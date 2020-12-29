Yabancı uyruklu vatandaşların ülkemizde miras hakları

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunumuz yabancılarla ilgili hukuki işlemler açısından bir çatı kanun hükmündedir. Miras durumları ile ilgili düzenlenen 20.maddede de mirasın ölen kişinin vatandaşı olduğu hukuka bağlı olacaktır. Taşınmazlar açısından ise belirttiğimiz kanunda Türkiye’de bulunan taşınmazlarla alakalı Türk Hukukunun uygulanacağını vurgulamıştır.

Türk Hukukunda da miras, ehil olmayanlar dışındaki herkesin mirasçı olabileceğini belirtmiştir. Aynı zamanda yine ehil olmayanlar haricinde herkesin vasiyet alacaklısı da olabileceği vurgulanmıştır. Yabancı olan kişiler doğrudan mirastan mahrum kalmazlar. Miras bırakan öldüğü anda hayatta olan, ehil olan ve mirastan yoksun bırakma sebepleri dışında kalan herkesin mirasçı olabileceği vurgulanmıştır.

Tapu Kanununda belirtilen taşınmaza sahip olma hükümleri mirasçı olan kişilere de kanuni yorumun dar yorumlanması şeklinde uygulama alanı bulur. Buna göre kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.

Yabancılarla ilgili ayni hak elde etme durumlarının kısıtlanabilmesi hükmü Anayasamızda madde 16’da düzenlendiği üzere temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir şeklindedir.

Yabancı gerçek kişilerin haricinde tüzel kişilerin taşınmaz elde etme durumları da elbette kanuni düzenleme ile sınırlandırılmıştır. Buna göre kendi ülkesinde tüzel kişiliğe sahip olan bir tüzel kişiliğin ancak ve ancak özel kanunlarda hüküm getirilmesi durumunda Türkiye’de taşınmaz elde edebileceği vurgulanmıştır. Aksi durumlarda kanuni düzenleme olmaksızın bir tüzel kişiliğin Türkiye’ye gelerek kendi ad ve hesaplarına taşınmaz alabilmesi söz konusu olamayacaktır.

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de bulunan bir taşınmaz ile ilgili miras talebinde bulunması için Türkiye’deki Sulh Hukuk Mahkemelerinden mirasçılık belgelerini alarak haklarını talep etme yoluna gitmeleri gerekmektedir.