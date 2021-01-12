MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriAyşe Okumuş Kanser hastaları için beslenme önerileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler>Yazarlar>Ayşe Okumuş>Kanser hastaları için beslenme önerileri

Yazarlar
Fotoğraf: Ingimage
12.01.2021 - 15:21 |  Son Güncelleme:

Kanser hastaları için beslenme önerileri

Ayşe Okumuş
Ayşe Okumuş
Radyasyon Onkolojisi / Dr. Öğr. Üyesi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayşe Okumuş
Ayşe Okumuş
ayseokm@gmail.com
Kanser hastaları için beslenme önerileri
Abone Olgoogle-news

Kanser çevresel ve genetik nedenlere bağlı olarak gelişen kontrolsüz hücre çoğalmasıdır. Çevresel faktörler arasında beslenme ve yaşam biçimi gibi unsurlar yer alır. Kanser beslenme ile doğrudan ilişkilidir ve beslenmeye bağlı olarak kanser gelişim oranı %35 olarak saptanmıştır.

-Lifli gıdaların bağırsak kanserlerini önlediği bilinmektedir. Ayrıca çok et, yağ ve süt mamullerini tüketen insanlarında meme, bağırsak kanserleri ile koroner kalp hastalıkları riski daha yüksektir. Yağsız etler, örneğin, balık ve tavuk kırmızı etin yerine tercih edilmelidir.

-Tuzun midede mukozayı zayıflatarak mide ve yemek borusu kanseri riskini arttırdığı bilinmektedir. Dolayısıyla kanserli hastalarda beslenme ile ilgili konulara her zaman önem verilmelidir.

-Kanser hastasının beslenmesindeki amaç; beslenme yetersizliklerini önlemek, kilo kaybını en aza indirmek,  sıvı-elektrolit dengesini sağlamak ve sürdürmektir. Kanser hastasının radyoterapi ve kemoterapi tedavisinde günlük alması gereken sıvı miktarı normale göre 1000-1500 ml. arttırılmalıdır. Çünkü tedavide hedeflenen tümör hücresi yıkımına bağlı olarak ortaya çıkan artıklar böbreğin yükünü arttırmaktadır. Eğer sıvı miktarı arttırılmazsa böbrek yetmezliğine neden olabilmektedir.

-Kolon, meme ve prostat kanserlerinin oluşumundan diyetteki yağ dengesi sorumlu tutulmaktadır. Aşırı yağlı diyet kansere zemin hazırlar. Bu nedenle  tahıl, sebze ve meyveler diyette yeterince bulunmalıdır. Doğal koruyucu besinler olan lahana, Brüksel lahanası, karnabahar, turpgillere yer verilmelidir.

-Aşırı tuz tüketimi, salamuralar, turşu ve tütsülenmiş besinler, işlem görmüş sosis, salam gibi ürünlerden kaçınılmalıdır. Bu ürünlerin  mide ve yemek borusu kanserlerinde etkili olduğu bilinmektedir. Aşırı karbonhidratlı besinler (şeker, nişasta gibi) tüketilmemelidir. Ayrıca diyetin yeterli ve dengeli miktarda vitamin ve mineral içeriğine de özen gösterilmelidir. Özellikli C, E, A vitamini diyette yeterince bulunmalıdır.

-Hastada iştah azalması varsa; öğünler büyük porsiyonlarda olmamalı, ufak ufak kahvaltılar şeklinde verilmelidir. Öncelikle katı besinler verilmeli, içecekler öğünlerden sonraya bırakılmalıdır. Enerji sağlamayan içeceklerden de kaçınılmalıdır. Ufak yorucu olmayan egzersizlerle iştahı arttırma yoluna gidilmelidir. Hacmi az, enerji ve protein açısından konsantre yiyecekler seçilmelidir.

-Protein ve toplam kalori alımını belirli düzeyde tutmak amacıyla hastalar; balık, kümes hayvanları, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi protein bakımından zengin yiyecekleri,  A ve C vitaminleri içeren sebze ve meyveleri tüketimi önemlidir. Bu yiyecekler arasında kavun, karpuz, çilek, turunçgiller, domates, yeşilbiber, lahana, karnabahar, ıspanak, patates, havuç, kabak vb. tüketmelidir.

-Yemeklerden önce 5-10 dakikalık bir yürüyüş ya da yatakta yapılan sınırlı hareketlerin bile iştahı açtığı görülmüştür. Tüm yiyecekleri zevkli bir biçimde ve güzel bir ortamda sunmak önemlidir. Azar azar ama sık yemek, çok yemek çeşidi bulundurmak, sabahları genellikle iştahın en açık zamanı olduğundan bundan yararlanarak kahvaltıyı günün en büyük öğünü haline getirmek, yemek yerken midenin boşalmasını sağlamak için yavaş yemek, her şeyi iyice çiğnemek, ağızdaki farklı herhangi bir tadı taze meyve, meyve suyu ya da emilen ekşi sert şekerlemelerle gidermeye çalışmak iştahı arttırmanın önemli püf noktalarıdır.

-Tedavi alan kanserli hastalarda bazı diyetlerin zararlı etkisi olduğu dikkati çekmiştir. Az miktarda et ve türevleri çok miktarda posa içeren diyetler demir ve çinko yetersizliğine, süt ve ürünlerinin az olması da kalsiyum yetersizliğine neden olmaktadır. Bu durumda bazı besin öğelerine karşı çok hassas olan hastalara hayvansal kaynaklı proteinlerin az verilmesi B12 yetersizliğine neden olmaktadır. Böyle durumdaki hastalarda tedavi amacı ile kullanılan ilaçların ve vitaminlerin zararlı etkileri görülmektedir.

Kemoterapi gören hastalarda mide bulantısını önlemek için…

-Kemoterapi uygulanan hastalarda mide bulantısı, kusma görülebilir. Mide bulantısı sırasında birkaç kraker ya da kızarmış ekmek yemek, elma suyu, limonata, et suyuna çorba gibi sulu bir gıda rejimi önerilebilir.  

-Tatlı, yağlı, çok tuzlu ya da baharatlı yiyecekler ile salam gibi kokulu yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Patates püresi, elma püresi gibi yumuşak yiyecekler bulantı hissini azaltır. İlaç tedavisi süreci içinde birkaç çeşit şeker yemek (sert emilen ya da yumuşak nane şekeri ya da eksi şekerlemeler gibi), çeşitli yemek yeme biçimlerini denemek örneğin; ilaç tedavisinden önce birkaç kez büyük öğünler yedikten sonra, günün geri kalan kısmını hafif öğünlerle bulantı ve kilo kaybını önlemektedir.

-Müzik, televizyon, elişleri, sohbet gibi dikkat dağıtıcı şeylerle uğraşmak, kusma olduğunda su ya da limon suyu karışımıyla ağız çalkalamak hastayı rahatlatmaktadır.

-Sıcak yiyecekler bulantı ve kusmayı arttırdığından soğuk yiyecekler (dondurma, donmuş yoğurt vb.) verilmelidir. Genellikle içecekler daha iyi tolere edilmektedir. Sade gazoz veya diğer sodalı içecekler de verilebilir.

-Ayrıca kanser hastalarında, tükürüğün yetersiz miktarda üretimi, nişastaların yetersiz sindirilmesi, ağız yaralarının oluşumunun hızlanması, tat almada azalma, katı yiyecekleri çiğnemede zorluk ve diş çürükleriyle sonlanabilir. Tükürük miktarındaki az ya da orta dereceli azalmalar için basit önlemler yeterli olabilir; saatte birkaç kez su, elma suyu, üzüm suyu ya da meyve suları gibi tahriş etmeyen sıvılar tüketilmelidir. Tükürük üretimini arttıran ekşi maddelerin tüketilmesinde de fayda vardır.

-Tütün ve alkolün yanı sıra çok baharatlı, karbonatlı, sıcak ya da soğuk çiğnenmesi zor ya da asitli yiyeceklerden vazgeçilmelidir.

-Yine bu hastalarda görülen ishalin önlenmesi ya da aza indirgenmesi için kalori ve proteinden zengin ama yağ ve lifli maddelerden fakir olan, az miktarda posa bırakan bir diyet önerilmektedir. Köy peyniri ve yağsız peynirler, yumurta, kaynamış, yağsız süt, doğal yoğurt, ayran, et suyuna çorba, ızgarada ya da fırında pişirilmiş balık, tavuk, muz, elma püresi, kabuğu soyulmuş elma, elma suyu, üzüm suyu, makarna, şehriye, pirinç pilavı, taze ve sarı kabuklu fasulye, havuç, bezelye, ıspanak, kabak tüketilmesi önerilir.

-Kepek ekmeği ve kepek gibi tahıllar, kabuklu yemişler, çiğ sebzeler, hamur işi yiyecekler, patlamış mısır, kırmızı biber, karışık baharat, karabiber, sarımsak gibi sert baharatların tüketiminden kaçınılmalıdır.

-Kanserli hastaların beslenme ihtiyacının yeterli bir şekilde karşılanması, bu hastaların bakımının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Çünkü iyi beslenmemiş hastalar, tedaviyi iyi beslenmiş olanlar kadar iyi tolere edemezler.

Uygun, dengeli bir beslenme ile tedavi başarısında artış ve daha uzun bir yaşam süresi şansı olmaktadır.

Sağlıklı günlere… 

Kanser hücrelerinin nasıl hayatta kaldıkları keşfedildiABD'de bilim insanları 'yamyamlık' yaparak kemoterapi sonrası geri dönen kanser hücreleri tespit ettiklerini duyurdu.Louisiana eyaletinde bulunan New Orleans şehrindeki Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim insanları, kanser hastalarına uygulanan kemoterapi sırasında bazı kanser hücrelerinin, hayatta kalmak ve tedavi sonrası nüksetmek için yamyamlık yaparak etrafındaki hücrelerden 'enerji' topladığını açıkladılar. Kemoterapi süresince bu şekilde enerji toplayarak hayatta kalan kanserli hücreler, tedavi sonrası çoğalarak kanserin tekrar nüksetmesine neden oluyor.Kanserli hücrelerin 'yamyamca davranışlar gösterdikleri' bilim insanları tarafından daha önce tespit edilmişti ama neden olduğuna dair araştırmalar devam ediyordu. Özellikle göğüs kanserinde tedavi sonrası kanserin geri dönme şansını azaltmak için önemli bir çalışma olduğu bilim adamları tarafından açıklandı.
daha fazla video için
False
Ayşe Okumuş
Ayşe Okumuş
Radyasyon Onkolojisi / Dr. Öğr. Üyesi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Pandemi döneminde hijyen malzemeleri kullanırken dikkat! Cilt sağlığını etkileyebilir
Boğaz ağrısına karşı etkili! Sabahları bir tatlı kaşığı tüketerek...
Takviye için yüksek dozlara gerek yok, vitaminler kontrollü alınmalı
Koronavirüs, grip ve soğuk algınlığı karıştırılmamalı