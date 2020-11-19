Meme büyütme ameliyatı nasıl yapılır?

Memelerin küçüklük problemi genetik nedenlere bağlı olarak yapısal, doğum sonrası veya kilo alıp verme sonrası oluşabilir. Ameliyat olmaya karar verdiyseniz mutlaka memelerinize ait görüntüleme tetkiki yapılmalıdır. Eğer 1 yıl içinde yapıldıysa tekrarlanmasına gerek olmayabilir.

Muayene sırasında hekiminize memelerinizin olmasını istediğiniz büyüklük ve şekli net olarak ifade etmelisiniz. Hekimin yapacağı bazı ölçümler doğrultusunda sizin için uygun olan hacim ve şekil belirlenecektir.

Meme büyütme ameliyatı çoğunlukla silikon meme protezleri ile yapılmaktadır. Ameliyat çoğunlukla meme altı oluğundan kesi ile yapılmaktadır. Fakat bazen meme başı çevresinde de kesi yapılmaktadır. Bu karar muayene sırasında hekiminiz tarafından verilmektedir.

Hastanın yaşı, mevcut meme dokusu, cilt yapısı gibi etkenlere bağlı olarak silikon protezler kas altına, meme dokusu altına veya dual plana (kas ve meme dokusu altı) yerleştirilebilir.

Ameliyat genel anestezi altında genellikle 1-1,5 saat süreyle gerçekleştirilmektedir. Hastaneden taburculuk süreniz 24 saat olup, 2-3 gün içinde günlük yaşamınıza dönebilirsiniz.