Kolajen nedir, nasıl tüketilmelidir?

Derimiz başta olmak üzere vücudumuzun neredeyse her yerinde bulunan ve çok sayıda organın en değerli yapı taşlarında biri olan kolajen proteininin temel görevi, vücut bütünlüğünü korumak, eklem ve tendonları bir arada tutarak, bağ dokusunu güçlendirmektir. En fazla derimizde bulunan kolajen, organ ve dokuların sağlıklı kalmalarına yardımcı olur. Cildimize de dayanıklılık, esneklik ve canlılık kazandıran kolajen, vücudumuz için çok önemli bir proteindir.

4 tipi çok önemli

Kolajen proteininin 16 tipi bulunmaktadır. Ancak vücudumuz için özellikle 4 tipi çok önemlidir. Bunlar Tip 1, Tip 2, Tip 3 ve Tip 10 kolajendir. Diğerleri daha az bulunan kolajenlerdir. En önemli türlerinden bir cildimizde bulunan Tip 1 kolajendir. Çünkü Tip 1 eksikliği cildimizde kırışıklık, yıpranma ve selülit oluşumuna neden olur. Takviye olarak alındığında ciltte iyileşme başlar.



Tip 2 kolajen neden önemli?



Tip 2 kolajen ise eklemlerimiz için kıymetlidir. Özellikle spor yapanlarda eklem ve kıkırdak harabiyetine karşı Tip 2 kolajenin yeterli olması gerekir. Tip 10 adlı kolajen ise kemik kırıklarının onarımı için önemli rol üstlenir. Aynı zamanda büyüme çağındaki çocuklarda sağlıklı kemik gelişimi için Tip 10 kolajeninin yeterli olmasına dikkat etmek gerekir. Tip 3 kolajen de organ fonksiyon kayıpları, kalp krizi, damar hastalıkları, damar tıkanıklığına bağlı felç, beyinde yapısal olan hastalıklar açısından çok önemlidir.

Hangi kolajen nasıl tercih edilmeli?



Günümüzde kolajen yönünden çok zengin olan kemik suyu başta olmak üzere dışarıdan takviye almak çok yaygındır. Ancak eş, dost ve eczacı tavsiyesiyle asla kolajen alınmamalıdır. Kolajen takviyeleri yaşınıza, cildinizin yapısına ve sağlık durumunuza göre tercih edilmelidir. Dolayısıyla alınacak kolajenin içeriğindeki etken maddenin sizin rahatsızlığınıza iyi geliyor olması gerekmektedir. Bu nedenle tercih edeceğiniz kolajenin size uygun olup olmadığını gösteren analiz raporlarının olmasına dikkat etmelisiniz. Kolajen takviyesi almadan önce doktorunuza danışmayı da ihmal etmemelisiniz.



Kaç çeşit kolajen takviyesi var?

Kemik suyu, toz ve sıvı olmak üzere bilinen üç çeşit kolajen takviyesi bulunmaktadır. Doktorunuzun önerisiyle hangi rahatsızlığınız varsa ona göre tercih yapılmalıdır. Kemik suyu iyi hazırlanırsa etkili bir kolajendir.

Kolajenli kemik suyu nasıl hazırlanır?

Doğru kemik suyu hazırlamak için bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekmektedir. Öncelikle etli kemikleri bir suyun içine koyun ve kilosuna göre suyunu ayarlayın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı mum alevi kıvamına alıp, 6 saat pişirin. Hiçbir aşamada düdüklü tencere kullanmayın. 6 saatin ardından etleri ve ilikleri kemiklerden ayırın. Suyun içine tekrar kemikleri koyup, bir bardak sirke ekleyin. Kaynamaya başladığında mum alevinde bu kez 18 saat kaynatın. Bu işlemler sonrasında kemik suyumuz hazır. Buzdolabında 1 hafta, derin dondurucuda ortalama 3 ay muhafaza edebilirsiniz. Kemik suyundan günde 1 bardak tüketirseniz muhteşem bir kolajen takviyesi almış olursunuz.

Toz kolajenler nasıl kullanılır?

Size uygun olduğu belirlenen toz kolajenleri, içme suyuna ekleyerek tüketebilirsiniz. Suyu kaynatmayın ve içme suyu olmasına dikkat edin. Doktorunuzun önerdiği ölçüde günde bir veya iki bardak içebilirsiniz.