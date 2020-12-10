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Yazarlar
Fotoğraf: PxHere
10.12.2020 - 16:38 |  Son Güncelleme:

Dulavrat otu nedir, faydaları nelerdir?

Buğra Adil Buyrukcu
Buğra Adil Buyrukcu
Sağlıklı Yaşam Uzmanı
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Buğra Adil Buyrukcu
Buğra Adil Buyrukcu
bugra.buyrukcu@gmail.com
Dulavrat otu nedir, faydaları nelerdir?
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Alternatif tıbbın vazgeçilmez bitkileri arasında yer alan dulavrat otu, içeriğinde bulunan antioksidanlar nedeniyle doğal bir antibakteriyeldir. Bu önemli özelliği, dulavrat otunun romatizma, soğuk algınlığı ve sedef rahatsızlığı gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmasına olanak sağlamıştır.

Çin, Amerika ve Avrupa'da yıllardır kullanılan ve alternatif tıpta da önemli bir yere sahip olan dulavrat otu, insan sağlığına oldukça yararlı bir bitkidir. İçerdiği etken maddelerin antioksidan, ateş düşürücü, antimikrobiyal ve idrar söktürücü özelliklere sahip olması nedeniyle dulavrat otu, birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Papatyagillere ait bir çiçek türü olan dulavrat otu, dikenli bir bitkidir. Yaz aylarında mor çiçek açan bu bitkiyle yol kenarlarında sıkça karşılaşabilirsiniz. Ancak doğal bir antibakteriyel olmasına karşın bu otun bazı durumlarda tüketilmesi zararlı olabilir. Bu nedenle kullanılmadan önce mutlaka bir fitoterapi uzmanı hekime danışılmalıdır.

Dulavrat otunun faydaları nelerdir?

-Yapılan çalışmalar, dulavrat otu detoksunun organ sağlığını iyileştirmeye destek verdiğini göstermektedir.

-Kanın temizlenmesine yardımcı olur. Bu özelliği nedeniyle dulavrat otu, 17'nci yüzyıl Avrupa'sında uzmanlar tarafından zührevi hastalıklarda kullanılmıştır.

-İltihap gidericidir ve vücuttaki serbest radikallerin gelişmesine engel olma özelliği bulunur.

-Dulavrat otu, ayrıca cilt derisinin elastikiyetini korumasını sağlayarak, cildi güzelleştirir.

-Dulavrat otu, inülin adı verilen çözünür ve prebiyotik bir lif içerir. İnülin, sindirimin iyileştirilmesine yardımcı olur ve doğal olarak kan şekeri seviyesini de düşürür.

-Romatizma ve gut ağrılarını giderir. Uluslararası Romatizmal Hastalıklar Dergisi'nde yayımlanan bir çalışma, dulavrat otunun eklem rahatsızlığı olanlara iyi geldiğini göstermiştir.

-İçeriğinde bulunan sülfürin maddesi nedeniyle sedef hastalığının tedavisinde kullanılır. Akneli ciltlere de iyi gelir.

-İdrar söktürücüdür.

-Saç çıkmasını hızlandırır. Kepeklenmeyi de azaltır.

-Sindirimi kolaylaştırır.

Dulavrat otu nasıl kullanılır?

Hazırlaması kolay olan dulavrat otu çayı günde 1 veya 2 kez tüketilmelidir.

Malzemeler

-1 tatlı kaşığı dulavrat otu kurusu
-200 ml sıcak su

Hazırlanışı

-200 ml sıcak su içine 1 tatlı kaşığı dulavrat otunu atın ve bir cezve içinde 5 dakika kadar kaynatın.

-Daha sonra çayınızı birkaç dakika dinlendirin.

-Demlenen çayınızı süzgeç yardımıyla süzün. Daha sonra çayınızı tüketebilirsiniz.

Dulavrat otu yağı nasıl kullanılır?

Dulavrat otundan hazırlanan bitkisel yağ, saç bakımında sıkça kullanılır. Saçlara vitamin ve hacim katan dulavrat otu yağı kepeklenme, saç dökülmesi ve saç diplerinde kaşıntı gibi sorunlara da iyi gelir.

Bunlara dikkat!

Dulavrat otunun kanı sulandırma özelliği vardır ve bu nedenle kan sulandırıcı ilaç alırken tüketilmesi sakıncalıdır. Gebelik ve emzirme döneminde olan kadınların bu otu tüketmeden önce doktorlarından onay alması gerekir. Alerjik reaksiyonlara neden olabileceği için alerjisi olan kişiler bu otu tüketmemelidir. Dulavrat otunun bağırsakları harekete geçirme etkisi olduğundan dolayı ishal anlarında tercih edilmemelidir. Bitkilerden şifa sağlayabilmek için bilinçli bir şekilde tüketilmeleri gerekir. Bu nedenle dulavrat otunu denemeden önce mutlaka fitoterapi uzmanı bir hekime danışılması gerektiği unutulmamalıdır.

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Buğra Adil Buyrukcu
Buğra Adil Buyrukcu
Sağlıklı Yaşam Uzmanı
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