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Haberler>Yazarlar>Buse Çapkınoğlu>PRP nedir?

Yazarlar
Fotoğraf: iStock
20.10.2020 - 11:49 |  Son Güncelleme:

PRP nedir?

Buse Çapkınoğlu
Buse Çapkınoğlu
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr
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Buse Çapkınoğlu
Buse Çapkınoğlu
busekilin@gmail.com
PRP nedir?
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PRP ya da trombosit bakımından zengin plazma tedavisi, kişinin kendisinden alınan kanın çeşitli işlemlerden geçirilerek vücutta tedavisi planlanan dokulara enjeksiyonu şeklinde uygulanan tedavi yöntemidir.

Saç dökülmesi ve cilt gençleştirme gibi estetik sorunlara yönelik yapılabileceği gibi yaralı tendonların, bağların, kasların ve eklemlerin iyileşmesini hızlandırmak için de kullanır.

PRP tedavisi nasıl yapılır?

PRP tedavisinin tamamlanması yaklaşık 30-40 dakika sürer, hastanın kanının bir tüpte toplanmasıyla başlar. Trombosit bakımından zengin plazma, tam kanın diğer bileşenlerinden santrifüj yöntemi ile ayrılarak kullanılır. Çünkü trombositler, yaralı dokuları onarmak için gerekli olan büyüme faktörleri için doğal bir rezervuar görevi görür. Trombositlerin salgıladığı büyüme faktörleri, kolajen üretimini ve tendon kök hücrelerinde gen ve protein ekspresyonunu artırarak doku iyileşmesini uyarır. Bu büyüme faktörleri ayrıca kan akımını hızlandırır ve kıkırdakların daha sert ve esnek hale gelmesini sağlar.

PRP enjeksiyonları farklı şekillerde yapılabilir. Örneğin saç dökülmesi için kafa derisine enjeksiyon yapılmadan önce gerekli görülürse lokal bir uyuşturucu solüsyonu olan lidokain uygulanır. Bunun için tedavi seansına biraz erken gelinmesi gerekebilir. Genellikle enjeksiyona bağlı ağrıyı azaltmak için PRP ile bir lokal anestezik ilaç karıştırılır. Bazen cerrahi işlemle birlikte PRP enjeksiyonu yapılabilir.

PRP nasıl uygulanabilir?

Kişiden alınan kan ile elde edilen plazmalarda tüpün dibinde kalan kısım pıhtı hücrelerinden ve büyüme faktörlerinden en zengin kısımdır. PRP tedavisinde elde edilen plazma ciltte sorunlu bölgede minik iğneler yardımı ile uygulanır. Fraksiyonel lazer, fraksiyonel radyofrekans uygulamalarından sonra PRP serumu cilde sürülebilir. Bu sayede, PRP açılan gözeneklerden kolayca emilir.

PRP tedavisi sonrası normal hayata dönüş ne zaman olur?

PRP tedavisi sonrası normal hayata dönüş hemen işlem sonrası olmaktadır. Herhangi bir bekleme süresi olmamaktadır.

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Buse Çapkınoğlu
Buse Çapkınoğlu
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr
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