalara bakıldığında düzenli olarak kemik suyuna yapılmış çorba içildiğinde, tokluk süresinin daha da uzadığı ve buna bağlı olarak gün içinde alınan kalori miktarının daha az olup zaman içerisinde kilo vermeyi desteklediği görülmüştür.

Evde kemik suyu nasıl yapılır? İşte püf noktaları…

Özellikle bağdokuları ile birlikte ilikli kuzu veya dana kemiklerinin ortadan kırılmış halde olması ve ortalama 1- 1,5 kg kadar gelmesi yeterli olacaktır. İçine bir miktar da dana veya kuzu inciği eklenebilir.

Hazırlanışı:

-İlikli kemik suyu tarifi için ilk olarak kemiklerinizi büyükçe bir tencerede 1 saat bekletip sonrasında oluşan kanlı suyu dökün. Sonrasında temiz suyu kemiklerin üzerini örtecek kadar doldurun.

-Tencereyi ocağa alın, suyunuz kaynadığı zaman ocağın altını kısın. Kaynadıkça suyun yüzeyinde beliren kahverengi köpükler yani ‘kef’ adı verdiğimiz tabakayı kaşık yardımıyla üzerinden toplayın.

-Hiç köpük kalmayıncaya dek kaynatma işlemine devam edin. Ortalama 3 saat kaynadıktan sonra altını kapatın ve soğutmaya bırakın.

-Kemiklerin iliklerini ve etli kısımlarını ayıklayın, bunları kapalı bir kapta buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

-İlikleri ve etleri alınmış kemiklerin olduğu tencereyi temiz su ile doldurarak içine tuz, tane karabiber, defne yaprağı ve sirke ekleyip tekrar altını açıp kaynamaya bırakın.

-Bu aşamada içine isteğe bağlı olarak farklı baharatlar ve sarımsak, soğan ekleyebilirsiniz.

-Kaynamaya başlayınca ocağı kısın, kısık ateşte ortalama 12 saate kadar kaynatmaya devam edin.

-Pişme süresi dolduktan sonra altını kapatıp soğumasını bekleyin, ılıklaştıktan sonra kemik suyunu bir kepçe yardımıyla cam kavanozlara süzerek doldurun, soğuduktan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz.

Bu tariften elde ettiğimiz ilikli kemik suyunu yapacağınız çorbalarda ve birçok tarifinizde kullanarak vitamin ve mineralden zengin besinler elde edebilir, özellikle saç, cilt sağlığı ve bütün bağ dokulara destek bir tedavi sağlayabilirsiniz.