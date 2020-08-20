Bu yazımda genital bölge estetiği ile ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt vermek istedim.

Genital bölge estetiği nedir?

Kadınlarda genital bölgeye yapılan işlemler yağ enjeksiyonları ile cinsel bölgenin ve dış dudakların dolgunlaştırılması, dışarı sarkan iç dudakların kısaltılması, vajinanın daraltılması, G noktasının belirginleştirilmesi ve genital bölgenin renginin açılmasıdır. Erkeklerde yapılan işlemler ise penis kalınlaştırılması ve uzatılmasıdır.

Genital bölge estetiği işlemleri kimlere yapılır?

Cinsel organlarının şeklinden ve görünümünden memnun olmayan, işlevsel olarak sorun yaşayan tüm hastalara genital bölge estetiği yapılabilir. İşlem öncesinde hastalarda cinsel fonksiyon bozukluğu olup olmadığı ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmelidir. Ayrıca hastalar ruhsal açıdan da değerlendirilmeli, kişilik sorunları olan hastalar önce psikolojik destek tedavisine gönderilmelidir.

Kadınlarda genital bölge estetiği nasıl yapılır?

Kadın hastalarda genital bölgeye yapılabilecek birçok işlem vardır. Bunlar hastanın ihtiyacına göre tek başına ya da bir arada uygulanabilirler.

-Yağ enjeksiyonları: Kilo verme sonrasında, yaşın ilerlemesi ile, bazen de yapısal olarak genital bölge yağ dokusunu kaybeder, pubik bölge dolgunluğunu kaybeder, dış dudakların içi boşalır ve pörsür. Bu hem görüntü olarak rahatsız edicidir, hem de dış dudaklardaki gevşeklik kadında ve partnerinde cinsel hazzı azaltabilir. Vücudun başka bir bölümünden alınan yağ dokusu işlemden geçirilerek saflaştırılır ve hem pubik bölgeye, hem de dış dudaklara verilir. Böylelikle dolgun ve genç bir görünüm elde edilir.

-Labioplasti: İç dudakların gereğinden fazla uzun olması ve dışarı sarkması hem estetik açıdan kötü bir görünüm oluşturur, hem de cinsel ilişki sırsında ağrıya yol açabilir. Uzun iç dudaklarla cerrahi bir işlemle kısaltılır. Ancak bunu yaparken vajinanın doğal yapısı da korunmalıdır.

-Vajinoplasti: Özellikle doğumlar sonrasında vajina duvarları elastikiyetin kaybeder ve gevşer. Bu durum hem kadında, hem de partnerinde cinsel hazzın azalmasına yol açar. Basit bir cerrahi işlemle vajina daraltılarak bu sorun giderilebilir.

- G noktası enjeksiyonları: Bazı araştırmacılar vajinal orgazmın vajinanın ön duvarında yer alan bir bölgenin uyarılması sonucu olduğunu iddia etmektedirler. Bu noktanın hyaluronik asit enjeksiyonları ile dolgunlaştırılması vajinal orgazmın daha yoğun ve güçlü yaşanmasını sağlar.

- Renk açma işlemleri: Genital bölgede aşırı pigmentasyonu olan kadınlarda kimyasal soyma yöntemi ile renk açılması sağlanabilir.

Erkeklerde genital bölge estetiği nasıl yapılır?

Erkek hastaların en büyük talebi penis büyütme yönünde olmaktadır. Bunun için üç temel işlem yapılır. Özellikle şişman hastalarda pubik bölgeye liposuction yapılarak yağın içerisine gömülmüş olan penis belirginleştirilir, penisi leğen kemiğine bağlayan bağ (ligaman) kesilerek penis uzatılır ve yağ enjeksiyonları ile kalınlaştırılır.

Ameliyat öncesinde neler yapılmalı, neler yapılmamalı?

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi, genital bölge estetiği ameliyatlarında da ameliyattan 3 hafta öncesinde aspirini ve sigarayı kesmek gerekmektedir. Son 1 haftada kanı sulandırabilecek ilaçlardan ve benzeri maddelerden uzak durmak gerekmektedir.

Kullanılmaması gerekenler:

Bazı ağrı kesiciler

Ginseng, ginko biloba, co-enzim Q gibi maddeler içeren multivitamin hapları

Yeşil çay, keten tohumu, kiraz sapı, domates çekirdeği gibi bitkisel ürünler

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Genital bölge estetiğinde anestezi gerekir mi?

Genital bölge estetiği ameliyatları ameliyathane ortamında ve genel anestezi ya da sedasyon altında gerçekleştirilir. G noktasına hyaluronik asit uygulamaları ise ofis ortamında gerçekleştirilebilir.

Genital bölge estetiği ne kadar sürmektedir?

Genital bölge estetiği ameliyatları, yapılan işlemlere bağlı olmak üzere 1-2 saat arasında sürer.

Genital bölge estetiği ameliyatları ağrılı mıdır?

İşlemlerin çoğu ağrılı değildir. Basit ağrı kesicilerle kontrol edilebilir.

Genital bölge estetiği sonrasında neler yaşanır?

Hastalar genellikle aynı gün evlerine gönderilir. İki gün sonra banyo yapmalarına izin verilir. Laboplasti ve vajinoplasti sonrası cinsel organların özel solüsyonlarla yıkanması gerekir. İlk birkaç gün oturup kalkarken dikkatli olunması gerekir. 3 hafta cinsel ilişki yasaklanır. Üçüncü haftadan sonra koşma dışında spora izin verilir. Altıncı haftadan sonra her türlü aktivite serbesttir.