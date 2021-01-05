Hayasızca hareketler (Teşhircilik) suçu

Hayasızca hareketler suçunda Türk Ceza Hukukumuz bireyin cinsel utanma ve tiksinme duygusunu korumak maksadıyla düzenleme meydana getirmiştir.

Türk Ceza Kanunumuz ilgili maddede “Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır” demektedir. Burada kanun karşı cins vurgusu yapmadığı için cinsel ilişki kapsamına giren her türlü ilişki dahil edilebilecektir. Yani söz konusu cinsel ilişkinin çok sayıda insan tarafından öğrenilmesine, görülmesine, duyulmasına yol açılması aleniyet varlığı için yeterlidir. Alenen cinsel ilişkiye girmek yalnızca halka açık alanlarda yaşanması anlamına gelmemektedir. Arabanın içerisinde cinsel ilişkiye girilmesi, işyerinde veya evde önlem alınmaksızın herkesçe görülebilecek şekilde cinsel ilişkiye girme yollarıyla da TCK 225 kapsamında belirlenen hayasızca hareketler olarak değerlendirme yapılabilir ve yaptırıma tabi tutulabilir.

Hayasızca hareket suçunda verilebilecek bir diğer örnek durumu ise cinsel organını gösterme fiilidir. Bunun dışında çıplak şekilde gezmek, yatmak vb. fiiller de hayasızca hareket suçunu oluştururlar.

Hayasızca hareket suçunun işlenmesi ile birlikte verilecek olan ceza adli para cezasına çevrilebilir. Ancak adli para cezasının ödenmemesi durumunda ceza tekrar hapis cezası şeklinde yaptırıma tabi tutulacaktır.

Hayasızca hareket suçu şikayete tabi olan bir suç tipi değildir. Yani kişilerin şikayeti olmaksızın savcılık bu durumu fark etmesiyle birlikte dosya oluşturacaktır. Ancak kişilerin şikayeti ile bahsettiğimiz bu inceleme daha sağlıklı ve yerinde yapılarak suçu işleyen fail cezalandırılabilecektir.

Hayasızca hareket suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Açılacak olan dava için ise suçun oluştuğu yerde bulunan Asliye Ceza Mahkemesi yetkili olacaktır.