Duygusal zekânızı test edin

Duygusal zekâ seviyesi yüksek kişilerin ortak özellikleri

Stres yaratan durumlarda özdenetim sahibi olmak ve farkındalıkla hareket edebilmek.

Zorluklar karşısında kolay pes etmemek.

An’da kalabilmek.

Yapılması gereken şeylerde hızlıca harekete geçebilmek.

Diğer insanların hissettiklerini anlamaya çalışmak ve onların davranışlarını yorumlayabilmek.

Herkesin algısının ve olayları yorumlama şeklinin farklılığın kabulünde olmak, kimseye bir şeyi dikte etmemek.

Çatışmak yerine uzlaşmayı denemek.

Sürdürülebilir ilişkiler kurmayı hedeflemek.

Dürtülerini kontrol edebilmek.

Yapabileceklerinin farkında olmak.

Tecrübelerinden ve diğer insanların başına gelen şeylerden, kendine ders çıkarabilmek.

Doğru yaklaşımlar gerçekleştirmek için öğrenme temelli bir çalışma sistemini hayatına geçirmiş olmak.

Öz güven sahibi olmak.

Duygusal zekâ testi

Aşağıdaki soruları kendinize sorarak, duygusal zekâ seviyenizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sorulara “evet” veya “hayır” diyerek ilerleyiniz.

Kendinizi iyi tanıdığınızı düşünüyor musunuz?

Gelecek hedeflerinizin neler olduğunu ve bu hedeflere ulaşmak için yapmanız gereken şeyleri biliyor musunuz?

Tecrübelerinizden ders alarak aynı hatalara düşmemeyi başarabiliyor musunuz?

Beden dilinizi doğru kullanabiliyor musunuz?

Diğer insanların beden dilini yorumlayabiliyor musunuz?

Empati kurma konusunda başarılı mısınız?

Diğer insanların duygu ve düşüncelerine karşı duyarlı ve saygılı mısınız?

Uyumlu bir insan olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Sizce çevrenizdeki insanlar uyumlu olduğunuzu düşünüyorlar mıdır?

İstemediğiniz şeyleri insanlarla tartışmadan reddebiliyor musunuz?

Hislerinizi ifade edebilmekte kendinizi yeterli görüyor musunuz?

Her ne kadar haksızca yapılmış olsa da eleştirileri kişisel algılamayıp, normal karşılayabiliyor musunuz?

Değişimden korkmayıp, bilakis değişimi ister misiniz?

Negatif hislerinizi kontrol altında tutabilir misiniz?

Sabırlı olduğunuzu düşünüyor musunuz?

İkna kabiliyetiniz iyi midir?

Strese karşı dayanıklı mısınız?

Giriştiğiniz bir işte karşılaştığınız aksiliklere rağmen pes etmeden yola devam edebiliyor musunuz?

Yapılması gereken işlerde ataletten kurtulup, kendinizi harekete geçirmesini biliyor musunuz?

Öz güveniniz yüksek midir?

Yukarıdaki sorulardan “evet” yanıtını verdikleriniz sahip olduğunuz duygusal zekâ becerilerinizi gösterirken, “hayır” yanıtını verdikleriniz ise soruların bağlı olduğu konularda sosyal ve kişisel yetkinliklerinizi geliştirmeniz gerektiğini gösteriyor.