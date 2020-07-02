Amerikan Psikiyatri Birliği pedofiliyi en az altı ay boyunca tekrarlayan cinsel fanteziler, dürtüsel istekler ya da bir çocukla cinsel etkileşimi içeren davranışlar olarak tanımlamaktadır. Pedofili; yetişkin bir kimsenin çocukları cinsel açıdan çekici bulması, cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olması ve çocuklara yönelik cinsel istismar dürtüsü barındırmasıyla karakterize edilen psikoseksüel bir rahatsızlıktır.

Pedofilinin sebebi hem biyolojik hem de çevresel faktörlerle ilişkilidir. Beyindeki işlevsizliklerin pedofilinin gelişimi için önemli bir faktör olabileceğine dair vaka çalışmaları bulunmaktadır. Aşırı dürtüsellik, kendini kontrol etmede zorlanma ve mantıksal çarpıtmaların beynin bazı bölgelerdeki işlev sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çevresel faktörler incelendiğinde de cinsel yönelimleri belirleyen hastalıkların çocukluk dönemi deneyimleriyle bağlantılı olduğu görülmüştür. Cinsel istismar yönelimi olan kişilerin önemli bölümünün çocuklukta yaşadığı travmatik deneyimler göze çarpmaktadır. Çocuklara cinsel saldırıda bulunan birçok pedofili kendi çocukluğunda yaşamış olduğu olumsuz deneyimi tekrar yaşayıp mağduriyetten egemenliğe geçiş yapmak ister. Beyindeki işlevsizlikler, travmatik yaşantılar, çarpıtılmış cinsel istekler giderek kişinin psikolojisini ele geçirir.



Pedofilik bireyler genellikle çocuğun ve ailenin güvenini kazanıp çocuklara yakın olabilecekleri meslekleri ve konumları seçerler. Çocuklara gösterdikleri ilgiyi etraflarındaki yetişkinlere göstermezler. Davranışlarında genellikle zor kullanmadıkları; masum dokunma, uygunsuz dokunma ve açık resimler gösterme gibi farklı manipülasyon teknikleri uyguladıkları gösterilmiştir. Genellikle çocuklarla temas etmenin yollarını bulma, planlama ve stratejiler uygulama becerileri gelişmiştir. Cinsel istismara uğrayan çocukların yüzde otuzu bir aile bireyi tarafından istismar edilmiş olup bu çocukların yüzde altmışı tanıdıkları yetişkinler tarafından istismara maruz bırakılmışlardır.



Bir tedavisi var mı?



Pedofilinin kesin bir tedavisi yoktur. Pedofili ile ilişkili cinsel dürtüler hiçbir zaman kalıcı olarak kaybolmayabilir. Bu nedenle günümüzde uygulanan tedaviler başka suçları önlemeye odaklanmaktadır. Son yıllardaki araştırmalar, psikoterapi ve ilaç tedavisinin, pedofilide en etkili tedavi yöntemini oluşturacak şekilde birleştirilebileceğini ortaya koymaktadır.

Anne babalar ve eğitimciler dikkat!



Cinsel istismar hastalıktan öte cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen bir suçtur. Cinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal alanlarda ileri boyutlara taşınabilen istismarın kesinlikle affı yoktur. Çocuklar kolayca güven duydukları, korkutulabildikleri ve kandırılabildikleri için istismara açıktır. Anne baba ve eğitimcilerin mahremiyet, özel bölge, dokunma gibi konularda çocuklarını bilgilendirmesi önemlidir. Sosyal platformlar ya da internetten üzerinden erişilen görseller, videolar, şahıs hesapları, oyunlar ile ilgili kontrollerin de dikkatle yapılması gerekir.