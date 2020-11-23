Bitkisel ürünleri kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Tüm dünyayı paniğe sürükleyen koronavirüs salgını ve kış hastalıklarının ortaya çıkması, milyonlarca kişinin şifalı bitkiler satın almak için aktarlara akın etmesine neden oluyor. Bitkiler, şifa kaynağı olmaları nedeniyle binlerce yıldır hastalıkların tedavilerinde ve hastalıklardan korunmak amacıyla kullanılıyor. Bitkilerle tedavi, modern tıbbın da ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak şifalı bitkileri satın alırken ya da tüketirken bazı kriterlere ve kurallara uymanız gerekiyor. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir, şifa ararken sorun yaşayabilirsiniz. Doğal olan, her zaman güvenli olan demek değildir. Özellikle bitkisel bir ürünü tedavi amaçlı kullanmadan önce, sağlığınıza zarar vermemek adına mutlaka bir fitoterapi uzmanı hekime danışmayı ihmal etmemelisiniz.

Güvenilir yerlerden temin edin

Bitki çaylarını güvenilir kaynaklardan satın almanız çok önemlidir. Bunun yanı sıra ihtiyaca yönelik doğru bitkiyi aldığınızdan da emin olmalısınız. Piyasada birçok ürünün özellikle pazarlarda açıkta satıldığını görüyoruz. Açıkta satılan ürünlerin doğru bitki olduğundan emin olamayız. Bu nedenle ambalajlanmış ve üzerinde etiketi olan ürünleri almayı tercih etmelisiniz. Bitkilerin türü, nereden toplandığı, günün hangi saatinde toplandığı, içerisindeki aktif maddelerin farmakope standartlarına uygun olup olmadığı da çok önemlidir. Bir örnek vermek gerekirse; yol kenarından veya sanayi bölgelerine yakın yerlerden toplanan bitkilerde kurşun ve cıva gibi ağır metallere sıkça rastlanmaktadır. Bu bitkileri kullanan kişilerde ağır metaller, etkili dozlara ulaştıklarında tiroid ve kısırlık gibi ciddi hastalıkların yanı sıra ölümlere de yol açabilmektedir. Bu sebeple satın aldığınız bitkinin doğru ve güvenilir olduğuna çok dikkat etmelisiniz.



Bitkiler doğru şekilde muhafaza edilmeli



Şifa kaynağı olan bitkilerin doğru şekilde saklanması ve muhafaza edilmesi de çok önemlidir. Piyasadan aldığımız ürünlerin birçoğunun açıkta satıldığını, poşetlerin içerisinde olduğunu görüyoruz. Ancak tıbbi bitkiler güneş, ısı ve nem gibi dış faktörlerden olumsuz etkilenebiliyor. Bu dış etkenler nedeniyle bitkinin içeriğindeki etken madde de bozulabiliyor. Hatta nemli koşullarda saklanan bazı bitkilerde aflotoksin denilen bir kanserojen madde ürüyebiliyor. Bu nedenle açıkta satılan ürünlere karşı temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Aldığımız bitkileri evimizde de doğru şekilde saklamamız önemli. Bitkileri mümkün olduğu kadar hava almayan kapalı kutularda saklayalım. Karanlık ortamda güneş görmemesi ve sıcakta kalmaması da önemlidir.

Bitki çayları nasıl tüketilmelidir?

Bitki çaylarını tüketirken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri, çayları gün içinde çok fazla içmemektir. Özel karışımlar içeren bazı çayların fazla tüketilmesi vücudumuzda çeşitli toksik etkiler yaparak, karaciğer ve böbrekte hasar oluşturabilir. Her bitkinin hazırlanma yöntemi de farklıdır. Bazı bitkiler sert kabukludur bazıları ise daha narin yaprak yapısına sahiptir. Her bitkiyi aynı yöntemi kullanarak hazırlayamazsınız. Bitkilerin bazıları soğuk suda çözdürülerek tüketilirken, bazılarını sıcak suda demlemeniz gerekir. Bazı bitkiler ise kaynatılmalıdır. Bu nedenle bitki çayı tüketirken uyarılara dikkat etmeniz sağlığınız açısından önemlidir. "Bitkisel ürünler, doğal olduğu için zararsızdır" düşüncesi maalesef ki yanıltıcıdır.

Başka ilaçlarla etkileşimi tehlikeli sonuçlara yol açabilir

Bitkisel ürünlerle aynı anda kullanılan ilaçların etkileşimleri de göz ardı edilmemesi gereken konulardan biridir. Çünkü bitkisel ürünlerin bazıları ilaçların etkilerini azaltabilme ya da artırabilme etkisine sahiptir. Bitkisel ürünlerin belirli ilaçlarla birlikte kullanılması, zehirleyici bir etkinin de ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin; kan sulandırıcı ilaçlar alınırken papatya, physillium, sarımsak, zencefil, ginkgo gibi bitkisellerin kullanımı, kanama riskini artırmaktadır. Bu nedenle bitkisel ürünler, komşu ve arkadaş tavsiyelerine göre değil, bu konuda eğitimli bir hekim kontrolünde kullanılmalıdır.



Kimler dikkat etmeli?



Kullanılmakta olan bitkisel ürünler, bazı hastalık durumlarında güvenli değildir. Bu ürünler, özellikle yaşlı kişilerde tehlikeli olabilmektedir. Özellikle aşağıda belirtilen sağlık sorunlarını yaşayan kişilerin, doktorlarına danışmadan bitkisel kaynaklı ürünleri kullanmamaları gerekir.



-Kanama bozukluğu problemi olanlar

-Kanserli hastalar

-Şeker, hipertansiyon ve kalp hastalığı olanlar

-Prostat rahatsızlığı olanlar

-Karaciğer ve böbrek hastalığı olanlar

-Sarası (epilepsi) olanlar

-Psikiyatrik hastalığı olanlar

-Felçli hastalar

-Tiroid hastalığı olanlar

-Hamileler ve emziren anneler