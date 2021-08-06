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GeriAyşe Okumuş Anksiyete ile nasıl başa çıkılır?
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Haberler>Yazarlar>Ayşe Okumuş>Anksiyete ile nasıl başa çıkılır?
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
06.08.2021 - 16:56 |  Son Güncelleme:

Anksiyete ile nasıl başa çıkılır?

Ayşe Okumuş
Ayşe Okumuş
Radyasyon Onkolojisi / Dr. Öğr. Üyesi
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Ayşe Okumuş
Ayşe Okumuş
ayseokm@gmail.com
Anksiyete ile nasıl başa çıkılır?

Kaygı yaşamın normal bir parçasıdır. Herkes günlük yaşam içinde değişik konularla ilgili kaygı duyabilir.

Yetişmesi gereken bir iş, sınav, sağlık, para, çocuklar ve aileyle ilgili sorunlar birçok insanı kaygılandırabilir. Aslında kaygı, bir ölçüde bizim günlük sorunlarla baş edebilmemiz için hazırlıklı olmamızı, bir tehlike durumunda da hızlı karar verip kurtulmamızı sağlar. Normalde bu tür kaygı hafiftir ve baş edilebilir düzeydedir.

Kaygı bozukluğu günlük hayatımızı kötü anlamda engelleyerek  devamlı endişe, mutsuzluk ve huzursuzluk hissetmemize neden olur. Bu olumsuz duygular elimizde olmadan sosyal hayatımızda sürekli olarak kaygı, endişe, çarpıntı, aşırı terleme, uyku bozukluğu, nefes darlığı, sosyal hayatta iletişim bozukluğu,toplum önünde konuşma korkusuna neden olur.

Her durumda başına gelebilecek en kötü senaryoyu düşünür ve bunu kontrol edemez.Çevresinde çoğunlukla “pimpirikli    ve evhamlı” olarak adlandırılırlar.

Kişide bu anksiyete bozukluğunun söz konusu olmasının sadece kişinin kendisi için değil, eşi ve aile fertleri için de çok olumsuz etkileri vardır. Bu rahatsızlığı olan kişilerin korku şikayetlerinden dolayı evde ve işteki işlevleri sağlıklı kişilerinkinden daha kötüdür. Bu hastalık yüzünden ilişkiler içinde gerginlikler yaşandığı sıkça görülmektedir.

Anksiyete ile nasıl başa çıkabiliriz?

Öncelikle  bu durumu kabullenmeli  ve kendimize odaklanmalıyız. Olumlu düşünmeye odaklanmamıza yardımcı olan nefes teknikleri,yoga,meditasyon gibi aktivitelere yönelmeliyiz.

Kafein,alkol gibi uyarıcı maddelerin kullanımından kaçınmalı ve düzenli uykuya özen göstermeliyiz.

Tüm bunlara rağmen kendi kendimize baş edemeğimiz durumlarda uzman tavsiyesiyle psikoterapi  ve ilaç tedaviside faydalı olacaktır.

 

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Ayşe Okumuş
Ayşe Okumuş
Radyasyon Onkolojisi / Dr. Öğr. Üyesi
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